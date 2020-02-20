Россия нас атакует: как Грузия напомнила о себе

Грузинское министерство иностранных дел заявило, что кибератаку на сайты и серверы ряда органов госвласти, судов, СМИ и частных компаний Грузии осенью готовили и проводили российские военные.

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«Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав работу различных организаций и вызвав тревогу у широкой общественности», — уверены в ведомстве.

Дипломаты в своем заявлении указали, что причастность россиян установило расследование, которое провели грузинские специалисты совместно с экспертами из других стран. По данным ведомства, кибератака была «спланирована и проведена» Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее известным как ГРУ).

Грузинские власти расценили эту атаку на различные сайты и серверы как посягательство на суверенитет страны, а также как попытку помешать ее демократическому развитию и евроатлантической интеграции. Представители Грузии считают, что международное сообщество должно осудить этот инцидент, который произошел осенью прошлого года.

28 октября 2019 года МВД Грузии сообщило, что начало расследование обстоятельств кибератаки на сайт грузинского лидера. Дело в том, что кто-то взломал официальный сайт Саломе Зурабишвили и разместил там фотографию экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back («Я вернусь»). О взломе, как рассказала советник главы государства по вопросам СМИ Ирина Шенгелия, сотрудники администрации узнали утром — примерно в 11.00 (10.00 мск). После этого интернет-портал на время отключили.

После инцидента, как отмечает агентство, МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии.

Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК обращает внимание, что кибератака затронула и интернет-ресурсы других органов власти и организаций. Так, о сбоях в работе телекомпании Imedi сообщал руководитель его информационной службы Ираклий Чихладзе. По его словам, внутренняя сеть телеканала была парализована в течение примерно 20 минут.

В ответ на обвинения грузинского МИДа российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия не собиралась и сейчас не намерена каким-либо образом воздействовать на внутренние дела Грузии.

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», — рассказал в комментарии РИА «Новости» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

О том, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, ранее заявил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обращал внимание, что государство предлагает разным странам сотрудничать в этой сфере, чтобы совместными усилиями противодействовать любым проявлениям киберпреступности. Песков также отмечал, что на Россию также осуществляются кибератаки из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.

Так или иначе в настоящий момент у Грузии есть поддержка в обвинительной политике. Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия российских спецслужб абсолютно неприемлемы, передает РБК.

По его словам, специалисты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) принимали участие в расследовании кибератаки на грузинские сайты. Британские специалисты считают «в наивысшей степени вероятным», что ее провело именно ГРУ.

«Учитывая оценку NCSC и более широкий контекст, правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность несет ГРУ», — цитирует издание заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

В документе утверждается, что на российских военных работали такие группы хакеров, как Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots и VoodooBear. Они, по утверждению британских властей, якобы работают на базе Главного центра специальных технологий ГРУ, известного как ГЦСТ.