«Другая эра»: на Украине рассказали об отношениях с Россией

На Украине обьявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

close
Efrem Lukatsky/AP
В отношениях между Киевом и Москвой настала «другая эра», уверена бывший украинский дипломат Елена Зеркаль. Она считает, что теперь киевским властям предстоит определиться, что необходимо сделать для их нормализации, при условии, что есть ряд «красных линий». Так, она считает, что невозможно начать «с чистого листа» и забыть проблемы, которые были ранее.

В российско-украинских отношениях наступила новая эра, заявила бывший замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», — сказала она в интервью «Европейской правде».

По словам экс-дипломата, в отношениях между странами есть ряд «красных линий». «Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: «не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа»?» — задалась вопрос Зеркаль.

Она заявила, что считает невозможным начало с чистого листа. «А попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия. Проблема сама по себе не исчезает. Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать», — уверена собеседница издания.

Вместе с тем она обратила внимание, что наращивание контактов с Москвой может сыграть злую шутку с Киевом. Она напомнила, что до прошлого года киевские власти стремились всячески избегать двусторонних встреч с Кремлем, чего нельзя сказать о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. В связи с этим Зеркаль полагает, что Запад может отказать в помощи стране, если в российско-украинских отношениях «что-то случится».

«Мы когда-нибудь услышим в ответ: «Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», — подытожила бывший дипломат.

Однако в свете последнего заявления американского президента Дональда Трампа можно было бы предположить, что Запад и не против налаживания контактов между Россией и Украиной. Так двумя днями ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российско-украинские отношения наладились

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

В ответ на это высказывание президента США депутат Госдумы России Руслан Бальбек обратил внимание, что Москва с Киевом не ссорилась, так как российская сторона считает Украину братской страной. Он подчеркнул, что Россия не оскорбляла ни украинцев, ни их культуру. «Мы всегда говорили, что наши страны братские», — сказала парламентарий в комментарии RT, добавив, что хотел бы, чтобы стену в отношениях между Россией и Украиной «по кирпичикам разобрал» Киев.

Вместе с тем Бальбек признался, что «приятно было слышать» такое положительное высказывание Трампа. Депутат отметил, что хотелось бы, чтобы к позиции американского лидера «с внимание прислушались» и во всем западном мире.

Однако не все российские политики отнеслись с доверием к высказыванию президента Соединенных Штатов. Так, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, выразив такую позицию, Трамп лишь сделал «хорошую мину» перед представителями прессы.

«Заявление Трампа о желании «примирения» России и Украины — скорее очередная «хорошая мина» перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами. Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к «торговле русофобией», — написал Слуцкий на своей странице в Twitter.

В какой-то степени его мнение поддержал и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что основной причиной сложностей в отношениях между Россией и Украиной являются внешние факторы, в том числе вмешательство третьих сторон.

«Почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения», — обратил внимание собеседник РИА «Новости».

По словам Косачева, продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом выгоден многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине. «Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — уверен парламентарий.

Что касается высказывания Трампа, то в его искренности он практически не сомневается. «Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт», — полагает сенатор.

Косачев выразил мнение, что китайское или иранское направление заботит главу США больше. А разрешение конфликта в отношениях России и Украины, как столь важной для Европы темы, отчасти развязало бы ему руки и «сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей», отметил собеседник агентства.

Вместе с тем он не уверен, что для преодоления внешних факторов и улучшения отношений между Киевом и Москвой хватит только желания Вашингтона. «Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — заключил Косачев.