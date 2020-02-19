Россия забыта: Эстония нашла нового врага

Ежегодный доклад Департамента внешней разведки Эстонии вызвал напряжение в отношениях страны с Китаем. Пекин, возмущенный содержанием документа, опубликованного 12 февраля, потребовал от Таллина «прекратить выпуск искаженного отчета», однако прибалтийская республика отказалась.

«Я отвергаю требование посольства. Оценка Департамента внешней разведки — это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности.

Это мой комментарий по данному вопросу», — сказал 19 февраля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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О растущей угрозе Китая заявила и президент республики Керсти Кальюлайд. Она отметила, что, если раньше Европа была сосредоточена только на планах России, то теперь пристальное внимание уделяется и внешней политике КНР.

«Нет, здесь не занимаются только Россией. С каждым годом все больше внимания уделяется Китаю. Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, планов которого мы не знаем и которому не можем полностью доверять. Это Китай», — сказала Кальюлайд журналистам.

Публичная перепалка между странами в свете последних событий приобретает очертания полноценного конфликта.

«Мышление времен холодной войны»

Хотя предостережения о российской угрозе были в последние годы неотъемлемой частью внешней политики стран Балтии, постепенно в республиках стали выражать обеспокоенность и растущим влиянием Китая.

В отчете эстонской разведки отмечается, что угроза от Москвы по-прежнему исходит, однако Россия остерегается выходить на открытую конфронтацию с НАТО, поэтому вероятность военного конфликта оценивается в отчете как незначительная. Впрочем, сотрудники ведомства все же сообщают об угрозе «превентивного военного удара».

Китай же эстонская разведка называет одним из «источников возможных угроз безопасности». В документе сообщается, что Пекин действует на мировой арене таким образом, чтобы изменить расклад сил в своих интересах.

«Более широкой задачей Китая является установление взглядов и стандартов своего мира и формирование через это более удобной для себя международной среды», — сообщается в отчете.

Эстонская разведка также сообщает, что КНР использует свои экономические инвестиции для создания технологической зависимости других стран.

«Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность», — говорится в докладе.

Действия Пекина, сообщается в отчете, могут создать «новые угрозы, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии».

За последние десять лет Китай проявляет сейчас внешнеполитическую активность, подчеркивается в докладе. При этом китайские лидеры все реже цитируют предыдущего главу КНР Ху Цзиньтао, говоря о «мирном развитии», в то время как все чаще от них можно услышать слова о новой силе, изменившей мир.

17 февраля пресс-служба посольства Китая в Таллине выступила с заявлением, осуждающим доклад.

«Часть, которая касается Китая, характеризуется невежеством, предрассудками, а также мышлением времен холодной войны. Независимо от предполагаемых текущих отношений между Китаем и Эстонией, она представляет Китай как так называемую страну угроз из-за безответственных историй, искаженных фактов или злонамеренных нападок. Это непрофессионально и безответственно», — говорится в заявлении.

В посольстве КНР также отметили, что двусторонние отношения между странами, напротив, развиваются в положительном направлении в последнее время.

Китай был одной из первых стран, признавших восстановление независимости Эстонии, и в отношениях с ней всегда исходил из принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, указывают китайские дипломаты.

Однако опубликованный доклад разведки Эстонии вызвал недоумение у Пекина. Содержание отчета, считают в КНР, наносит ущерб взаимоотношениям двух стран и вводит в заблуждение мировое сообщество.

«Несмотря на перспективу нынешних отношений Китая и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте, искажая факты и злонамеренно атакуя. Это наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии. Мы решительно выступаем против той части, которая касается Китая», — сообщается в заявлении.

Посольство КНР также выступило с предложением «исходя из фактов и правды, исправить свои неправильные выражения, чтобы устранить негативное влияние».

«Они должны прекратить выпуск искаженного отчета, который наносит вред... Им рекомендуется приложить полезные и практические усилия для поддержки развития двусторонних отношений», — уточнили в дипмиссии.

Департамент внешней разведки Эстонии пока не прокомментировал инцидент. Однако достаточно негативно на сообщение посольства Китай отреагировали ряд эстонских политиков.

