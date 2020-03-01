Первая победа: Байден вернулся в битву за Белый дом

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал первую победу на предварительных выборах (праймериз) Демократической партии. Накануне голосование прошло в Южной Каролине, по результатам которого, как пишет The New York Times, он набрал 48,4% голосов.

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Берни Сандерс, лидировавший по итогам предыдущих кокусов и праймериз, занимает вторую строчку с 19,9% голосов.

Таким образом, Байден смог заручиться поддержкой 36 делегатов на будущем партийном съезде, а Сандерс получит 11 голосов.

Примечательно, что миллиардер Том Стайер, который выступал достаточно неудачно на предыдущих этапах голосования, занял третье место. Тем не менее, он уже заявил, что покидает предвыборную гонку.

Всего в Южной Каролине шла борьба за 54 голоса. Всего же на июльском съезде, который и определит единого кандидата, проголосуют 3979 делегатов.

Четвертые предварительные выборы в США не внесли никакой определенной ясности в избирательную кампанию демократов. На общенациональном уровне уверенно лидирует Берни Сандерс, а его фактически единственным конкурентом пока является Джо Байден. При этом некоторые наблюдатели до этого и вовсе выступали с мнением, что будущее избирательной гонки Байдена и вовсе остается под вопросом. Теперь же, после результатов в Южной Каролине, вероятно, ситуация для кандидата относительно спасена.

Борьба двух кандидатов на номинацию в президенты от Демократической партии отражает раскол в самой партии, так как ни один из них не может претендовать на полноценное большинство. Впрочем, Сандерс, как представитель левого крыла, пока имеет гораздо больше шансов, чем умеренный политик Байден.

Согласно опросу Morning Consult от 27 февраля, рейтинг сенатора на общенациональном уровне составляет 33%, а бывший вице-президент набирает лишь 21%. Замыкает тройку лидеров экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, который пропустил выборы в четырех штатах, его результат — 17%.

«Супервторник» как выход

Праймериз в Южной Каролине стали последним партийным мероприятием демократов перед «супервторником» — так в США называют день, когда голосования пройдут сразу в 14 штатах, и после которых станет очевиден фаворит на предстоящем съезде. В этом году такой «супервторник» выпадает на 3 марта.

Больше всего шансов на успех у Сандерса, он лидирует на общенациональном уровне и имеет хорошие показатели в главных штатах «супервторника» — Калифорнии и Техасе. Так, по данным 270 to Win от 28 февраля, в первом сенатор набирает 30%, а во втором 24%. Байден же получает по 13,7% и 21,2% соответственно.

Если Сандерс победит хотя бы в этих двух штатах, его будет трудно остановить, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Калифорния и Техас по своей значимости превосходят другие штаты «супервторника» и победа в них достаточно ценна», — пояснил эксперт.

Байден может составить конкуренцию Сандерсу в Техасе, но в Калифорнии у бывшего вице-президента практически нет шансов свалить своего оппонента. «Супервторник» также интересен тем, что к выборам, наконец, присоединится Блумберг.

Миллиардер активно вкладывается в свою предвыборную кампанию, объем его вложений уже превысил $400 млн. Большую часть ресурсов Блумберг тратит на рекламу, главное внимание его команды было сосредоточена на штатах «супервторника».

Тем не менее, согласно опросам 270 to Win, рассчитывать на победу ему особо не стоит. В Калифорнии миллиардер набирает 10,3% поддержки, а в Техасе 15%.

Фактор Блумберга

Подобный исход вполне оправданно не устраивает Блумберга, и он, вероятно, решил пойти другим путем для получения заветной номинации. Последнее время в американских СМИ появилась информация, что бывший мэр Нью-Йорка пытается заключить сделку с руководством Демократической партии, чтобы получить помощь в своем продвижении по штатам.

«Блумберг делает огромные вложения финансовых и людских ресурсов. Он, как человек деловой, старается надавить на руководство демократов, чтобы его организационные и финансовые усилия не пропали зря. Поэтому все и начали обсуждать то, что он старается добиться сделки», — отмечает Юрий Рогулев.

Данный договор должен быть направлен против Сандерса, который, в целом, не устраивает большую часть Демократической партии. Политик называет себя социалистом и придерживается достаточно радикальных для американского истеблишмента левых взглядов.

Таким образом у демократов повторяется история прошлых выборов, когда партия фактически срезала Сандерса в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Факт сговора подтвердился за счет публикации писем бывшей представительницы Госдепа на портале Wikileaks.

«Если они второй раз наступят на те же грабли это может иметь серьезные последствия для партии. Но они могут попробовать ставить палки в колеса сенатору, хотя и не могут дать стопроцентной гарантии успеха», — уверен Рогулев.

В каждом штате свои демократы, но надавить на местное руководство они могут, утверждает эксперт, все это будет происходить за кулисами, и никто ничего не признает открыто.

Последний шанс Байдена

При этом демократы могут избавить себя от необходимости сотрудничества с Блумбергом, если у Байдена получится вновь стать фаворитом предвыборной гонки. Бывший вице-президент практически вылетел с первого места в общенациональных опросах еще на первых предварительных выборах в Айове и, учитывая вероятный расклад «супервторника», шансов на реабилитацию у него практически нет.

Тем не менее, Байден — наиболее удобный кандидат для руководства Демократической партии из-за его приверженности умеренному курсу, который полностью устраивает верхушку. Поэтому демократы изначально ставили на бывшего вице-президента, как их главный козырь в борьбе с Трампом.

Как пишет Reuters, верхушка партии до сих пор уверена, что для победы на выборах подойдет более умеренный кандидат. Сандерс же на место кандидата не рассматривается, несмотря на его популярность у избирателей. Но вероятная победа сенатора на «супервторнике» не оставит партии никакого выбора.

«Все надежды Байдена в настоящее время тают на глазах, а без крупных побед у него нет никаких шансов», — резюмировал Юрий Рогулев.