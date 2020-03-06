«Конец триумфа»: Зеленский теряет рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский перешел к кардинальным мерам по спасению своей популярности среди украинцев.

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На прошлой неделе Рада поддержала большинством голосов отставку Алексея Гончарука, на его место был назначен Денис Шмыгаль — вице-премьер и министр по развитию общин и территорий.

Несомненно, толчком для кадровых изменений в кабмине стало падение рейтингов правительства, повлекшее за собой снижение популярности самого президента. Так, по данным центра Разумкова, рейтинг Зеленского с начала осени опустился более чем на треть: с почти 79% до 51%.

При этом, согласно другому исследованию центра, если бы выборы президента проводились сейчас, то Зеленский получил бы 40% голосов.

Аналогичный опрос провел и Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно его результатам, президента готовы поддержать 44% избирателей (из тех, кто пришел бы проголосовать и определился, за кого).

При этом второе место в обоих рейтингах занимает лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. И по сравнению с результатами президентских выборов его популярность заметно выросла.

Это означает, что часть электората Зеленского перешла к Бойко. Очевидно, речь идет о юго-восточных избирателях — та часть украинского общества, которая демонстрирует наибольший запрос в окончании войны.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, говорить о критическом падении популярности президента преждевременно, и снижение рейтинга происходит, в основном, по естественным причинам. Одной из них является и истекший срок ощущения триумфа от победы Зеленского на выборах.

«Обвал произошел с правительством и парламентом, там действительно обвал доверия, а что касается Зеленского — пока еще нет, пока плавное снижение доверие к нему», — отмечает эксперт.

В целях избежать катастрофы

Ситуация с правительством, действительно, гораздо хуже. Согласно исследованию Разумкова, уже бывшему премьеру не доверяют 63% опрошенных.

Теряет позиции и «Слуга народа». Если бы парламентские выборы проходили сегодня, то партия получила бы 36,4%. Согласно же опросам КМИС — 39%. На выборах в июле она набрала 43%.

При своем первом формировании правительства, Зеленский сделал ставку на молодость и незапятнанную репутацию. Однако теперь стало ясно, что украинскому народу достаточно видеть во главе страны молодого президента, а министерства украинцы предпочитают доверить более опытным лицам.

На этой неделе, выступая в Верховной раде перед тем, как депутаты проголосовали за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, глава государства обрушился с неожиданно резкой критикой в отношении кабмина — промышленность продолжает сокращаться, украинцы так и не ощутили на себе снижения коммунальных тарифов, в стране не была проведена индексация пенсий, медицинская реформа «летит в стену», шахтеры не получили свои зарплаты, а правоохранительные органы не выполняют должным образом свои обязанности.

«Это правительство сделало больше, чем все остальные? Я не знаю. Но это скорее минус прошлым кабминам, а не плюс нашему», — закончил президент свою речь.

Рейтинг правительства, конечно, напрямую связан с уровнем поддержки президента. Не способствуют популярности правящей верхушки и разгоравшиеся на протяжении последнего времени скандалы среди руководства. Украинские СМИ с регулярной периодичностью сообщают то о противостояниях между бывшим главой офиса президента Андреем Богданом и сменившем его на посту Андреем Ермаком, то о слитых в сеть записях с совещания Гончарука, на которых он заявляет, что президент не разбирается толком в экономике.

Показательная критика, с которой глава государства обрушился на кабмин и последовавшая за этим его полная отставка призваны обнулить негативную репутацию Зеленского.

«Прежде всего, падение рейтингов [послужило причиной отставки правительства], но не только. Есть не просто общественное мнение,

а есть реально оценки, мнения профессиональных людей, которые говорят, что Украина находится на грани катастрофы, которая может закончиться полным коллапсом украинской финансовой системы, вплоть до отказа от социальных обязательств государства. Они объяснили президенту, что дальше тянуть с этим нельзя», — отмечает Погребинский.

Эстафета передана новому правительству во главе с Денисом Шмыгалем. От эффективности его кабмина зависит дальнейшие рост или падение рейтингов Зеленского. Однако, как отмечает эксперт, на президенте остается ответственность за другие, не менее важные аспекты, определяющие уровень его поддержки.

«Потому что он несет прямую ответственность, прежде всего, например, за вопросы, связанные с кризисом на востоке страны», — указывает Михаил Погребинский.

Запланированный на апрель саммит в «нормандском формате» уже не состоится, уверен эксперт. Киев попросту не успеет приготовиться к нему, потому что Россия однозначно заявила, на каких условиях должна пройти встреча.

«Основания [для проведения нового нормандского саммита] могут появиться только в одном случае — если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — говорил в середине февраля глава МИД России Сергей Лавров.

В частности, не видно прогресса в вопросе разведения сил и средств, взаимодействии по разминированию, включению «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины на постоянной основе.

Если «нормандский саммит», действительно, не состоится, то в апреле рейтинг Зеленского снова начнет падать, и уже не по естественным причинам.

Юго-восточный электорат президента окончательно может перейти к Бойко и «Оппозиционной платформе — За жизнь». В отличие от главы государства политическое руководство этой партии нацелено строго на своего избирателя, и, соответственно, в своих действиях они не оглядываются на националистически настроенную часть общества, которая выступает против реализации минских соглашений. «Оппозиционная платформа» не стеснена разношерстностью избирателя, их программа и заявления куда более прозрачны, чем намерения Зеленского.

«С одной стороны, большинство хочет, чтобы война прекратилась. С другой стороны, большинство считает, что минские соглашения не позволяют завершить этот процесс. Людям на протяжении длительного времени заморочили голову провластнее каналы телевидения, которые доминируют — «1+1», телеканал Коломойского и телеканал «Украина», принадлежащий Ахметову, — они покрывают 75% информационного пространства. И они убедили людей, что надо отказываться от минских соглашений», — отмечает Погребинский.

Иными словами, удовлетворить запросы украинцев в наиболее болезненном вопросе для страны — невозможно.

Да, подавляющее большинство желает, чтобы война завершилась, при этом общество остается расколотым по другому важному вопросу — как именно должна быть завершена война.

Есть избиратели Юрия Бойко, готовые к тому, что Киев будет соблюдать минские соглашения, к ним от Зеленского постепенно переходят те, кто согласен в этом. Однако есть подавляющая часть тех, кто считает соблюдение договоренностей, в особенности предоставление Донбассу особого статуса, сдачей национальных интересов.

«Относительное большинство так считает, но, если так считает относительное большинство, тогда власти сложно как-то искать компромисс. Для этого сначала надо скорректировать информационную политику, объяснить, что необходимо реализовать минские соглашения и при этом не надо терять территории, национальные интересы, людей по ту сторону противостояния, что это все реально. Потом можно приступать к реализации, когда есть гражданская существенная поддержка», — уверен эксперт.