Глава МИД республики Урмас Рейнсалу, отвергая требования Пекина, заявил о необходимости консолидации стран Европы в отношениях с Китаем.

«Во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине этого года планируется саммит с участием всех глав правительств ЕС и лидеров Китая. Это признак растущего удельного веса Китая в международных отношениях. Из этого нужно сделать выводы и оценить воздействия как между государствами трансатлантического ценностного союза, так и в глобальном плане. Я считаю, что чем более единым будет ЕС в отношениях с Китаем, тем это разумнее», — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Евродепутат от Эстонии Яак Мадисон (EKRE) обратил внимание, что реакция Пекина наносит ущерб отношениям двух стран.

«Если посольство Китая считает совершенно приемлемым и нормальным начинать диктовать учреждениям безопасности другого государств, что они могут считать источниками опасности, а что нет, то их понимание очень неверно, — написал политик в Facebook. — Если китайско-эстонские отношения до сих пор политически были достаточно дружественными и конструктивными, то таким шагом, к сожалению, они не добиваются ничего позитивного, а скорее сильно нарушают их. Еще один аргумент не допустить, чтобы Huawei пустило корни вглубь Европы».

Китай вытесняет Россию

Заявления об угрозе, исходящей от Китая, становятся постепенно новой тенденцией во внешней политике и некоторых других европейских стран.

Так, уже второй год Пекин фигурирует в докладе литовских спецслужб об оценках угроз. В конце прошлого года Служба безопасности и информации Чехии в отчете по итогам работы указала, что наиболее агрессивную деятельность на территории страны ведут российские и китайские спецслужбы.

О том, что Китай как страна, несущая угрозу, постепенно вытесняет Россию, свидетельствуют и недавняя речь президента Эстонии.

«Если ранее долгое время самой большой глобальной угрозой, в том числе и для нашего региона, была Россия, то сейчас наибольшая глобальная угроза — это Китай. Но нашей региональной угрозой по-прежнему остается Россия, — сказала Керсти Кальюлайд в ноябре. — Надо понимать при этом, что глобальные угрозы не проходят и мимо нас, потому мы должны вносить вклад в их решение».

При этом в сентябре 2018 года эстонский лидер совершала визит в Китай. Свою поездку и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином она оценила положительно, заявив, что отношения Таллина и Пекина находятся «на самом высоком уровне за всю историю».

«Китай — самый важный для нас торговый партнер в Азии. С одной стороны, китайцы умеют ценить качество наших продуктов питания, с другой — в последние годы очень активно добавилась электронная торговля, которая предлагает обеим странам интересные вызовы и возможности для сотрудничества», — заявила тогда глава Эстонии.

В то же время — с усилением антикитайских настроений — становится непонятным, как страны Балтии намерены укреплять сотрудничество с Китаем. Это касается, например, реализации программы развития нового шелкового пути «Один пояс – один путь».

Эстония, наряду с Литвой и Латвией, является одним из участников экономической программы сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «16+1».

Причем надежды на укрепление экономического сотрудничества с Китаем в сфере транзита во многом обусловлены потерями, которые понесли страны Балтии из-за введения антироссийских санкций. Кроме того, в связи с выходом Великобритании из состава ЕС Еврокомиссия намерена урезать объемы дотаций в проекте следующего семилетнего бюджета, что также коснется стран Балтии.

Впрочем, в антикитайской риторике страны Балтии не останутся без поддержки старшего партнера. В начале февраля посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд в интервью Politico заявил о «злокачественном» влиянии Пекина и призвал Брюссель объединить усилия с Вашингтоном против Китая.

«Мы должны объединить наши общие усилия — у нас суммарный ВВП в $40 трлн, на планете нет ничего более мощного, чем это. Мы должны столкнуться с Китаем и проверить его во многих отношениях: экономически, с точки зрения разведки, в военном отношении, — сказал он. — Вот где ЕС и США действительно должны взяться за руки».

По словам Сондленда, США и ЕС должны найти «быстрое решение, которое могло бы сдвинуть двусторонние торговые отношения в правильном направлении». Это поможет союзникам обратить свой взор на Китай, «который на самом деле является будущей проблемой во многих отношениях».