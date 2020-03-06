«Пиар-акция»: как Зеленский собирается на нормандский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение новой встречи «нормандской четверки» в апреле, а также обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса в марте.

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Киев ведет серьезную работу по этим направлении в преддверии новой встречи контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которая должна пройти в Минске 11 марта, сказал президент в ходе поездки в Полтавскую область.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас состоялся новый обмен в марте. Мы также работаем над тем, чтобы у нас была встреча [в «нормандском формате»] в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет», — указал Зеленский.

О новом этапе передачи пленных в марте президент Украины говорит уже не в первый раз. Это также подтверждают в его офисе, в планах обмен по формуле «всех на всех». По данным Киева, на территории ДНР и ЛНР удерживается более 200 украинцев.

К слову, в самопровозглашенных республиках скептически относятся к официальным заявлениям украинской стороны. Как говорила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев мешает согласованию обмена — Украина не подтвердила ни одного человека из списка. Так что переговоры по этому вопросу продвигаются не слишком активно.

При этом в новый обмен пленными в марте не верят и на Украине. Так, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук называл обещания украинских властей «пиар-акцией».

«Новая власть усвоила то, что положительные дивиденды приносят только определенные результаты, которые связаны с освобождением наших лиц… Разговоры об обмене — это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? В выполнении минских соглашений. Не собирается Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием», — уверен политик.

Впрочем, обмены пленными, пожалуй, одна из немногих вещей, которыми активно занимаются власти Украины. В прошлом году прошли сразу две крупные передачи с Москвой и с республиками Донбасса. Первая состоялась по формуле «35 на 35», а вторая «124 на 76». При этом обмен Киева с ДНР и ЛНР прошел впервые за два года.

Договоренности о новом этапе передачи пленных были заключены в рамках первого за три года саммита «нормандской четверки», который состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердили важность проведения обмена, выступили за прекращение огня в Донбассе, указали на необходимость разведения сил на линии разграничения и условились провести новые встречу через четыре месяца.

Зеленский на встрече с жителями Полтавской области как раз говорил о последнем пункте. Президент Украины уверен, что новую встречу необходимо провести в апреле, но для этого необходимо выполнить все соглашения саммита — с этим у Киева есть определенные проблемы.

До конца марта стороны должны согласовать разведение сил на трех новых участках на линии соприкосновения, но пока этого сделано не было. По словам участников контактной группы мешает этому Киев, так как постоянно меняет позицию по тем или иным вопросам.

Кроме того, режим прекращения огня в регионе соблюдается лишь частично и систематически нарушается. В обстрелах украинская сторона обвиняет республики Донбасса, а ДНР и ЛНР, напротив, сообщают о нарушениях со стороны Киева.

В подобных условиях проведение саммита не слишком целесообразно, так как ситуация фактически не изменилась с декабря. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москве не нужны «саммиты ради саммитов» в «нормандском формате». По его словам, Франция и Германия ничего не делают для того, чтобы заставить Украину выполнить прошлые договоренности.

«Они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах «нормандской четверки» независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны», — резюмировал Лавров.