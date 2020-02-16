Ответ Макрону: у России есть три условия для Европы

Россия «тщательно анализирует» слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что европейским странам следует улучшить свои отношения с Москвой. Об этом заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко в комментарии изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину.

Реклама

Вместе с тем замминистра иностранных дел отметил, что Россия «оценивает ситуацию на почве реальности» и понимает, что для того, чтобы изменить текущие отношения, Европе необходимо сделать конкретные шаги, направленные на сотрудничество с Россией.

В частности, собеседник издания считает, что свою политику в отношении России должны изменить НАТО и Евросоюз — два ключевых института Европы. Так, Грушко отметил, что ЕС стоит показать большую конкретику в подходе к России. Пока же Брюссель не отходит от пяти принципов отношений с Россией, напомнил дипломат. Эти принципы были утверждены в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Они провозглашают выполнение условий соглашения «Минск-2» по Украине; укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и странами Центральной Азии; усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере. Четвертый и пятый принципы представляют собой восстановление сотрудничества с Россией по «некоторым избранным направлениям», например по Ирану или проблеме КНДР и поддержку развития гражданского общества в России, а также «поддержку контактов между людьми и обмен».

«Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — пояснил Грушко в разговоре с РБК на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Собеседник издания обратил внимание, что вторым условием налаживания отношений с Россией должно стать изменение курса НАТО. Альянс, по словам Грушко, должен перестать фокусироваться на сдерживании России. Кроме того, ему нужно перестать пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен «холодной войны».

«Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран-членов Совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах», — обратил внимание заместитель главы российского МИДа. Он напомнил о том, как прежде НАТО и Москва сотрудничали в сфере гражданской безопасности и в борьбе с наркотрафиком в Афганистане.

Вместе с тем он обратил внимание, что, наращивая свой военный потенциал на восточном фланге Европы для защиты от России, НАТО лишь «расходует средства».

«Это абсолютно бессмысленное занятие, когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии. И вот, вместо того чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками [к югу от Европы], продолжается эта мини-«холодная война», — сказал он.

Соблюдение третьего пункта, на который указал Грушко, также может способствовать развитию отношений России и Европы в позитивном ключе. Так, собеседник РБК отметил, что европейским странам следует перестать поддаваться влиянию Соединенных Штатов, если американские власти выступают против налаживания диалога с Москвой. Европе, отметил дипломат, нужно проявлять больше самостоятельности в вопросе взаимоотношений с Россией.

«Европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США», — обратил внимание представитель МИД России.

Вместе с тем он выразил мнение, что дискуссии, которые проходили на Мюнхенской конференции, показали, что строительство глобальной безопасности без взаимодействия с Россией бесперспективно. «Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», — заключил Грушко.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон во время своего выступления на международной конференции обратил внимание, что Европе следует налаживать контакт с Россией. Вместе с тем он указал на два пути развития отношений европейских стран с Москвой. По его словам, Европа может пойти по первому пути и «действовать еще более жестко», наращивая давление на Россию. Но Макрон выразил мнение, что такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?» — задался он вопросом.

Согласно второму пути, ЕС мог бы расширять стратегический диалог с Россией, придерживаясь своих ценностей и сохранив влияние. Этот путь, как отметил Макрон, наиболее благоприятный, потому что Россия — важный сосед Европы. Она также является потенциальным европейским партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в том числе на Ближнем Востоке.