Предвыборный саботаж: почему демократы проигрывают Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден по итогам первичных выборов в 14 штатах — так называемого «супервторника» — лидирует в 10. Его основной соперник Берни Сандерс уверенно побеждает в четырех, в частности, в одном из главных регионов этого этапа избирательной кампании — Калифорнии.

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На предварительных выборах — праймериз или кокусах — кандидаты борются за делегатов, которые будут представлять их интересы на летнем съезде Демпартии, где будет выбран претендент на президентское кресло.

Для номинации кандидатам необходимо набрать поддержку не меньше чем 1911 из 3979 делегатов. В рамках «супервторника» разыгрывались более 1300 голосов, наибольшее число кандидаты могли получить в Калифорнии и Техасе — 415 и 228 соответственно.

Байден, согласно предварительным результатам, стал победителем этого этапа предвыборной гонки, но обогнал он Сандерса незначительно. Так, в настоящее время в копилке бывшего вице-президента 566 делегатов, а у сенатора — 501. При этом подсчет голосов в некоторых штатах все еще идет, так что их показатели могут еще измениться.

Впрочем, результат Байдена по праву можно назвать триумфальным — бывший вице-президент с треском провалился на кокусах в Айове, затем проиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, а следом показал не лучший результат в Неваде. К тому же, в преддверии «супервторника» многие аналитики прогнозировали победу Сандерса, но в итоге Байден смог возглавить гонку.

Партийный беспредел

Яркая победа бывшего вице-президента создает определенный прецедент и фактически возвращает демократов к кризису 2016 года — Байден еще до старта предварительных выборов рассматривался верхушкой Демпартии как основной претендент на номинацию. Умеренные взгляды политика разделяют в руководстве партии, да и опросы общественного мнения в целом были на стороне кандидата.

Но старт кампании Байдена вышел неудачным, и в лидеры вышел лидер левого крыла демократов — Сандерс. Вплоть до «супервторника» сенатор уверенно лидировал, что беспокоило верхушку Демпартии. Кандидат называет себя социалистом и предлагает ряд радикальных идей, к примеру, переход к бесплатному медобслуживанию и образованию, что может дорого обойтись бюджету.

Сандерс пользуется большой популярностью среди молодых избирателей, которые поддерживают его левый курс. Но в руководстве партии его идей не разделяют и пытаются всячески помешать продвижению кандидата.

Так, в американских СМИ активно раскручивалась информация о том, что политику якобы помогает Россия, так как «считает его выгодным». Кроме того, появлялись данные о том, что верхушка демократов собирается надавить на свои региональные отделения, чтобы срезать Сандерса.

До «супервторника» в партии планировали поддерживать миллиардера Майкла Блумберга, так как победа Байдена казалась очень маловероятной. Но теперь ситуация вернулась к первоначальной точке, и вся помощь пойдет бывшему вице-президенту.

Таким образом фактически повторяется сценарий выборов 2016 года, в которых Сандерс также боролся за номинацию. Его соперницей была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая в итоге и стала кандидатом в президенты от партии.

Тогда верхушка партии сделала ставку на Клинтон и всячески мешала Сандерсу по ходу кампании, в частности, с помощью давления на партийные отделения в разных штатах. Факты вмешательства подтвердили письма Клинтон, слитые в сеть порталом WikiLeaks.

Как пишет CNN, действия руководства Демпартии привели к тому, что часть избирателей от демократов отказалось идти на президентские выборы и голосовать за Клинтон. Аналитики телеканала уверены, что эта ситуации может повторится вновь.

Победа Трампа

Подобный исход событий поможет только одному кандидату в президенты — действующему лидеру США Дональду Трампу. Демократы собственноручно лишают себя шанса на успех в избирательной кампании, так как лишь усиливают раскол в своей партии.

Противостояние левых и умеренных присутствовало в Демпартии всегда, однако в последнее время чаща весов сместилась в пользу первых. Как говорил «Газете.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, левое крыло никогда не было столь радикальным и популярным.

Согласно февральскому опросу Economist/YouGov, 60% демократов младше 30 лет поддерживают более левых и радикальных политиков, когда в пользу умеренных же выступает лишь около 10%. Респонденты старше 45 лет в целом делятся пополам — 39% за центристов, 36% за левых. В категории старше 65 лет 47% поддерживают умеренных кандидатов, и лишь 24% левых.

При этом разделение проходит не только по возрасту, но и по расе. Так, белые и латиноамериканцы в основном поддерживают политику Сандерса, а афроамериканцы симпатизируют Байдену.

Раскол в партии не дает демократам определится с единым кандидатом на президентских выборах, а сможет ли хоть один из претендентов объединить умеренных и левых — главный вопрос нынешней избирательной кампании.

Получится ли у Байдена или Сандерса стать таким претендентом вопрос достаточно спорный. Пока кажется очевидным лишь то, что внутренние противоречия, вмешательство верхушки партии и возможный бойкот голосования от левых может привести к новому поражению демократов.