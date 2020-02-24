«Грин-карта» США: бедным мигрантам закрыли путь

24 февраля в США вступают в силу новые ограничения на въезд в страну. Правила для иммигрантов ужесточились — теперь сотрудники профильных ведомств могут отказывать в выдаче грин-карт, если претенденты на них участвовали в ряде социальных программ. В их числе — некоторые государственные выплаты, жилищные льготы, программы медицинской помощи нуждающимся (такие как Medicaid), пособия по дополнительному доходу, равно как и иные преференции.

Также препятствиями для иммиграции в Соединенные Штаты теперь может стать отсутствие медицинской страховки и наличие серьезных заболеваний, которые могут потребовать дорогостоящего лечения и снизить трудоспособность кандидата на въезд.

Все указанное пополнило ряд причин, склоняющих сотрудника иммиграционного департамента (USCIS) к решению «скорее нет».

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«Данное решение позволяет правительству обеспечить выполнение правовых норм, приводящих в действие давно принятый федеральный закон, согласно которому прибывающие в страну иммигранты должны быть финансово обеспечены и не оказываться на содержании нашей страны и ее граждан», — цитирует пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм RT.

Введенные меры уже стали поводом для критики со стороны оппонентов президентского курса. Часть из тех, кто отнесся к новым правилам негативно, заявляют, что таким образом Трамп фактически закрыл путь в США бедным иммигрантам, вынужденным искать помощи со стороны государства.

Есть и альтернативное мнение — оно заключается в том, что, ужесточая иммиграционное законодательство, президент лишь усугубляет проблему нелегальной миграции. Сторонники такого мнения считают, что лишившиеся шансов попасть в США по закону мигранты попробуют пробиться в обход правил.

Указанные меры, предложенные администрацией американского президента Дональда Трампа, должны были вступить в силу еще осенью прошлого года, в середине октября. Однако тогда введение новых ограничений было остановлено федеральными судами, из-за чего «затягивание миграционных поясов» перенеслось на начало 2020 года, когда Верховный суд США, наконец, встал на сторону президентской администрации и дал инициативе зеленый свет.

Действие новых ограничений не распространится на штат Иллинойс — в течение какого-то времени здесь участие в госпрограммах не станет барьером на пути к виду на жительство. В дальнейшем, впрочем, ситуация может измениться.

Еще одно из недавних нововведений коснется так называемого «родильного туризма» — приезда США с целью рождения там ребенка, который, таким образом, автоматически становится гражданином страны.

Несмотря на то что эта практика напрямую не запрещена, изменения в законодательстве ее значительно усложнят. Теперь въезжающим в США женщинам может потребоваться доказать «отсутствие намерений» родить ребенка на американской земле.

Нельзя сказать, что введение новых ограничений стало большой неожиданностью — политика Дональда Трампа в целом отличается большим скепсисом в отношении иммигрантов в США, в особенности из стран со слабой экономикой. То, что в последний год своего президентства Трамп намерен еще сильнее сократить поток мигрантов, стало понятно еще в сентябре 2019 года.

Тогда на сайте Госдепартамента появилась информация, что в 2020 году, по плану Трампа, Соединенные Штаты примут всего лишь 18 тыс. новых мигрантов. В 2019 году этот показатель был почти в два раза больше.

С 1 февраля вступил в силу еще один антииммиграционный указ — въезд в США был ограничен для граждан Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Эритреи, Танзании и Судана. Они больше не смогут подавать заявления на иммиграцию в Соединенные Штаты, а жители последних двух стран из списка лишились права на участие в розыгрыше грин-карт. Такие меры в США объяснили «соображениями безопасности» — впрочем, на временные визы ограничения повлиять не должны.

«Эти страны были быть готовы к сотрудничеству, но, по ряду причин, не смогли выполнить требования, которые мы предъявили», — цитирует «Би-би-си» сотрудника американской администрации.