«Другая эра»: на Украине рассказали об отношениях с Россией

В российско-украинских отношениях наступила новая эра, заявила бывший замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», — сказала она в интервью «Европейской правде».

По словам экс-дипломата, в отношениях между странами есть ряд «красных линий». «Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: «не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа»?» — задалась вопрос Зеркаль.

Она заявила, что считает невозможным начало с чистого листа. «А попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия. Проблема сама по себе не исчезает. Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать», — уверена собеседница издания.

Вместе с тем она обратила внимание, что наращивание контактов с Москвой может сыграть злую шутку с Киевом. Она напомнила, что до прошлого года киевские власти стремились всячески избегать двусторонних встреч с Кремлем, чего нельзя сказать о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. В связи с этим Зеркаль полагает, что Запад может отказать в помощи стране, если в российско-украинских отношениях «что-то случится».

«Мы когда-нибудь услышим в ответ: «Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», — подытожила бывший дипломат.

Однако в свете последнего заявления американского президента Дональда Трампа можно было бы предположить, что Запад и не против налаживания контактов между Россией и Украиной. Так двумя днями ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российско-украинские отношения наладились

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

В ответ на это высказывание президента США депутат Госдумы России Руслан Бальбек обратил внимание, что Москва с Киевом не ссорилась, так как российская сторона считает Украину братской страной. Он подчеркнул, что Россия не оскорбляла ни украинцев, ни их культуру. «Мы всегда говорили, что наши страны братские», — сказала парламентарий в комментарии RT, добавив, что хотел бы, чтобы стену в отношениях между Россией и Украиной «по кирпичикам разобрал» Киев.

Вместе с тем Бальбек признался, что «приятно было слышать» такое положительное высказывание Трампа. Депутат отметил, что хотелось бы, чтобы к позиции американского лидера «с внимание прислушались» и во всем западном мире.

Однако не все российские политики отнеслись с доверием к высказыванию президента Соединенных Штатов. Так, по мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, выразив такую позицию, Трамп лишь сделал «хорошую мину» перед представителями прессы.

«Заявление Трампа о желании «примирения» России и Украины — скорее очередная «хорошая мина» перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами. Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к «торговле русофобией», — написал Слуцкий на своей странице в Twitter.

В какой-то степени его мнение поддержал и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что основной причиной сложностей в отношениях между Россией и Украиной являются внешние факторы, в том числе вмешательство третьих сторон.

«Почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения», — обратил внимание собеседник РИА «Новости».

По словам Косачева, продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом выгоден многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине. «Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — уверен парламентарий.

Что касается высказывания Трампа, то в его искренности он практически не сомневается. «Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт», — полагает сенатор.

Косачев выразил мнение, что китайское или иранское направление заботит главу США больше. А разрешение конфликта в отношениях России и Украины, как столь важной для Европы темы, отчасти развязало бы ему руки и «сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей», отметил собеседник агентства.

Вместе с тем он не уверен, что для преодоления внешних факторов и улучшения отношений между Киевом и Москвой хватит только желания Вашингтона. «Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — заключил Косачев.