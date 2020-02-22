Протесты на Украине: губернатор лишился должности

Губернатор Тернопольской области Игорь Сопель ушел в отставку по собственному желанию. Украинский президент Владимир Зеленский одобрил его решение. Как передает ТАСС со ссылкой на офис главы государства, причиной ухода чиновника стал отказ аэропорта Тернополя принять самолет с людьми, эвакуированными из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Реклама

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, украинские власти поспособствовали эвакуации 73 человек. Среди них 45 украинских граждан и 28 иностранцев. При этом на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку, передает РИА «Новости».

Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, конфликт в Тернопольской области начался после того, как местные жители узнали, что эвакуированных людей должны разместить в санатории «Медоборы» в районе города Микулинцы.

По информации «112 Украина», в середине этой недели украинцы начали перекрывать дороги, устраивать молебны, а заместитель председателя тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал происходящее «геноцидом».

Впоследствии было решено, что все люди, эвакуированные из очага распространения коронавируса нового типа, будут размещены в санатории Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Но и здесь местные жители были не рады непрошенным гостям. Так, граждане также начали протестовать против прибытия соотечественников: митингующие перекрыли дорогу, а также устроили потасовку, когда власти пытались ее разблокировать. Вместе с тем люди забрасывали камнями автобусы с приехавшими из КНР.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов уверен, что беспорядки в поселке Новые Санжары выгодны отдельным политическим и бизнес-группам.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной госадминистрации, губернатор заявил, что подстрекатели «боятся потерять прибыль, которую раньше постоянно получали от коррупционных схем».

«Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области», — обратил внимание чиновник.

Глава государства днем ранее сказал, что нынешняя Украина напоминает ему средневековую Европу.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Вы знаете, что там было. К сожалению, это человеческими поступками я назвать не могу», — обратил он внимание. Прямой эфир выступления Зеленского был опубликован офисом президента в пятницу днем.

Вместе с тем глава государства пожелал всем вернувшимся здоровья. Кроме того, Зеленский выразил уверенность в том, что в ближайшие недели эвакуированные из Уханя будут дома рядом с родными и близкими.

Таким образом, украинский лидер повторил основной тезис, который высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook за несколько часов до выступления Зеленского.

«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — обратила внимание дипломат.

Она также обратилась к «радетелям украинской демократии» с риторическим вопросом: «Вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ?»

«Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления, — ответила она сама на свой вопрос. — Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой? Да «украинская демократия» по сравнению с китайским «тоталитаризмом» это несущаяся под откос груженая взрывчаткой скрипучая телега против мчащегося в даль гоночного болида», — добавила Мария Захарова, отметив, что дело «не только в прогрессе экономики, промышленности, финансовой сферы, а в том числе и в плане развития гражданских институтов».