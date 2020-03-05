«Оставьте нас один на один»: Путин встречается с Эрдоганом. LIVE

Сперва лидеры обсудят ситуацию в Идлибе один на один, после чего к переговорам подключаться члены делегаций.
«Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся», — сказал Владимир Путин турецкому коллеге.
Эрдоган, в свою очередь, выразил уверенность, что итоги переговоров способствуют разрешению ситуации в Идлибе. Турецкий лидер также подчеркнул, что основная задача заключается в развитии отношений Москвы и Анкары, и в этом, считает Эрдоган, стороны смогут преуспеть.
Итак, Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле.
Российский лидер, в первую очередь, выразил соболезнования по поводу гибели турецких военных в Сирии и сообщил также, что об их местонахождении ничего не было известно. При этом он добавил, что за время конфликта пострадали и сирийские военные.
Президент заявил, что эскалация конфликта требует прямого обсуждения двух сторон, чтобы подобное больше не повторилось и не смогло повлиять на отношения России и Турции.
После этого стороны стали активнее обсуждать возможность проведения встречи. До этого Эрдоган уже заявлял о намеченных на 5 марта переговорах с Путиным, причем с участием Франции и Германии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что на этот день у Путина другие планы, которые не предусматривают встречи с Эрдоганом. Однако после эскалации конфликта сторонам все же удалось договориться о переговорах.
Итак, ситуация начала обостряться в конце января, когда правительственные силы Башара Асада начали наступление на Идлиб при поддержке российской авиации и проиранских группировок. Провинция Идлиб — последний анклав вооруженной сирийской оппозиции, который Турция считает своей зоной влияния. Анкара все эти годы помогала и поддерживала противников Асада и бросить их сейчас один на один с САР и российской поддержкой для Турции не представляется возможным.
Обстановка накалилась 27 февраля. В этот день Турция объявила о начале операции «Весенний щит». Накануне Анкара заявила о гибели 36 своих военных в результате столкновения с САР.
Самолет Эрдогана уже приземлился в Москве. Турецкая делегация — весьма внушительная. Главу государства сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
У России, впрочем, иные ожидания от сегодняшней встречи.
«Решение проблемы — в полном выполнении договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. Надеюсь, предстоящая встреча позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся», — говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце февраля состоялся телефонный разговор двух лидеров, в ходе которого президент Турции ясно обозначил, чего он хочет от Москвы.
«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам удалиться, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — говорил Эрдоган.
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Весь мир сегодня наблюдает за встречей президентов России и Турции, которая пройдет в Москве. На кону — судьба сирийского конфликта, в котором Москва и Анкара занимают противоположные стороны. Казалось, что стороны уже научились договариваться по любому вопросу, однако камнем преткновения стал Идлиб — последний анклав вооруженной сирийской оппозиции.