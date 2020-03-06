«Высоко оценил»: Путин поговорил с Асадом после встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы рассказал сирийскому коллеге Башару Асаду об итогах состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи, посвященной обстановке в Илдибе.

Реклама

«Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции и выразил признательность президенту России за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Встреча Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Москве. Переговоры в совокупности продлились около шести часов, по их итогам был принят совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Главным результатом встречи лидеров стало прекращение огня в зоне боевых действий в Идлибе — последнем анклаве вооруженной сирийской оппозиции. Режим прекращения огня вступает в силу сегодня в полночь. Стороны также договорились о создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 в Сирии и возобновлении совместного патрулирования в том числе по новому маршруту с 15 марта.

Турецкий лидер, выступая перед журналистами, заявил, что за Анкарой остается право отвечать на действия САР. При этом Эрдоган заверил, что будет продолжать тесную коммуникацию с Россией по этому вопросу. Для стабилизации обстановки в Идлибе Турция также отправит в провинцию дополнительные силы и оборудует наблюдательные пункты.

«Эти пункты обязались контролировать лишь режим прекращения огня, а не контролировать поле. Некоторое время назад мы достигли с Россией соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона», — отметил Эрдоган.

Переговоры принесли и хорошие новости для Евросоюза — стороны договорились способствовать возвращению беженцев к местам их проживания. В совместном заявлении также сообщается, что Россия и Турция привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а конфликт в регионе не имеет военного решения.

После переговоров России и Анкары генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренности сторон приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе. К тому же он призвал участников конфликта «вернуться к проходящему под эгидой ООН политическому процессу урегулирования».

Как заявил позже в ходе интервью телеканалу «Россия 24» президент Сирии Башар Асад, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, сирийские власти будут готовы применить силу.

Глава Арабской Республики подчеркнул, что взаимодействие с курдскими силами будет возможно только после того, как они прекратят сотрудничество с Вашингтоном. При этом Асад не исключил возможности восстановления отношений с Турцией. По его словам, это может произойти, если турецкий лидер прекратит поддерживать террористов.

«Наша общая с РФ цель — устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию», — пояснил президент Сирии.

Единственным регионом Сирии, значительная часть которого контролируется бандформированиями, на данный момент остается Идлиб.

В 2017 году там образовали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие.

Обстановка в этом районе резко обострилась в феврале, когда, как сообщало Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления. 33 турецких военнослужащих погибли в Сирии 27 февраля в результате атаки на них со стороны правительственной армии Сирии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Как объяснили в Минобороны России, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. На тот момент в этом районе находились турецкие военные, хотя их там не должно было быть. Российская сторона предприняла исчерпывающие меры, чтобы огонь сирийских правительственных войск был полностью прекращен.

Кроме того, Москва обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию республики. Именно этот инцидент послужил причиной обострения конфликта в Арабской Республике. В итоге 27 февраля Анкара начала операцию «Весенний щит».

Вице-президент Турции Фуат Октай пообещал отомстить за это Башару Асаду. Октай заверил, что Асад заплатит высокую цену за нападение на турецких военнослужащих. Он назвал сирийского лидера главой террористического государства. По словам Октая, президент САР войдет в историю как военный преступник.