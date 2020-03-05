«Оставьте нас один на один»: Путин встречается с Эрдоганом. LIVE

Сперва лидеры обсудят ситуацию в Идлибе один на один, после чего к переговорам подключаться члены делегаций.

«Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся», — сказал Владимир Путин турецкому коллеге.