Коронавирус идет на выборы: чем грозит пандемия

Новый коронавирус под названием COVID-19 достиг стадии пандемии, количество заболевших по всему миру превысило отметку в 134 тыс. человек, а число умерших достигло почти 5 тыс. Всего носители инфекции обнаружены в 117 странах и территориях. Больше всего инфицированных в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

Рост количества зараженных приводит к отмене массовых мероприятий по всему миру, закрытию границ и приостановке авиасообщения между странами. Влияет вирус и на главные внутриполитические события — выборы. Голосования различного уровня весной должны пройти в Великобритании, Сербии, Северной Македонии, США, Польше и Южной Корее.

На фоне ухудшения ситуации вокруг коронавируса правительства этих стран решают, как противостоять угрозе дальнейшего распространения инфекции в условиях необходимости проведения настолько массового мероприятия.

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Британский вопрос

В Великобритании местные выборы назначены на май, но избирком уже посоветовал их перенести. В ведомстве уверены, что наиболее целесообразно будет сдвинуть голосование на осень, когда ситуация с вирусом — по предположению властей — должна быть стабилизирована. По последним данным, в стране зафиксировано почти 460 случаев заражения, скончались восемь человек.

Британский кабмин пока никак не прокомментировал предложение избиркома, хотя для принятия решения по выборам остается не так много времени. Несмотря на то что голосование должно пройти в начале мая, подготовка к нему уже идет полным ходом.

Перенос может помочь сдержать распространение пандемии, а также дать партиям время лучше подготовиться к избирательной кампании. Это, вероятно, сыграет на руку правящей Консервативной партии, которая уступает лейбористам в местных советах — успешная борьба с коронавирусом со стороны властей может добавить тори очков на выборах.

Впрочем, по мартовскому опросу Kantar Public, консерваторы и так имеют 50-процентный рейтинг, а лейбористов поддерживают лишь 29% респондентов. Коронавирус может также сыграть и против консерваторов, если число заболевших продолжит увеличиваться в Великобритании. Поэтому правительству предстоит взвесить все риски перед возможной отменой голосования.

Изоляция Сербии

Для Сербии вопрос необходимости проведения выборов стоит еще более остро, чем для Великобритании — весной в стране должны пройти не только местные избирательные кампании, но и парламентские выборы.

Пока в Сербии зафиксирован только 31 случай заболевания, однако власти уже закрыли 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимают ряд экономических мер из-за коронавируса.

Кроме того, был запрещен въезд для иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии.

При этом сербский президент Александр Вучич заявил о готовности к диалогу с представителями политический партий по возможному переносу апрельских парламентских выборов. Правящая прогрессивная партия уже отменила все партийные собрания и митинги из-за коронавируса, об этом также задумались ее конкуренты из оппозиции.

В настоящее время окончательное решение по отмене или сдвигу голосования на другие даты не принято, но этот вопрос активно обсуждается в правительстве. Ситуация осложняется тем, что ряд оппозиционных партий активно призывают к бойкоту выборов еще с прошлого года. Они обвиняют президента в нарушении конституции и каждую неделю организуют протестные акции.

Впрочем, перенос выборов вряд ли даст Вучичу время для того, чтобы уладить споры с оппозицией, так как ее основное требование — отставка президента и правительства. Но, вероятно, позволит урегулировать этот вопрос с Европарламентом, который в декабре объявил об отсутствии условий для проведения честных выборов в Сербии.

Македонский выбор

Парламентские выборы в апреле должны пройти не только в Сербии, но и в Северной Македонии. Изначально избирательная кампания должна была состояться в конце 2020 года, однако из-за действий Евросоюза власти решили провести досрочное голосование.

Дело в том, что Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС, Еврокомиссия уже рекомендовала Брюсселю начать консультации по этому вопросу. Тем не менее пока вопрос находится в подвешенном состоянии, в Евросоюзе нет консенсуса по дате открытия переговоров.

