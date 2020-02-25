Фактор Путина: «мягкая сила» России попала в топ-10

Первый глобальный индекс «мягкой силы» появился по результатам опроса более 55 тыс. человек из сотни стран, организованного консалтинговой фирмой Brand Finance. Оценки влияния того или иного государства предоставили рядовые граждане, политики, академики, аналитики, журналисты и представители исследовательских центров.

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Согласно докладу, «мягкая сила» — способность нации влиять на предпочтения и поведение лиц на международной арене за счет привлекательности и уговоров, но без применения силы.

Индекс оценивает известность и узнаваемость нации, ее влияние, репутацию и ключевые элементы «силы». Всего таких элементов семь — порядок, бизнес и торговля, люди и ценности, образование и наука, международные отношения, культура и наследие, а также медиа и коммуникации.

Первое место в рейтинге «мягкой силы» занимают США, следом идет Германия, а замыкает тройку лидеров — Великобритания. Вашингтон абсолютный лидер и обгоняет Берлин на целых пять баллов, для сравнения разница между Лондоном и ФРГ составляет всего 0,1 балла.

По мнению экспертов, неоднозначные действия президент США Дональда Трампа не оказали серьезного влияния на общий рейтинг страны.

Торговая война Вашингтона с ЕС и Пекином, выход из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, конечно, отразились на показателях США в области доверия, безопасности, репутации и порядка.

Впрочем, высокий уровень развития бизнеса, технологий и общества страны перекрыл все минусы.

В свою очередь Германия также показывает высокий уровень развития экономики, но с грамотным политическим управлением и неплохой репутацией канцлера Ангелы Меркель. Кроме того, авторы доклады указывают на то, что Берлин отказался от применения «жесткой силы» после завершения Второй мировой войны.

Великобритания же входит в число самых влиятельных мировых держав. По мнению экспертов, Лондон не потеряет своих позиций за счет выхода из состава Евросоюза, так как во многом успех страны связан с королевской семьей. Она вносит большой вклад в «мягкую силу» Великобритании, в частности, около $2,4 млрд в экономику страны ежегодно.

В топ-10 рейтинга попали также Китай и Россия, заняв девятое и десятое места. Хотя авторы исследования и не относят эти страны к «мягким сверхсилам» из-за якобы агрессивной политики. Сами эксперты утверждают, что появление Москвы и Пекина в топе является «неожиданным». КНР попала в рейтинг с помощью своей экономики, которая позволяет ее компаниям продвигать свои интересы по всему миру. Исследователи отдельно отметили китайский проект «Один пояс — один путь», который предполагает инвестиции на $100 млрд.

В то же время Россия, по мнению экспертов, не обладает мощной экономикой или узнаваемыми по всему миру брендами. Однако у Москвы есть Владимир Путин, который вернул страну в топ-лигу мировой политики, несмотря на «противоречивые методы правления». Президент России остается одной из самых влиятельных фигур среди мировых лидеров, отмечают авторы доклада, по уровню уважения он занимает второе место в мире.

Россия занимает высокое положение в дипломатических кругах — третье место, а также четвертое место в спорте. При этом допинговый скандал из-за Олимпиады 2014 года и возможное отстранение российских спортсменом от будущих мероприятий не слишком повлияли на ее позиции.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных» стран мира по версии издание US News. Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

Так, эксперты отмечали, что Россия обладает мощной и профессиональной армией, самой большой территорией, а экономика страны считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов.