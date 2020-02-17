«Элемент торговли»: зачем Эрдоган критикует Россию

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по деэскалации в Идлибе. Первый день переговоров прошел в здании МИД России, стороны условились продолжить обсуждение во вторник, 18 февраля.

Это уже третья попытка сторон разрешить противоречия, которые возникли на фоне обострения конфликта в сирийской провинции. Отношения Турции и России ухудшились после того, как 14 турецких военных погибло из-за действий армии Сирии в Идлибе.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Дамаск и Москву, обвинив Россию и Сирию в нарушении соглашений и нападении на мирных жителей в сирийской провинции.

Реклама

Конфликт интересов

Жесткие заявления Эрдогана в большей мере адресованы именно России, и уже частично утратили привязку к Сирии. Так, 15 февраля президент Турции обвинил Москву в руководстве войной в Ливии. По его мнению, это якобы связано с участием российских ЧВК в конфликте (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством), хотя Москва не раз опровергала подобные подозрения.

В поддержку своей позиции Эрдоган обращался даже к США, переговорив по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал выводы своего союзника по НАТО и осудил действия правительства Сирии вместе с Россией.

Трамп выступил за политическое разрешение конфликта и поблагодарил Эрдогана за «усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы». Однако в ливийском вопросе президент США придерживался основной позиции Запада и высказался против иностранного вмешательства в конфликт.

Впрочем, Турция, по крайне мере на официальном уровне, также не поддерживает вмешательство в ситуацию в Ливии. Хотя СМИ отмечают, что Анкара способствовала переброске более двух тысяч сирийский боевиков в африканскую страну — еще около трех тысяч наемников проходят подготовку в турецких военных лагерях.

При этом усиление давления на Россию из-за Идлиба и Ливии, вероятно, происходит не случайно. Дело в том, что оба регионе являются зоной особого интереса для Турции.

«Турции хотелось бы отхватить кусок сирийской территории желательно по всей полосе на севере. Это сходится с их идейными установками, так как последний совет парламента Османской империи приписал эти земли Турции», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Эрдоган зачастую преследует множество целей, продолжил эксперт, — если у него не получится забрать сирийские территории, он постарается на них закрепиться с помощью так называемой свободной армии Сирии, которую спонсирует и вооружает Турция.

«В Ливии упор делается на единомышленников Эрдогана — «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), турки поставляют им технику, оружие и обучают в своих лагерях. Также в африканской стране у Турции есть шкурный интерес в отношении разграничения континентального шельфа, на который Анкара, хоть и не имеет никаких прав, претендует», — добавил Надеин-Раевский.

Россия в обоих случая фактически выступает «буфером» для Турции.

Москва официально поддерживает Дамаск и активно способствует возвращению всех сирийских территорий под контроль легитимного правительства. В Ливии же Россию рассматривают как союзника фельдмаршала Халифы Хафтара, который руководит Ливийской национальной армией (ЛНА) и удерживает под своим контролем восточную часть страны.

Турция, напротив, активно поддерживает вторую сторону конфликта — правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, за котором стоят экстремисты из «Братьев-мусульман».

При этом меморандум Анкары и ПНС о сотрудничестве в военной сфере и взаимопонимании по морским зонам фактически стал причиной для обострения конфликта. Вмешательство Турции в конфликт ПНС и ЛНА запустило цепочку мирных переговоров по Ливии с участием ведущих мировых держав. Встречи на высшем уровне пока не дали особого результата в контексте урегулирования конфликта, но ввели определенные ограничения для сторонних игроков.

Так, в ходе Берлинской встречи по Ливии мировые лидеры договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в африканскую страну, а также выступили против вмешательства в конфликт. Впоследствии эти соглашения легли в основу резолюции СБ ООН по ливийскому кризису.

Резолюция отчасти играет против Турции, так как мешает Анкаре поддерживать ПНС в Ливии. Учитывая, что силы Хафтара еще в прошлом году дошли до Триполи — главный центр их противников —, без иностранной поддержки конфликт может завершится в пользу ЛНА.

В подобном контексте обвинение России в «управлении войной» в Ливии выглядит как призыв к Западу для поддержки ПНС. Однако пока Эрдоган не нашел союзника в этом направлении. К тому же, Москва открыто выступает за политическое урегулирование кризиса и активно способствует переговорам сторон конфликта.

Западный аспект

Впрочем, действия Турции также можно рассматривать как своеобразную попытку дистанцироваться от сотрудничества с Москвой.

Заявления Эрдогана вписываются в западную концепцию противодействия правительству Асада и общую модель «сдерживания России».

В последнее время отношения Анкары с Западом несколько натянутые, в особенности со странами европейского региона. Противоречия возникли на фоне турецкой операции на севере Сирии, которую Анкара начала против сирийских курдов в октябре прошлого года.

Военные действия вызвали негативную реакцию у членов НАТО, так как Турция не согласовала вторжение с союзниками по альянсу. По сути, об операции Анкара уведомила лишь Вашингтон, что вызвало ряд споров в НАТО о единстве и жизнеспособности блока.

Боевые действия были прекращены совместными усилиями США и России. Американская сторона уговорила Турцию временно ввести режим прекращения огня, а Москва добилась полной остановки турецкой операции.

Несмотря на то что конфликт был частично урегулирован, у западных стран появились определенные сомнения в своем союзнике. Это уже отразилось на оценке действий Анкары по Ливии, когда Франция напрямую обвинила Турцию в отправке наемников в регион и нарушении эмбарго на поставки вооружений.

Кроме того, Турция до сих пор не отказалась от поставки российский зенитных ракетных комплексов С-400, как того требовали члены НАТО. А также всерьез рассматривает возможность совместного производства вооружений с Россией, что не добавляет доверия союзников по альянсу.

В таких условиях смена тональности в отношении Москвы может положительно сыграть на образе Турции в глазах Запада. Но для осуществления этого плана Анкаре, вероятно, стоит перейти от заявлений к действиям, а это невыгодно для турецкой стороны.

Сотрудничество России и Турции в настоящее время находится на хорошем уровне — товарооборот между странами превысил отметку в $22 млрд, запущен совместный проект «Турецкий поток» и строится АЭС «Аккую». Нельзя забывать и постепенную реализацию контракта на С-400 стоимостью в $2,5 млрд.

«Эрдоган старается играть на противоречиях с Россией и Западом, чтобы получить как можно больше выгоды от своих манипуляций. У него не бывает однозначных подходов, для президента Турции все лишь элемент торговли», — резюмировал Надеин-Раевский.