Они уже идут: Анкара «выпускает» беженцев в Евросоюз

Европа напряженно следит за обострением конфликта в Сирии, и дело не только в дипломатической обеспокоенности — ЕС снова может столкнуться с миграционным кризисом.

Реклама

В ночь на 28 февраля в результате обстрела правительственной армией Сирии в районе последнего анклава вооруженной оппозиции в Идлибе погибли 33 турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, после которого зарубежные издания сообщили о принятом решение не препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу.

«Мы решили, по сути, немедленно, не мешать сирийским беженцам добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз», — цитирует Reuters слова турецкого чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Идлиб — последний сирийский город, контролируемый вооруженной сирийской оппозицией. Именно там находятся джихадисты, оппозиционные правительству Сирии формирования, которые получили полную поддержку Турции от обучения до экипировки, а также все беженцы, не признающие власть Башара Асада. Таким образом, около 3,5 млн человек при захвате города силами Асада хлынут к турецким границам.

Подобная ситуация уже произошла в середине февраля, когда сирийская армия при поддержке ВКС России взяла Алеппо. В результате около 900 тыс. человек бежали к границе с Анкарой.

В самой Турции и так находится 3,6 млн сирийских беженцев — результат ее договоренностей с ЕС. В 2015-2016 году Брюссель так и не смог справиться с наплывом нелегальных мигрантов. На помощь пришла Анкара — турецкая сторона согласилась заключить с ЕС договор о приеме людей, высланных из европейских стран, и взяла на себя обязательства сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Анкаре были обещаны выделение средств для помощи в содержании беженцев, запуск переговоров о ее вступлении в ЕС и безвизовый режим. С выплатами проблем не возникало, а вот остальную часть обязательств Евросоюз так и не выполнил, что, конечно, вызывает у турецкого правительства раздражение.

При этом свою часть договора Анкара выполняет исправно: в 2015 году с турецких берегов в Европу прибыли 860 тыс. нелегалов, а вот за первую половину 2019 года — всего 11 тыс. Стоит также заметить, что пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015 год, уже в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад и продолжает снижаться. Одной из причин этого тренда и стало заключение соглашения между ЕС и Турцией.

Причин, по которым Анкара открывает двери в Евросоюз, сразу несколько. Брюссель, во-первых, так и не выполнил взятые на себя обязательства, поэтому оснований брать на себя новую волну мигрантов у Турции нет.

Впрочем, Анкара и не обладает такими возможностями. Помимо финансовой подоплеки, в которой ЕС оказывает ей помощь, существуют и другие проблемы, с которыми столкнулась Турция, примерив на себя роль гостеприимной хозяйки. В стране растет уровень безработицы, и в обществе закрепилось мнение, что виной тому, в частности, размещение беженцев, которые отбирают у турок рабочие места.

Негодование граждан вызывает и тот факт, что власти выделяют средства на содержание нелегалов. В августе Al Monitor сообщало, что около 70% турецкого населения негативно относятся к присутствию беженцев в стране.

Настроения в обществе ударили по позициям правительства Эрдогана. Турция стала пристанищем для беженцев, понесла экономические потери, да еще так и не получила обещанной политической выгоды. В июне правящая Партия справедливости и развития проиграла выборы мэра в Стамбуле — именно туда хлынул основной поток мигрантов в поисках рабочих мест. Победу же одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу, выстроивший предвыборную кампанию на критике миграционной политики Эрдогана.

Иными словами, испытывать настроения в обществе президенту Турции на этот раз вряд ли захочется, да и возможности страны оказались отнюдь не безграничны.

Существует и еще одна причина, по которой Анкара открывает свои границы. Подобными действиями правительство Турции привлекает к сирийскому конфликту Евросоюз, пытаясь дать ему понять, что с последствиями успешного наступления САР на Идлиб придется разбираться и Брюсселю. Нажимая на эти болевые точки Европы, Эрдоган надеется, что лидеры ЕС вмешаются в конфликт, займут его сторону и повлияют на Россию, которая оказывает весомую поддержку Башару Асаду.

Турецкий лидер уже пытался привлечь президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель к переговорам с Путиным, однако Россия дала понять, что, готова подключать к сирийскому вопросу только Иран — еще одного союзника Асада.

Открытие границ фактически отменяет соглашение 2016 года. Однако Турция так, судя по всему, не считает. Сегодня пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик и официальный представитель МИД Хами Аксой заявили, что Анкара продолжает придерживаться своей миграционной политики, хотя ей все труднее с справляться со сдерживанием миграционного потока. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано заявил, что Брюссель не получал извещений от Турции об изменении ее миграционной политики.

«На фоне эскалации в Идлибе власти Турции приняли решение в течении 72 часов не останавливать нелегальных мигрантов и беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать. Противоречий здесь нет. Они просто взяли тайм-аут на 72 часа. Больше для демонстрации Европе — что может случиться, если ЕС не примет активного участия в судьбе беженцев [в их содержании]. Турция попросту не считает, что этими 72 часами они отказались от всех обязательств, демонстрируя, что ситуация просто вышла из-под контроля», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

При этом даже появившихся ранее сегодня в прессе заявлений турецких чиновников оказалось достаточно. Понимая, что окно возможностей может быть открыто ненадолго, к границам с Грецией и Болгарией хлынули новые потоки людей.

Еще ночью турецкие СМИ стали сообщать о замеченных колоннах мигрантов и организованных автобусных маршрутах за пределы страны, к западу. Правительство Греции усилило пограничный патруль, Болгария ужесточает контроль на границе с Турцией и объявила о готовности направить тысячу военнослужащих, чтобы предотвратить приток нелегалов.

Новое движение беженцев стало еще одним поводом для манипуляций Анкары. Сейчас Турция утверждает, что продолжает выполнять взятые перед ЕС обязательства, однако, в связи с эскалацией конфликта, ей все труднее защищать Евросоюз от притока мигрантов.

«В связи с неблагоприятным развитием ситуации в сирийском Идлибе и резким увеличением числа беженцев, многократно возросла миграционная нагрузка на Турцию. Напряженная обстановка привела к массовым перемещениям потоков беженцев и вынужденных переселенцев внутри Турции по направлению к западным границам страны. Несмотря на значительное ухудшение ситуации, Турция, которая уже приняла самое большое количество беженцев, продолжает придерживаться своих принципов миграционной политики», — подчеркнул в пятницу представитель МИД Турции.