Особый год: зачем Жээнбеков ездил к Путину

Президент России Владимир Путин 27 февраля провел переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Встреча двух лидеров прошла в рамках официального визита президента Киргизии в Москву. В ходе беседы Путин, в частности, отметил поступательное развитие взаимодействия двух стран по всем направлениям.

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«Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером для Кыргызстана и по объему товарооборота, и по инвестициям», — добавил президент.

Жээнбеков приехал в Москву не случайно: вместе с Путиным он дал старт перекрестному году Киргизии в России и России в Киргизии.

»[Мы] сегодня будем иметь возможность открыть это мероприятие, в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений», — указал Путин.

В свою очередь, Жээнбеков заявил, что Киргизия ожидает больших изменений в связи с перекрестным годом. «Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы эти мероприятия были исполнены», — пообещал киргизский президент.

Перекрестный год Киргизии в России и России в Киргизии направлен на укрепление культурных, образовательных и экономических связей двух стран. Провести более двух сотен мероприятий изначально предложил Путин во время прошлого визита в Бишкек, Жээнбеков инициативу поддержал.

Ожидается, что это пойдет на пользу российско-киргизским отношениям, которые и так находятся в хорошей форме в последнее время. Товарооборот между странами только за прошлый год составил около $1,9 млрд, а Россия стала вторым после Китая торговым партнером Киргизии.

Двустороннее сотрудничество активизировалось в последние два года, подчеркнул Жээнбеков на встрече с Путиным. «Ваш государственный визит в Кыргызскую Республику в 2019 году прошел очень успешно, было подписано много документов, и это дало толчок нашим активным действиям на всех уровнях», — подчеркивал президент Киргизии.

Жээнбеков говорил о визите Путина в Бишкек, который состоялся в марте прошлого года. Одним из главных его итогов можно считать представление Киргизии безвозмездной помощи на сумму $30 млн для поддержки государственного бюджета. Кроме того, в 2018 году Россия полностью списала киргизский госдолг — $240 млн.

Данный шаг фактически стал традиционным, так как большая часть истории отношений Бишкека и Москвы связана с российской поддержкой. Даже вступление Киргизии в Евразийский экономический союз прошло с некоторыми оговорками.

Бишкек попал в ЕАЭС через «безболезненный вариант» за $1,5 млрд. Для этого был создан фонд с капиталом в треть суммы, а еще треть выделили Киргизии как льготный кредит. Таким образом, внести Бишкеку пришлось всего $500 млн.

Кроме того, Россия активно способствует снижению уровня безработицы в Киргизии, принимая киргизских мигрантов. Только за 2018 год на российскую территорию на заработки приехали около 250 тыс. граждан Киргизии. Они занимают четвертое место в списке мигрантов из бывших советских республик после белорусов, украинцев и узбеков.

При этом российская сторона не раз устраивала миграционную амнистию для киргизов, которые нарушили правила пребывания в России. Так, им разрешили в течении двух месяцев выехать из страны, а затем сразу же вернуться на российскую территорию.

Особый интерес России в Киргизии, вероятно, обусловлен ростом влияния западных конкурентов в Центральной Азии. Европейские страны достаточно давно заинтересованы в регионе и постепенно наращивают в нем свой вес.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, Евросоюз активно продвигает программу для Центральной Азии, составленную без учета интересов Москвы.

«Цель стоит однозначная — отвадить восточных и центральноазиатских партнеров от России, как можно больше ослабить наши связи», — подчеркивал министр.

В то же время особое место в киргизской экономике занимает Китай, Киргизия входит в пятерку самых закредитованных КНР стран. Объем ее долгов превышает 30% ВВП, который в прошлом году составил $8,44 млрд.