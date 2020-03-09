Сумятица в Киеве: Пушков высмеял «пророчество» Климкина

Настоящую катастрофу для Украины сулит отнюдь не приезд мировых лидеров в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в своем твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывания экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. <...> Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», – заявил российский сенатор.

По мнению Пушкова, другой бывший украинский глава МИД Вадим Пристайко, покинувший должность всего пару дней назад, сообщил об отмене каких-либо праздничных мероприятий в честь Дня Победы – поэтому ехать на Украину в мае никакого смысла нет.

Накануне в интервью порталу «Обозреватель» бывший при экс-президенте Петре Порошенко министром иностранных дел Павел Климкин заявил, что перед возможной поездкой в Москву на 9 мая лидерам стран Запада обязательно нужно заскочить в Киев.

Он выразил сомнение в том, что американский и французский президенты, равно как и британский премьер поедут в Москву – и, тем более, «просто возложить цветы». Климкин убежден, что президент России Владимир

Путин воспользуется ситуацией, чтобы «разыграть комбинацию» с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. В этом случае, добавил он, Украину ждет «катастрофа», и угроза «абсолютно реальна».

29 февраля в интервью телеканалу «Украина 24» бывший тогда главой МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что «незалежная» не будет праздновать День Победы 9 мая. По его словам, страны Европы «готовы друг друга простить», поэтому торжества должны «идти в эту сторону». С 2015 года на Украине вместо Дня Победы празднуется День памяти и примирения – 8 мая.

Слова министра вызвали негативную реакцию среди украинской оппозиции. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ праздновать День Победы – это проявление цинизма, «идолопоклонничества перед Западом» и русофобская истерия.

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» – задался вопросом Медведчук. Он также обвинил действующую украинскую власть в том, что она «не сделала выводов» из уроков прошлого – о чем свидетельствуют многочисленные запреты «в отношении героев Великой Отечественной войны» и увековечивание памяти коллаборационистов.

Между тем, парад в Москве на 75-ю годовщину Дня Победы будет более торжественным, чем раньше. «В Параде планируется участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны обратил внимание, что в праздничных мероприятиях задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, а также автомобилей дистанционного минирования. «На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», — добавил он.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», — заявил Шойгу.

Посетить Парад планируют в этом году не только лидеры мировых держав — к примеру, президент США Дональд Трамп «с интересом» воспринял приглашение и заявил, что обязательно постарается приехать — но и другие видные фигуры мировой политики. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что надеется посетить Москву в мае, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Российский президент пригласил в Москву также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Был ли приглашен президент Украины Владимир Зеленский — непонятно, и эта неопределенность вызвала в Киеве небольшой скандал.