Не признаем: США сравнили Крым с Прибалтикой

Позиция Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией аналогична американской позиции относительно включения Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза в 1940 году. Об этом на брифинге заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор, передает ТАСС.

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«Мы никогда не соглашались с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза. <...> Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [положение дел] не изменится», — отметил он.

По словам Гилмора, США будут придерживаться «своих принципов», а также положений Хельсинкского соглашения. Этот акт был подписан представителями мировых держав в 1975 году, он закрепил итоги Второй мировой войны и согласовал обязательства в сфере прав человека. Конференция в финляндской столице была созвана по инициативе стран социалистического блока.

Прибалтийские республики обрели независимость после падения Российской Империи. В 1940 году Советский Союз присоединил Эстонию, Латвию и Литву. Это произошло в результате подписания советско-германского Пакта о ненападении министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и главой МИД Третьего Рейха Иоахимом Риббентропом, а также — советско-германского Договора о дружбе и границе. Вхождение Прибалтики в состав СССР не признали ряд иностранных государств, среди которых и США.

Впоследствии, когда США вступили во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции, президент Франклин Делано Рузвельт обсуждал с Иосифом Сталиным вопрос Прибалтики на Тегеранской конференции 1943-го.

«В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. <...>

У меня лично нет никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году», — заявил американский президент.

Сталин в ответ заявил, что прибалтийские губернии «не имели автономии до революции в России — царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России». В ответ ему Рузвельт сказал, что общественное мнение «не знает истории,» и согласился со словами советского вождя о том, что плебисцит этот «не должен проходить под формой международного контроля».

Независимость Эстония, Латвия и Литва обрели после распада СССР. Политики в этих странах до сих пор требуют от России компенсации за «годы оккупации». Москва отрицает обвинения и требует прекратить притеснения и дискриминацию русского населения этих стран. Кроме того, РФ призывает прибалтийских соседей к конструктивному диалогу и отвергает заявления об «агрессии», регулярно появляющиеся в западных СМИ.

27 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не признает суверенитет России над Крымом. «Как подчеркивается в крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — подчеркнул Помпео.

Он добавил, что «нарастающая милитаризация» полуострова угрожает «общей безопасности». Кроме того, госсекретарь обвинил власти РФ в «ущемлении интересов крымских татар». «США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России», — подчеркнул Помпео.

США регулярно публично заявляют, что не считают Крым частью России, хотя президент Дональд Трамп однажды признал, что это — «русский полуостров».

Полуостров стал российским по итогам общенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Решение о выходе из состава Украины было принято крымчанами после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. Запад и Украина результатов плебисцита не признали и ввели против России и Крыма санкции.