Эпицентр — Болгария: в СВР рассказали о шпионских скандалах

Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, отметив, что эпицентром действий стала Болгария.

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«Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США», — сказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов в комментарии ТАСС.

Он обратил внимание, что «эпицентром такой кампании на Балканах стала Болгария». Там, по его словам, «регулярно инсценируются шпионские скандалы с последующими необоснованными выдворениями российских дипломатов».

Иванов также вспомнил про случай, связанный с распространением ложной информации о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом 10 февраля якобы главным образом обсуждал судьбу болгарского бизнесмена Васила Божкова. Он, согласно сообщениям, был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по требованию Болгарии по обвинению в финансовых преступлениях.

«В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих «сенсационных» сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов», — сообщил Иванов.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что целью этой фальсификации информации о встрече представителей России и ОАЭ было также «осложнение межгосударственных отношений стран и сотрудничества спецслужб ОАЭ и России».

Как передает ТАСС, Нарышкин посетил ОАЭ 11-12 февраля. По данным СВР, на встрече затрагивались исключительно международные проблемы в сфере безопасности и двустороннем сотрудничестве. После того, как заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов заявил, что Нарышкин и шейх поднимали во время разговора вопрос об освобождении Божкова, в СВР отметили, что эта информация является «уткой» и «больным воображением».

О том, что в Болгарии периодически разоблачают «российских шпионов», известно давно. Одним из недавних случаев стал скандал, который разгорелся в январе. Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже, были проведены два досудебных разбирательства. В ведомстве уверены, что россияне «собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству или иностранной организации».

По их данным, преступление совершали двое: сотрудник посольства и работник торгового представительства России в Софии.

Первый, по данным прокуратуры, был первым секретарем консульского отдела посольства России в Софии. Он якобы собирал информацию с 2017 года по настоящее время. В сферу его интересов входили механизмы избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый, согласно материалам досудебного разбирательства, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. Эту деятельность он якобы осуществлял с октября 2018 года, получая данные от граждан республики, которые имели непосредственный доступ к необходимой ему информации. Все, что он собирал, он, как отмечают прокуроры, передавал в штаб-квартиру разведывательной службы РФ в Москве.

Вместе с тем оба подозреваемых обладали дипломатическим иммунитетом, поэтому местным властям ничего не оставалось, как выстлать их на родину. Хотя, как рассказывали в болгарской прокуратуре, у правоохранителей якобы есть документы и доказательства вины россиян. Стоит отметить, что все бумаги были предоставлены в МИД Болгарии, после чего дипломаты решили выдворить российских представителей из страны, уведомив об этом российское посольство.

В российской дипмиссии, в свою очередь отметили, что болгарские коллеги не предоставили каких-либо доказательств осуществления противоправной деятельности. «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — говорится в сообщении дипломатов.