Путин о поправках в Конституцию и скандал с протеже Макрона: что пишут телеграм-каналы

Пойдем в этот раз хронологически. В начале недели обострилась ситуация в Сирии. Кажется, вновь замаячила перспектива открытой войны.

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«Эрдоган хорошо так задирает ставки в Идлибе – еще не на все деньги, но уже почти. Развернул пару бригад и частью сил уже контратакует. И уже после того, как турки втянулись в бои, признал потерю пяти солдат убитыми от сирийской артиллерии, от чего, скорее всего, закусится еще сильнее, — описывает положение дел «Адекват». — Бросать карты в ответ нам нельзя: предоставление туркам свободы рук обнулит львиную долю заработанного в регионе авторитета.

Задирать ставки еще выше нельзя точно так же: прямая военная конфронтация с турками нужна им еще меньше, чем нам, потому что обойдется много дороже, но Турция нам гораздо ценнее в качестве предсказуемого хоть в каком-то приближении партнера, чем битого врага (и это один и, может, даже не главный, из десятка аргументов).

Значит, придется искать ювелирное среднее решение… Понимая, что Эрдоган ввязывается в этот блуд в том числе, если не в первую очередь, очень не от хорошей жизни. И оставляя ему возможность сохранить лицо, но не уступая при этом ни в чем для нас принципиальном».

В ночь на среду в Нью-Гэмпшире демократические праймериз прошли на этот раз — после грандиозного фиаско с кокусами в Айове — без скандала: результаты голосования были обнародованы в срок. Победил сенатор Берни Сандерс, за ним с отрывом меньше чем в 2% следует мэр городка Саут-Бенд в штате Индиана, фамилию которого по-русски передают то как Буттиджич, то как Буттиджадж, а сторонники зовут «мэр Пит». Экс-вице-президент Джо Байден занял лишь 5-е место.

«По данным опросов общественного мнения, в общенациональном масштабе Байден уступил лидерство среди номинантов Сандерсу (рейтинг Байдена по сравнению с июлем 2019 упал более чем вдвое, с 41% до 20%), «мэр Пит» вышел на 3-е место, опередив сенатора Элизабет Уоррен (её рейтинг тоже упал вдвое, с 26% до 13%), — пишет «Мейстер». — Интрига просто на глазах запутывается. Сандерс — не член Демократической партии, он независимый сенатор, называющий себя «демократическим социалистом».

Партийный истеблишмент настроен против чужака (как мы помним, 4 года назад Национальный комитет демократов оскандалился интригами против Сандерса). «Мэр Пит» для того же Национального комитета — выскочка, вдобавок он не пользуется поддержкой афроамериканцев, а это половина демократического электората. Но кандидат истеблишмента, Джо Байден, провалился уже в 2 штатах подряд. Демократическая гонка обещает быть очень интересной и драматичной».

В четверг состоялась долгожданная встреча президента Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Она получилась деловой и насыщенной, отмечает все тот же «Мейстер».

«Во-первых, наступила ясность по процедуре принятия поправок и общероссийскому голосованию. Президент Путин подчеркнул, что голосование будет носить решающий характер.

Во-вторых, были предложены несколько десятков дополнений к президентским поправкам. Некоторые из них можно отнести к «вечным вопросам» конституционного строя России (например, об особенностях местного самоуправления в Москве и Петербурге — этому вопросу столько же лет, сколько и Конституции РФ), но некоторые, напротив, новы и крайне интересны. Выделим оглашенную Леонидом Рошалем от имени Национальной медицинской палаты инициативу установления общенациональной системы здравоохранения в России. Для ее создания Рошаль предложил поправки сразу к 5 статьям Конституции.

Президент Путин заметил: второе чтение закона о поправках в Госдуме можно и отложить, чтобы парламентарии успели проработать все поступившие предложения. Прорабатывать действительно есть что — встреча это убедительно показала», — делает вывод канал.

РИАN, в свою очередь, комментирует последние новости с фронтов борьбы с коронавирусом.

«Поехавший американский консультант ВОЗ решил попасть в новости и выступил с сенсационным заявлением: коронавирусом могут заразиться почти 70% населения Земли.

Как говорят на первом курсе журфака, обсуждая подобные инфоповоды, — «а могут и не заразиться», — иронизирует канал. — Новость сразу же подхватили все, кому не лень. Но мы понимаем и не осуждаем коллег — трафик нужно гнать всеми силами».

Не отстает и «Антискрепа».

«Вчера, прочитав, что в Северной Корее казнили чиновника, нарушившего карантин по коронавирусу посещением общественной бани, поначалу подумал, что фейк, — пишет Никита Кричевский. — Чиновник и вдруг в нарушение строжайшего запрета Кима общественная баня.

Ну не фигня ли? Оказалось, что нет. В Северной Корее введено нечто вроде военного положения, дабы вирус не проник через границу. А у нас? А у нас всем пофиг. Плевали мы на ваши гребаные угрозы».

Ну а «Доктор прописал» обратил внимание на разразившийся в конце недели во Франции скандал. С российским участием.

«Вся пресса только и пишет о видео интимного характера кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Соратник Макрона, один из реальных претендентов на пост мэра - но уже бывший соратник, и бывший претендент, — замечает канал. Ну и своя минута славы у artiste radical Петра Павленского, который это видео и опубликовал.

А вот надо было прислушиваться к гласу народа. Ведь призывали же Павленского пару лет назад отправить обратно в Россию, где сибирские морозы и ГУЛАГ…».

Ну и напоследок. ИА «Стекломой», кажется, нашел еще один довод в пользу того, что Крыму, конечно, лучше с Россией.

«В Керчи при строительстве медицинского центра случайно обнаружили порядка 50 закрытых каменных гробов, — рассказывает канал. — Предположительно речь идет о массовом захоронении жителей древнего города Боспор Византийской империи.

Любопытно будет сравнить, сколько археологических открытий было сделано в Крыму за последние 6 лет, а сколько – за все предыдущие годы нахождения в составе незалежной Украины».

На этом все! До следующей недели...