Против начала диалога выступают Франция и Нидерланды, а вернется к этой проблеме ЕС только в апреле на заседании Совета Евросоюза в Люксембурге. На фоне возможного недовольства граждан власти Северной Македонии перенесли парламентские выборы на тот же месяц, а парламент страны был распущен.

Теперь же голосованию угрожает коронавирус, хотя пока в стране зафиксировано лишь семь случаев заражения. Власти уже запретили массовые мероприятия численностью более 1000 человек, что ставит под вопрос возможность проведения выборов.

С января в Северной Македонии действует временное правительство, срок полномочий которого должен закончиться после выборов, намеченных на 12 апреля. Помочь выйти из ситуации может удаленное голосование, с помощью интернета или почты, но пока власти не приняли какого-либо окончательного решения.

Корейский тупик

Впрочем, больше всего коронавирус может повлиять на парламентские выборы в Южной Корее, которые также назначены на апрель. Число зараженных в стране приблизилось к 8 тыс. человек, скончались около 67. При этом уровень эпидемиологической угрозы власти подняли до высшего уровня.

Коллективные заражения в стране дают около 80% случаев, что ставит под сомнение рациональность проведения выборных мероприятий. Однако правительство, как и представители оппозиции, пока не собираются отказываться от выборов. Напротив, в феврале крупнейшая оппозиционная южнокорейская партия Свободная Корея объединилась с Новой консервативной партией и движением «Вперед за будущим».

Вместе они сформировали «Объединенную партию будущего» и, по опросам Gallup Korea, могут претендовать на 45% голосов избирателей, правящая Демократическая партия же имеет 43% поддержки.

Коронавирус в данном случае играет против правительства Южной Кореи, так как именно при этом кабмине инфекция получила такой уровень распространения в стране. Учитывая, что уровень поддержки оппозиции достаточно высок, она вряд ли пойдет на перенос выборов. Вероятно, для Южной Кореи выходом станет электронное голосование или использование почты.

Пока нельзя полностью отвергать возможность переноса выборов, в особенности если в стране продолжит расти число зараженных. Однако это решение, вероятно, будет дорого стоит властям страны.

Американо-польская дружба

При этом в Польше в мае должны пройти президентские выборы, которые также оказались под угрозой срыва из-за коронавируса. В стране уже подтверждено 47 случаев заражения, а также одна смерть от COVID-19. Избирательная кампания в Польше идет полным ходом, но кандидаты ограничены в проведении партийных конференций и участии в массовых встречах с избирателями.

В подобных условиях некоторые политики начали выступать за перенос голосования. Как отмечал независимый кандидат Шимон Головня, это решение станет «атомным оружием».

Действующий президент Польши Анджей Дуда также баллотируется, но пока уверяет, что никакой угрозы для выборов нет. Хотя сам ограничил встречи с избирателями и избегает массовых партийных встреч.

Впрочем, по мартовскому опросу IBRiS, Дуда лидирует в предвыборной гонке с большим отрывом, его поддерживают 41,2% респондентов, на втором месте Малгожата Кидава-Блоньская — 23,1%, а замыкает тройку Владислав Косиняк-Камыш — 11,4%.

В подобных условиях президенту, вероятно, не слишком выгодно переносить голосование. Хотя выборы назначены на 10 мая, а за почти два месяца ситуация с коронавирусом может измениться в положительную сторону.

К слову, в США также стартовала избирательная кампания, хотя президентские выборы должны состояться только в ноябре. В настоящее время проходит важный этап отбора кандидатов в президенты от республиканцев и демократов, который также частично страдает от коронавируса. В США зафиксировано более 1130 случаев заражения и 38 смертей от нового вируса.

Учитывая, что отбор кандидатов в президенты проходит за счет предварительных прений в разных штатах, распространение болезни угрожает этому процессу. Кроме того, претенденты на номинацию вынуждены отменять встречи со своими сторонниками и другие массовые мероприятия.

Впрочем, пока график предварительных выборов остается неизменным, а власти лишь призывают американцев быть внимательными и обращаться к врачам в случае недомогания.