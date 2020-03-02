Brexit 2.0: чего ожидать от торговых переговоров между Лондоном и ЕС

2 марта, спустя месяц после Brexit, стартуют переговоры об условиях сосуществования Великобритании и Евросоюза. У обеих сторон было время, чтобы отдохнуть от тяжелых трехлетних обсуждений самого Brexit, теперь же Лондон и Брюссель приступают к новому раунду переговоров, который, вероятно, будет не легче.

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Борис Джонсон пообещал заключить соглашение с ЕС концу переходного периода — 31 декабря 2020 года, и он уже сообщил, что не готов продлевать этот срок. Из Европы уже прозвучали заявления, что одного года недостаточно, чтобы обсудить все аспекты будущих взаимоотношений.

Причем срок окончания переходного периода был определен еще на начальных этапах переговоров об условиях Brexit, когда планировалось, что Лондон покинет содружество 29 марта 2019 года. То есть стороны тогда выделили на этот процесс 21 месяц. Но поскольку Brexit состоялся только 31 января этого года, срок переходного периода сократился в два раза, и для Бориса Джонсона это не стало аргументом в пользу его продления.

В прошлом году британский премьер тоже обещал, что обойдется без новых отсрочек Brexit и страна покинет содружество со сделкой или без. Евросоюз же был уверен, что Джонсон блефует — «жесткий» Brexit был слишком невыгоден обеим сторонам.



Сейчас история повторяется — британский премьер настаивает, что готов заключить и менее выгодную для страны сделку, если стороны не придут к согласию, лишь бы не продлевать переходный период. Противоречий же, как выяснилось еще до старта переговоров, существует много.

Раздел имущества

Сегодня вечером в Брюссель прибывает группа из ста британских госслужащих и советников. Возглавляет делегацию Дэвид Фрост, главный переговорщик от Великобритании. Евросоюз же представляет Мишель Барнье. Обе делегации будут разделены на десять рабочих групп, каждая из которых займется своим направлением. Переговоры будут проводиться один раз в две или три недели.

Начальные позиции обеих сторон, с которых начинается раунд дискуссии, уже известны.

Лондон попытается добиться максимальной сепарации от ЕС путем формирования новых отношений наподобие тех, что выстроены между Брюсселем и другими странами, не являющимися членами содружества.

В конце февраля правительство Великобритании опубликовало 30-страничный документ, в котором излагаются приоритеты страны в переговорах с ЕС о будущем партнерстве. Так, Лондон сообщает, что Соединенное Королевство не пойдет ни на какие договоренности, «в которых Великобритания не контролирует свои собственные законы и политическую жизнь». То есть правительство страны рассчитывает, что законодательство ЕС не будет действовать на территории Великобритании.

Также Лондон рассчитывает избавиться от влияния Европейского суда, за которым сейчас остается последнее слово. Соединенное Королевство настаивает, что весь смысл Brexit заключался в том, чтобы вернуть стране суверенитет, который не будет полным, если Британия будет подчиняться решениям Европейского суда.

Кроме того, Лондон намерен заключить отдельное соглашение по рыболовству, чтобы отразить тот факт, что «Великобритания станет независимым прибрежным государством в конце 2020 года». Тут, к слову, стоит отметить, что Соединенное Королевство рассчитывает на введение рыболовных квот, чтобы получить возможность ограничивать доступ для европейских рыбаков — подобные соглашения о квотах Евросоюз заключил с Исландией и Норвегией. Однако Брюссель хотел бы иметь доступ к водам Великобритании.

При этом Евросоюз не планировал заключать отдельную сделку по рыболовству. ЕС вообще рассчитывает, что итогом переговоров станет одно всеобъемлющее соглашение, которое охватило бы все аспекты дальнейшего сосуществования сторон. Однако Лондон, судя по всему, будет настаивать на разных сделках в разных областях, в том числе и рыболовства, авиации, энергетики и, конечно, миграции.

Тут стоит заметить, что переговоры ЕС и Великобритании будут вестись на фоне надвигающегося миграционного кризиса — всего за несколько дней до начала обсуждений правительство Турции приняло решение открыть сирийским беженцам проход в европейские страны.

Для Бориса Джонсона, главного идеолога евроскептицизма, который использовал предыдущий кризис в качестве аргумента за выход страны из Евросоюза, решение Анкары станет очередным доказательством его правоты в борьбе за Brexit.

Тем не менее, отдельные договоренности по миграции, рыболовству и прочим аспектам должны стать лишь дополнением к основному соглашению с ЕС, уверен Лондон.

Борис Джонсон хочет заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле, аналогичную той, что Евросоюз имеет с Канадой. Соединенное Королевство хочет согласовать общий план сделки с ЕС в ближайшие четыре месяца и полностью завершить ее к сентябрю. Однако ожидания британского правительства вызывают у экспертов скептицизм.

