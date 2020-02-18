Провал фаворита: почему демократы проигрывают Трампу

Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Демократическую партию объединиться, чтобы нанести поражение президенту США Дональду Трампа на выборах главы государства осенью 2020 года. По ее словам, она не может вообразить его переизбрание на второй срок, но ничего не исключает.

«Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран, но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать.

Мы четко сознаем, что предлагаем лучшее будущее для США, и мы должны нанести на выборах поражение Дональду Трампу, который не разделяет такое видение будущего, которое объединяет страну», — цитирует слова Пелоси CNN.

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Претенденты на пост кандидата в президенты от демократов вносят важный вклад в «видение нашего будущего», продолжила спикер палаты представителей, их идеи окажут свое воздействие на политику демократов. Говоря о разгромном поражении экс-фаворита гонки, бывшего вице-президента США Джо Байдена на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, Пелоси призвала не сбрасывать его со счетов.

«Впереди этапы предвыборной кампании, которые в большей степени будут отражать настроения в стране», — уверена спикер нижней палаты конгресса.

Кроме того, Пелоси обратила внимание на провал импичмента Трампа в сенате. По ее мнению, президенту США «уже никогда не оправдаться».

«Президент смог добиться оправдания в сенате, республиканским членам которого не хватило мужества соблюсти клятву, данную ими при вступлении в должность, но перед нами президент никогда не сможет оправдаться», — подчеркнула председатель палаты представителей.

Усиление левых

Пелоси не случайно призывает демократов к единству — в последнее время в партии и правда наблюдается определенный раскол. Результаты первых предварительных выборов — кокусов в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире — продемонстрировали разделение по политической направленности кандидатов.

Так, результаты обоих голосований выявили двух лидеров — это сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. В Айове первое место получил бывший градоначальник, набрав 26,2% голосов. А вторую позицию занял Сандерс с результатом в 26,1%. В Нью-Гэмпшире сенатор выступил лучше своего оппонента и занял первую позицию с 25,7% голосов, вторая строчка же ушла Буттиджичу — 24,4%.

Первые предварительные выборы говорят об усилении «левого» и «умеренного» крыльев партии. В данном случае Сандерс представляет первых, Буттиджич — вторых.

Подобное разделение всегда существовало в Демократической партии, но никогда левые не пользовались такой популярностью, рассказывает «Газете.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Демократы зачастую делали упор на поддержку различных движений, течений и меньшинств, которые чувствовали себя в обществе дискриминированными. Поэтому левое крыло всегда пользовалось поддержкой, но столь радикальным и популярным оно не было никогда», — указал эксперт.

Ситуация ухудшается из-за того, что в настоящее время у партии отсутствует платформа, которая могла бы привлечь средние слои населения, продолжил Рогулев. Вместо поддержки среднего класса демократы обратили свое внимание на другие социальные группы.

Впрочем, изначально «умеренные» имели значительную поддержку за счет Байдена — одного из главных представителей этого фланга в партии. Вплоть до первых кокусов в Айове бывшего вице-президента называли ведущим претендентом на место «соперника Трампа».

Опросы общественного мнения показывали большой отрыв кандидата от его конкурентов. Согласно исследованию Morning Consult, в конце января Байден получил 28% на общенациональном уровне, Сандерс отставал от него на 4%, а Буттиджич и вовсе набирал лишь 6%.

Однако голосование в Айове скинуло фаворита гонки с пьедестала — Байден получил четвертое место, набрав 15,8% голосов. Очередным провалом стали и праймериз в Нью-Гэмшире — 8,4% и уже лишь пятое место.

Согласно опросу Morning Consult от 12 февраля, на общенациональной уровне Байден получил 19% — на 10% меньше Сандерса и на 8% больше Буттиджича. Таким образом демократы лишились единого кандидата, который мог бы сплотить партию.

Дальнейшее разделение Демпартии на «умеренных» и «левых» может помешать ей не только победить Трампа, но и в целом оказывать сопротивление президенту США в случае его переизбрания. Так как пока единственный лозунг, под которым демократы могут объединиться, — это «Трамп должен уйти».

Череда провалов

Отсутствие согласия в партии, по сути, преследует демократов с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. Его победу представители Демпартии восприняли как личное оскорбление, а потому противостояние главе государства для них — вопрос принципа.

Жесткая борьба Демпартии с Трампом продолжается уже третий год, но пока оппоненты президента лишь теряют свои позиции. Неудачи демократов накапливаются как снежный ком — провал расследования «сговора Трампа с Россией», строительство стены на границе с Мексикой, оправдание президента в рамках дела об импичменте.

Несмотря на все их попытки свалить президента, по данным Gallup, его рейтинг вырос до исторического максимума в 49%. Кроме того, 63% американцев одобрили экономическую политику президента, а рейтинг Республиканской партии достиг 51% впервые с 2005 года.

При этом поддержка Демократической партии, напротив, снизилась с 48% до 45%. К тому же 48% американцев идентифицируют себя с республиканцами — против 44% разделяющих позицию демократов.

Исследование Gallup также показывает, что 50% респондентов поддерживают переизбрание Трампа на второй президентский срок. Проголосовать за него на выборах готовы 39% опрошенных, 36% американцев собираются отдать свой голос кандидату от демократов.

Пока достаточно сложно прогнозировать, кто будет избран кандидатом от Демпартии на летнем съезде партии. Наиболее важным является вопрос: удастся ли ему объединить демократов вокруг себя.

Ставка изначально была сделана на Байдена, у которого еще остается шанс восстановить свои позиции на предстоящих голосованиях в Неваде и Южной Каролине 22 и 29 февраля соответственно. Однако в случае очередного провала неизвестно, кто станет фаворитом вместо бывшего вице-президента.

«Если Байден проиграет в четырех штатах подряд, на нем, наверное, уже можно будет ставить крест. Он испытывает трудности с финансами, а его команда работает ни шатко ни валко, поэтому рассчитывать на какой-то взлет вряд ли можно», — уверен Юрий Рогулев.

Другого кандидата, который смог бы стать единым для партии, у демократов пока нет, подчеркнул эксперт, разные кандидаты набирают по 10-20% рейтинга — явный лидер отсутствует.