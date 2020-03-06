«Россия его поддерживает»: как в США борются с Сандерсом

Избирательная кампания перед президентскими выборами 2020 года в США стремительно набирает обороты, и ее последний этап выделил основных кандидатов в соперники Дональду Трампу среди демократов. Ими стали представитель умеренного крыла партии бывший вице-президент США Джо Байден и лидер левых сенатор-социалист от штата Вермонт Берни Сандерс. У республиканцев же ожидаемо по всем фронтам побеждает действующий президент.

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Кто станет единым кандидатом от демократов — фактически главная интрига предвыборной гонки. Пока лидирует Байден, но он незначительно обгоняет Сандерса. Бывший вице-президент набрал 627 делегатов по итогам первичных выборов, на счету сенатора — 551 делегат. Для номинации одному из них необходимо заручиться поддержкой как минимум 1911 из 3979 делегатов.

Битва Байдена и Сандерса обещает быть зрелищной, так как оба кандидата по праву имеют статус политических тяжеловесов в США. Кроме того, для бывшего вице-президента и сенатора это уже не первая гонка за право принять участие в президентских выборах, правда, ни один еще ни разу не добивался номинации.

Неугодный кандидат

Впрочем, в этот раз преимущество на стороне Байдена, так как в его пользу играет руководство Демократической партии. Умеренные взгляды политика разделяют в верхушке партии, да и в целом рассматривает его как основного кандидата.

Сандерс же подобной поддержкой похвастаться не может, так как левый уклон его инициатив воспринимается больше в негативном ключе, чем в позитивном. К тому же, сенатор долгие годы называет себя «демократическим социалистом», что идет вразрез с взглядами руководства партии.

Основные проблемы у политика возникают из-за определенной радикальности его предложений, в частности, Сандерс продвигает идею бесплатного здравоохранения и образования. По самым оптимистичным прогнозам, это будет стоить американскому бюджету несколько триллионов долларов. Сам Сандерс пока прямо не говорит, где найдет подобные средства, окажись он в кресле президента.

В пользу политика при этом играет симпатия избирателей. Сандерс — первый по популярности среди молодых демократов, а также белых и латиноамериканцев. У социалиста есть свои сторонники по всей стране, что немаловажно для кандидата в президенты.

Тем не менее противодействие со стороны собственной партии сильно понижает его шансы на победу, о чем свидетельствуют прошлые президентские выборы. Тогда Сандерс также рассчитывал на номинацию и показывал неплохие результаты, но в итоге фактически был срезан с гонки.

Его основным конкурентом была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, на которую сделала ставку верхушка партии. Как писали СМИ, путем ряда манипуляций партийному кандидату помогли выдавить социалиста из гонки.

Сандерс не кандидат от истеблишмента Демпартии — это факт, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Речь идет не совсем о руководстве партии, а о ее представителях, которые находятся у власти. Они категорически против Сандерса настроены, и еще в 2016 году делали все, чтобы его не допустить», — добавил эксперт.

В настоящее время ситуация отчасти повторяется, так как Сандерс вновь противостоит претенденту от верхушки демократов — Байдену. Впрочем, бывший вице-президент и так достаточно популярен у избирателей, хотя американские аналитики не исключают его «сделки» с Демпартией.

Рука Кремля и СССР

Сценарий прошлой избирательной кампании повторяется не только для Сандерса, но и для американских СМИ. Так, в 2016 году сенатора активно подозревали в «связях с Россией», а также обвиняли в хорошем отношении к СССР и называли коммунистом.

И сейчас — чем ближе летний съезд партии, тем больше появляется материалов о Сандерсе. Их темы за четыре года совсем не изменились — «рука Кремля» и якобы вмешательство России до сих пор в трендах американской прессы.

Как писала газета Washington Post, Москва «активно помогает» Сандерсу победить на выборах. Источники издания уверены, что сенатор является выгодным кандидатом для России. Однако в Кремле считают иначе, российская сторона официально опровергла какие-либо подозрения.

Сам Сандерс же заявлял, что помощь ему не требуется и призывал Россию «держаться подальше» от американских выборов. На его сторону неожиданно встал Трамп, который назвал информацию о вмешательстве аферой и указал на то, что сенатора пытаются снять с гонки.

К слову, раскрутка «российской темы» вокруг Сандерса в основном связана с прошлым политика. Дело в том, что в конце 1980-х годов он как мэр Берлингтона посетил Ярославль в составе американской делегации. После в США с ответным визитом побывала делегация из СССР, Ярославль и Берлингтон официально стали городами-побратимами.

Политик до сих пор гордится своим вкладом в налаживание контактов между Советским Союзом и США, а также положительно отзывается о советской идеологии того времени — настрой на перестройку системы и якобы самокритичность власти.

Материал о поездке Сандерса в Ярославль 5 марта опубликовала газета The New York Times и в целом он вышел в нейтральном ключе, авторы собрали архивные записи о его визите. Они указывают, что политик хотел поспособствовать окончанию «холодной войны» с помощью этого визита. Впрочем, в статье отдельно выделяется план «пропагандистской работы» — рекомендации властей для советской делегации по визиту в США.

Авторы материала акцентируют внимание на том, что делегация должна была продвигать информацию о миролюбивой политике и демократических реформах в СССР. При этом контакт между городами-побратимами расценивается как наиболее полезный для «информационной-пропаганды».

Эту тему развивает обозреватель The USA Today Том Николс. По его мнению, Сандерс получил обманчивое впечатление об СССР, что стало результатом той самой «пропаганды» властей.

«Сандерс видел Советский Союз глазами дурака, а теперь пытается добавить слово «демократичность» к своей версии советской идеологии. Мне не хотелось бы голосовать за него, но я сделаю это, если он будет соперником Трампа», — подчеркивал Николс.

Аналитики Newsweek пошли еще дальше и заявили о наличии доказательств поддержки Сандерса со стороны России. Издание ссылается на исследование Института исследований внешней политики (FPRI), который изучил почти 3900 материалов российских агентств Sputnik и RT опубликованные в первые два месяца 2020 года.

Так, имя Сандерса упоминалось около 455 раз и именно о нем российские СМИ якобы больше всего пишут в позитивном ключе. Это, по мнению аналитиков Newsweek, указывает на то, что Россия помогает политику на выборах.

Сложно проанализировать как подобные материалы повлияли на рейтинг Сандерса. Пока в национальных опросах он уступает Байдену — по исследованию 270 to Win от 4 марта, сенатор набирает 21,6%, что почти на 6% меньше, чем бывшего вице-президента.

Сандерса обвиняют в связях с иностранным государством и симпатиях к нему, отметил Юрий Рогулев, с политической точки зрения это наиболее действенный способ сбить человека с пути.

«Хуже обвинений для политика достаточно трудно придумать. Исторически в США этот аргумент работает, потому что всех коммунистов называли пятой колонной. Там в 40-е годы под суд отдавали руководителей Компартий под грифом «враг народа», — резюмировал эксперт.