«Договор с Канадой ЕС готовил почти семь лет. Великобритания, по сути, хочет сделать такой же документ только за 11 месяцев, даже меньше»,

— отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Великобритания — не Канада»

Однако старт переговоров и имеющиеся противоречия между сторонами не дают пока надежды на столь стремительное завершение дела. Мишель Барнье уже заявил, что Брюссель готов предоставить Великобритании доступ на европейский рынок емкостью в 450 млн человек. Однако Лондон должен согласиться соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов. Именно этот вопрос, судя по всему, станет камнем преткновения в переговорах. Брюссель опасается, что Великобритания, которая, как бывший член ЕС, прекрасно ориентируется на европейском рынке, следуя своим торговым правилам и стандартам, сможет подорвать конкуренцию на рынке, подкупив, например, более низкими ценами.

Если Брюссель будет стоять на своем, то Лондону придется забыть о соглашении наподобие сделки ЕС с Канадой.

«Великобритания говорит, что хочет Канаду. Но проблема в том, что Великобритания — это не Канада», — заявил Барнье, выступая в Европарламенте 26 февраля.

Брюссель обращает внимание на разницу в территориальном положении между Великобританией и Канадой и гораздо большем объеме торговли с ЕС. У Лондона, однако, свое мнение на этот счет.

«География не повод для подрыва демократии. Мы не будем согласовывать правила ЕС с условиями ЕС, регулируемыми законами ЕС и институтами ЕС», — сказал министр по Brexit Майкл Гоув, выступая перед депутатами Палаты общин.

При этом премьер-министр Великобритании в начале февраля заверил своих европейских партнеров, что Лондон намерен придерживаться самых высоких стандартов в области конкуренции, субсидий, социальной защиты и окружающей среды.

«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, — сказал Джонсон. — Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС, — без обязательного включения их в договор».

Тогда же Джонсон и намекнул, что, если Брюссель не пойдет на его условия, то Лондон готов к другому формату отношений, менее выгодному.

«Выбор не стоит категорически между сделкой и отсутствием сделки. Вопрос заключается в том, согласны ли мы на торговые отношения с ЕС, сопоставимые с Канадой или, скорее, с Австралией», — сказал он.

В документе, опубликованном правительством Великобритании, сообщается, что в случае, если стороны не придут к соглашению о свободной торговле, Британия предлагает выстраивать дальнейшие отношения на основе правил Всемирной торговой организации.

Джонсон снова повышает ставки

В Европе уверены, что Борис Джонсон блефует. Британский премьер за свой срок неоднократно раздавал громкие обещания, которые касались, в основном, Brexit.

Он, например, неоднократно обещал, что не допустит создания границы в Ирландском море между Северной Ирландией и Ирландией. Но именно этот сценарий был закреплен в соглашении о выходе Британии из ЕС.

На этот раз Джонсон, по сути, заявляет о своей готовности к варианту, который вызывает недоумение у большинства британских и европейских наблюдателей. Торговля по правилам ВТО предполагает восстановление полноценных границ, что приведет к огромным задержкам транспорта на границе.

Даже если проверки будут проходить за несколько минут, в портах образуются многокилометровые пробки, которые могут растянуться до самого Лондона.

Кроме того, правила и тарифы ВТО касаются только товаров и игнорируют важный для Британии рынок услуг. Также нельзя забывать, что, если Лондон будет заключать сделки с 27 членами ЕС на основе правил Всемирной торговой организации, то Брюссель сможет устанавливать импортные пошлины на товары Великобритании.

В Евросоюзе не верят, что Джонсон готов пойти на это, лишь бы избавиться от правил ЕС и не продлевать переходный период. Как минимум, это может грозить его политической карьере — последствия от такого варианта британцам не придутся по вкусу.

Кроме того, не стоит забывать, что в этом раунде переговоров Евросоюз занимает совсем другие позиции — речь пойдет не об условиях «развода» Брюсселя и Лондона, а об условиях сосуществования Великобритании и 27 стран-членов ЕС, у каждой из которых свои требования и интересы.

«Необходимо, чтобы все страны одобрили соглашение. Если хотя бы одна страна будет против, то ничего не получится, придется заново передоговариваться. Со стороны ЕС, мне кажется, будет более сложная ситуация. Им придется учитывать интересы разных стран, в том числе и малых, а у малых стран есть вопросы к Джонсону – там работают около 3 млн выходцев из стран Восточной Европы, Балтии, Польши, Румынии, Болгарии, и их очень волнует правовой статус этих людей. Я думаю, что в этом вопросе они будут занимать очень жесткую позицию», — считает Николай Топорнин.

Впрочем, решимость премьера тоже не стоит недооценивать. Ситуация все же отличается от предыдущего раунда переговоров, когда противники Джонсона в палате общин могли запретить ему «жесткий» Brexit. Сейчас у премьера устойчивое большинство, что позволяет ему чувствовать себя куда увереннее и в британском парламенте, и на переговорах с Брюсселем.