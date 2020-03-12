Три ряда: депутатов Госдумы отправили на карантин

Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов должен быть на две недели лишен пропуска в парламент из-за игнорирования прохождения процедуры карантина после возвращения из Франции, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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По его словам, также 14 дней должны пробыть в изоляции по коронавирусу COVID-2019 помощники парламентария, те депутаты, которые сидят с ним в одном ряду, на соседних рядах, а также все остальные, кто с ним контактировал, передает ТАСС.

Также в четверг, 12 марта, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о важности мер, принимаемых для борьбы с COVID-19.

«Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса, именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — подчеркнул глава правительства РФ.

По словам Мишустина, фактор коронавирусной инфекции должен учитываться при разработке бюджета страны до 2021 года. Кроме того, премьер напомнил, что именно Россия стала одной из первых стран, активно включившихся в борьбу с инфекцией: был создан оперативный штаб и закрыта граница с Китаем.

Глава кабмина добавил, что все предпринятые усилия тщательным образом выверены и обоснованы. Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала распространение COVID-19 пандемией.

Мишустин также отметил, что в целях борьбы с коронавирусом власти РФ решили временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию и Испанию.

«При этом сохраняются те рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию», — сообщали в оперативном штабе.

Федеральные органы власти должны отменить все заграничные командировки, кроме «самых неотложных», добавил он. Рекомендуется сократить до минимума количество деловых, спортивных и прочих массовых мероприятий.

Премьер также призвал россиян с пониманием отнестись к профилактическим мерам. Он попросил внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью родных и близких — особенно людей старшего поколения, которые «наиболее уязвимы для этой опасной болезни».

Ранее в Москве был введен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, если число их участников превышает 5 тыс.

Соответствующий указ 10 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, подписанному 5 марта. Этот запрет будет длиться на протяжении месяца — до 10 апреля.

На сайте мэра Москвы уточнили, что за основу для запрета власти столицы взяли опыт Франции, где изначально отменили мероприятия в закрытых помещениях, а впоследствии распространили эти меры и для открытых площадок.

Меры по борьбе с коронавирусом оперативный штаб ввел 11 марта. На территории всех регионов России рекомендовали сократить все массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные.

Российские публичные компании получат возможность провести годовые собрания акционеров в формате заочного голосования из-за коронавируса, сообщил зампредседателя Центробанка Сергей Швецов. Депутаты Госдумы уже предложили соответствующую поправку к закону «Об акционерных обществах». Нововведение предусматривает такие меры только на 2020 год в связи с карантинными мерами.

К настоящему моменту по всему миру выявили более 126 тыс. случаев заражения, свидетельствуют данные SCMP. Большинство из них — более 80 тыс. — зафиксировано в Китае. Свыше 9 тыс. зараженных находятся в Италии, более 450 человек там погибли от вызываемого вирусом заболевания.

По последним данным, на территории России выявили 28 случаев заражения коронавирусом, причем восемь из них зафиксировали 11 марта в Москве и Московской области. Россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, выписали 8 марта. Еще один москвич, который приехал с коронавирусом из Милана, вылечился на минувших выходных.