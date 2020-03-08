Карта коронавируса: Киев возмущен из-за Крыма

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.

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В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить карту, указав Крым принадлежащим Украине.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с репортажем о коронавирусе нуждается в корректировке — Крым — это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он и сейчас, и всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!» — говорится в посте украинского посольства в Twitter.

Читатели высмеяли такое послание диппредставительства.

«Да пусть исправляют хоть на узбекский, и что?» — указал один из пользователей, пояснив, что Крым не перестанет быть российским регионом.

В конце ноября прошлого года американская компания Apple выполнила требование российских властей и внесла изменения в сервис «Погода» — теперь Республика Крым отображается в нем как территория России, об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня Apple доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указал депутат.

По его словам, переговоры об исправлении ошибки в «Погоде» велись с весны текущего года, но затянулись из-за того, что российское представительство Apple выполняет лишь «техническую» функцию.

«Офис здесь у них больше технический. Переговоры они осуществляли с руководством компании, и те посчитали, что наши недоумения обоснованы. И на сегодня мы наблюдаем, что нарушения устранены», — сообщил глава думского комитета.

Пискарев также подчеркнул, что его комитет будет тщательно следить за сервисами Apple, чтобы не допустить «возврата назад», когда Крым будет вновь отображаться некорректно. Однако, по словам депутата, он не видит в «ошибке» Apple политической подоплеки, так как компания является коммерческой организацией.

Решение компании Apple выполнить требования по отображению Крыма как части территории Российской Федерации прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке. Примечательно, что взаимопонимание было достигнуто без применения административных процедур в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании», — заявил Левин.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко же с негативной стороны прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении «Погода». Об этом он написал в Twitter.

Дипломат положительно оценил продукцию компании Apple, однако добавил, что политика не является ее сильной стороной.

Глава украинского МИД попробовал объяснить свое недовольство на языке технологического гиганта и предложил представителям компании представить, как «ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца» украли. Россию в данной ситуации он назвал «злейшим врагом».

«А кого-то ни черта не волнует эта боль», — подчеркнул Пристайко.

В том же месяце британский еженедельный журнал The Economist опубликовал ролик, в котором была использована карта Украины без Крымского полуострова. На силуэтах карт Украины и США изображались президенты этих стран.

В материале издания говорилось о скандале, возникшем в сентябре из-за телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Именно этот диалог впоследствии стал поводом для начала процедуры импичмента главе США. На этот ролик британского СМИ обратило внимание украинское посольство в Лондоне.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — говорится в сообщении украинской дипмиссии, которое дипломаты опубликовали в Twitter.

После того, как диппредставительство обратилось к СМИ, ролик был удален с YouTube-канала журнала.

Чуть ранее также стало известно о том, что для тех, кто заходил в Google Maps из России, полуостров Крым обозначался как регион РФ, а для пользователей из других стран — как спорная территория. В марте в Google исправили эту неточность.

«Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В Google также добавили, что продолжат прилагать усилия для отображения реальных географических границ.

В марте 2014 года в Крыму прошел всенародный референдум, по итогам которого полуостров — согласно решению большинства жителей региона — стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.