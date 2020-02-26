«Не обязаны платить»: посольство РФ не признает долг Лондону

Российское посольство в Лондоне задолжало £5,7 млн городскому бюджету за въезд автотранспорта в центр британской столицы, сообщается сайте парламента Великобритании.

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Первое место в топ-5 должников заняли Соединенные Штаты, задолжав с февраля 2003 по декабрь 2018 года £12,4 млн. На втором месте Япония с £8,5 млн, далее следуют Нигерия (£7 млн), Индия (£6 млн).

Пятое место в рейтинге оказалось у российского диппредставительства. В общей сложности посольства разных стран за 15 лет задолжали Лондону около £116,8 млн.

«Должностные лица внешнеполитического ведомства Великобритании провели встречи с представителями дипломатических миссий и международных организаций по поводу непогашенной задолженности по штрафам за парковку, невыплаченных платежей по национальным ставкам вне страны и невыплаченной задолженности по плате за перегрузку», — говорится в сообщении британского министерства по иностранным делам и делам Содружества.

Британские дипломаты заявили, что настаивают на погашении иностранными дипмиссиями невыплаченных штрафов и долгов.

В ответ на это пресс-секретарь посольства России заявил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает дипломатов соблюдать правила дорожного движения, режим парковки и не ездить в состоянии алкогольного опьянения. Однако эти же нормы освобождают дипмиссии от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Неделю назад Россия запросила срочное внеочередное заседание комитета ООН после невыдачи визы США председателю российской делегации Константину Воронцову.

Из-за решения визовых вопросов начало заседаний было отложено на 10 дней. ООН в своем сообщении отметила, что Воронцов ждет в Москве выдачи визы США, необходимой для прибытия в Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира ООН.

Никто из стран-участниц комиссии ООН не возражал из-за задержки, но теперь «возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования».

В ООН также напомнили, что из-за невыдачи виз США и последовавших за этим российских протестов работа комиссии по разоружению была фактически парализована.

Визовый скандал в ООН разразился в сентябре, когда Госдепартамент США отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Лавров рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями.

Сложившаяся сейчас ситуация с невыдачей виз позорит Америку, подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на действия Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

20 ноября Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам нескольких стран, включая Россию, участвующих в мероприятиях всемирной организации. Отмечается, что решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз ряду делегаций. По словам заместителя по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша, генеральный секретарь встретился с постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы выразить обеспокоенность из-за порядка выдачи виз и введения ограничений на поездки. Суареш отметил, что невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны.

4 декабря посольство России в Вашингтоне сообщило, что США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам — на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Госдепартамента выдавать въездные визы российской делегации в ООН — искусственно созданная проблема. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Трамп считает, что этот скандал бьет по престижу Америки.