Шанс для правых: Европу атакуют беженцы и коронавирус

За несколько лет относительного спокойствия после первого мигрантского кризиса в Европе националистические настроения, так пугавшие ЕС, несколько утихли. Однако 2020 год вновь создал благоприятную почву для европейских политиков правого толка.

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От мигрантского кризиса 2015-2016 года Европу оградила Турция. Тогда стороны заключили соглашение, согласно которому Анкара принимала обратно всех прибывших в Грецию сирийских беженцев. За каждого возвращенного мигранта Европа должна была предоставить убежище одному беженцу, который находится в Турции. Кроме того, согласно договоренностям, ЕС обязался выплатить Анкаре €6 млрд на помощь в содержании мигрантов и ускорить либерализацию визового режима с Турцией. Соглашение при этом касалось лишь выходцев из Сирии.

Со своей частью обязательств Анкара успешно справлялась, европейские чиновники с удовольствием отмечали падение уровня нелегальной миграции в ЕС со стороны Сирии.

При этом Турция на протяжении всего этого времени не переставала твердить о том, что Брюссель игнорирует договоренности — в процессе либерализации визового режима за три года подвижек так и не произошло.

Наконец, сославшись на задержки в выплатах со стороны ЕС и на новый поток сирийских беженцев, с которыми Анкара не может справиться, Эрдоган принял решение не препятствовать проходу нелегальных мигрантов в Европу. Силы Башара Асада, поддерживаемые Россией, начали наступление на Идлиб — последний анклав противников президента Сирии. До этого правительственные войска взяли Алеппо. Все это и спровоцировало новый поток беженцев, хлынувших к границе с Турцией.

По последним данным турецкого МВД, границу с Грецией и Болгарией пересекли уже 142 тыс. нелегалов. И на фоне эпидемии коронавируса, которая вот-вот перерастет в пандемию, новый мигрантский кризис стал главной проблемой Брюсселя и благоприятным поводом для националистов.

Примечательно, что эпицентром вируса в Европе стала Италия, где националистические настроения не утихали все эти годы. Лидер правопопулистской партии «Лига» и бывший глава МВД, не раз запрещавший высадку мигрантов с прибывших в страну суден, уже использовал новые обстоятельства в своей риторике.

Он раскритиковал правительство за разрешение судну с 276 спасенными в Средиземном море африканскими беженцами прибыть в Сицилию. Это решение, по мнению политика, служит весомым основанием для отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

И хотя Европа сейчас намного опережает Африку по официальной статистике случаев заболевания коронавирусом, Сальвини заявил, что правительство неспособно «защитить Италию и итальянцев».

Из-за своего географического расположения Италии пришлось принять значительную часть удара от миграционного кризиса 2016 года на себя, и это послужило росту популярности идей националистов в стране. Толерантность и политика открытых дверей Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель тоже стали инструментом в предвыборных лозунгах итальянских правых сил — они не уставали напоминать, что Франция и Германия не ощущают на себе реальных последствий мигрантского кризиса, весь удар принимает на себя Рим, чья экономика попросту не может себе этого позволить.

Летом 2018 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом Макрон выразил сомнение, что Италия действительно переживает миграционный кризис. Рим, копивший раздражение, не смог проигнорировать заявление французского президента. В ответ Сальвини назвал Макрона «наглецом» и предложил Парижу встретить беженцев, которые наплывают в Италию, «икрой и шампанским».

В результате в ходе выборов в Европарламент «Лига» получила 34,3%, в то время как леворадикальная «Пять звезд», еще год назад лидирующая в стране, едва смогла заручиться 17% голосов.

В 2018 году «Лига» вошла в состав правящей коалиции с «Пятью звездами». Их союз продержался чуть больше года, и за это время поток нелегальных мигрантов в страну снизился более чем в десять раз. Однако новое правительство смягчило правила доступа мигрантов в страну, и поток снова начал расти.

Теперь же у националистов вновь появились поводы для критики правительства и распространения народного возмущения. Недавно в итальянской газете Libero вышел материал под заголовком: «Правительство помогает распространению вируса». Некоторые СМИ объявили «охоту» за «нулевым пациентом» — первым, кто принес вирус в страну. Все это сопровождается атмосферой паники и недоверия правительству, на фоне которых Сальвини пугает итальянцев новым наплывом беженцев.

Не стала упускать столь удачные для себя инфоповоды и лидер правого «Национального объединения» во Франции Марин Ле Пен. Она уже призвала правительство закрыть границу с Италией, что фактически приостановило бы действие шенгенского соглашения. Ее поддержали лидеры ультраправых партий в Германии и Испании. Что важно, призывы Ле Пен нашли свою аудиторию.

6 марта были опубликованы результаты исследования, проведенного службой Kantar Sofres-onepoint по заказу газеты Le Monde и государственной радиостанции France Info.

Опросы показали: большинство французов (56%) считают, что Ле Пен может победить на президентских выборах 2022 года и возглавить страну. Примечательно, что поддержка Ле Пен возросла на 15% — до уровня в 57% — среди тех, кто традиционно симпатизирует левым силам. Поддержка лидера «Национального объединения» выросла на 2% даже среди сторонников правящей партии «Республика на марше».

Росту националистических настроений способствует и первостепенная реакция ЕС на решение Анкары. На границе Турции с Грецией разворачиваются настоящие столкновения греческих пограничников с нелегальными мигрантами. Готовясь к наплыву беженцев, Афины установили на контрольно-пропускных пунктах колючую проволоку, так, чтобы граница оказалась закрыта с европейской стороны. Однако многие мигранты все же предпринимают попытки прорваться.

В столкновениях с правоохранителями беженцы пускают в ход камни и металлические прутья. Пограничники в ответ применяют слезоточивый газ.

На прошлой неделе «Би-би-си» опубликовала видеозапись, на которой видно, как береговая охрана Греции стреляет в воду около надувной лодки с беженцами. Пограничники, находясь на катере, также отталкивают лодку с помощью длинного шеста, чтобы она вернулась обратно. На кадрах есть и те, кому удалось пробиться к берегам греческого острова. Местные жители кричат за кадром, чтобы беженцы отправлялись назад.

Использование пограничниками Греции слезоточивого газа получило осуждение со стороны Турции. Лидеры ЕС, тем временем, поблагодарили Афины за то, что они служат «щитом» Европы от беженцев.

«Эта граница — не только граница Греции, но и граница Европы… Я благодарю Грецию за то, что она была нашей европейской аспидой (щитом) в эти времена», — сказала 3 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Пока, судя по всему, Евросоюз рассчитывает, что Турция одумается, и ее договоренности с Россией по урегулированию ситуации в Сирии смогут положить конец разгорающемуся кризису. В противном случае ЕС придется снова проходить проверку на прочность, в частности, уже забытые противоречия между лидерами Евросоюза относительно политики открытых дверей могут вновь разгореться, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник Центра арабский и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.

«Проблема мигрантов с Востока вновь обострит внутриполитические баталии, на гребне этой волны будут снова усиливаться, так сказать, правые популисты и даже националисты-радикалы в Европе. Вот только с Сирией это связано далеко не напрямую, а скорее только хронологически: среди тех, кто пытается сейчас перейти границу с Грецией не видно ни одного сирийца, и даже араба. В первую очередь турки будут выпускать менее благонадежные элементы — афганцев, пакистанцев, африканцев, собственных уголовников. Сирийцы, как правило, не в первых рядах мигрантов из Турции. Почему — вопрос другой, он очень многосторонний», — считает эксперт.