«Волна саботажа»: Россия обвинила Украину в срыве «Минска»

Многие украинские чиновники саботируют выполнение минских соглашений, принятых еще пять лет назад, в 2015 году, что не способствует урегулированию ситуации в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации, прошедшего поздним вечером 18 февраля.

«На волну саботажа «Минска» настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины [Владимиром] Зеленским политической воли к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — подчеркнул российский дипломат.

Камнем преткновения в этом направлении является пункт о передаче контроля над российско-украинской границей. Киев настаивает, что должен сначала ввести своих военных в регион и установить полный контроль над границей, а уже потом проводить выборы. При этом минские соглашения подразумевают обратный порядок.

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Кроме того, договоренности, достигнутые пять лет назад в белорусской столице, указывают на необходимость прямого диалога между Киевом и Донбассом, однако Киев игнорирует это требование.

«Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу», — заявил Небензя.

Москва обеспокоена и попытками Киева подменить минские соглашения работой в других форматах. Российский дипломат напомнил, что ВСУ постоянно пытаются занять позиции ополченцев в «серых зонах», в которых вообще не должно быть никаких военных — ни украинцев, ни ополченцев.

«Не стоит пытаться подменить минские договоренности другими форматами, например, «нормандским», который создавался как раз для реализации минских соглашений», — предупредил Небензя.

К слову, в Киеве периодически высказывается мнение, что и ныне действующий «нормандский формат» также нуждается в расширении путем приглашения к его работе, например, США и Великобритании. Правда, конкретных шагов в этом направлении предпринято так и не было.

Тем не менее представитель России в ООН все же назвал два пункта минских соглашений, которые выполняются Киевом.

«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — констатировал он.

Тем временем ситуация в Донбассе продолжает вызывать обеспокоенность в ООН. Об этом, в частности, заявил заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Напряженность в регионе снова возросла как раз накануне заседания Совбеза ООН. В ночь на 18 февраля ЛНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах. Более того, обе стороны продолжают указывать на использование соперником тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

«Тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения вблизи Золотого, включая предполагаемое применение тяжелых вооружений, вызывают глубокую озабоченность и служат четким напоминанием о том, что в отсутствие устойчивой политической воли существует весьма реальная опасность отхода [от мирного процесса] и дальнейшего насилия», — сказала Ди Карло на заседании.

Встреча прошла по запросу России. Москва настаивала на обсуждении вопроса исполнения договоренностей, которые были подписаны в рамках встречи «нормандской четверки» в 2015 году.

Тогда лидеры России, Германии, Франции и Украины совместно с участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе выработали комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ состоит из 13 пунктов и, в частности, предусматривает полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и прямые переговоры между участниками конфликта — Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Пять лет спустя ситуация с выполнением соглашений выглядит достаточно спорно, хотя некоторых успехов на пути к мирному процессу все же удалось добиться.

Так, был проведен отвод войск в двух населенных пунктах на линии разграничения, состоялся обмен пленными. Кроме того, стороны согласовали «формулу Штайнмайера» — механизм присвоения особого статуса Донбассу с проведением выборов на неподконтрольных Киеву территориях по украинским законам и возможной амнистией для участников конфликта.

Украина выполнила все эти положения для организации в декабре 2019 года нового «нормандского саммита», в ходе которого стороны вновь подтвердили приверженность минским соглашениям.

В то же время Василий Небензя 18 февраля констатировал, что соглашения четко фиксируют прекращение огня, амнистию, конституционную реформу, проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта.

При этом итоговое коммюнике декабрьского саммита «нормандской четверки» содержит ряд условий для продолжения встреч в этом формате. В частности, стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, создании трех новых районов для разведения сил до марта и проведении нового обмена пленными.

В отношении согласования новый точек разведения сил на линии разграничения переговоры продвигаются с трудом. Не последнюю роль в этом играет Киев, который систематически вносит корректировки в почти согласованные планы. При этом к концу марта согласовать должны всего три участка, а для стабилизации ситуации в регионе необходимо разведение сил по всей линии соприкосновения.

Киев на такой шаг пойти не готов из-за давления Запада, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отмечал, что у главы Украины Владимира Зеленского «связаны руки», но он многое сделал для урегулирования конфликта.

При этом в Москве подчеркивали, что Киев по-прежнему использует агрессивную риторику и пытается саботировать минские соглашения на международном уровне.