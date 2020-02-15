«Никаких консультаций»: Норвегия отказала России по Шпицбергену

Норвегия отказалась от предложения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен порталу High North News.

Он обратил внимание, что в письме главы российского внешнеполитического ведомства «не содержалось ничего нового».

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — сказал статс-секретарь.

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Он отметил, что считает отношения России и Норвегии конструктивными и прозрачными. Вместе с тем Халворсен выразил мнение, что Москве стоило бы восстановить отношения с Западом после того, как на Украине начался кризис.

В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи с 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене. В послании российский министр напомнил, что этот документ дает сторонам право на одинаково свободный доступ на архипелаг для того, чтобы вести там хозяйственно-экономическую деятельность. Вместе с тем Лавров выразил озабоченность тем, что были введены ограничения на использование российского вертолета. Кроме того, среди возникших проблем он указал и порядок депортации со Шпицбергена, который направлен против россиян.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве России считают, что так называемая рыбоохранная зона была установлена Норвегией неправомерно. В связи с этим российская сторона предложила норвежским дипломатам провести двусторонние консультации.

14 февраля в посольстве России в Осло заявили, что правительство Норвегии показывает отсутствие политической воли в налаживании диалога с России по решению вопросов, которые связаны с архипелагом.

«Странно видеть некооперабельность правительства Норвегии, учитывая идущие в стране дискуссии относительно перспектив добычи нефти и газа. Мы разделяем мнение Осло о том, что освоение ресурсов необходимо продолжать при соблюдении высоких экологических стандартов. То же самое мы предлагаем на Шпицбергене», — говорится в сообщении диппредставительства, размещенном в Facebook.

«С одной стороны, мы видим массовое применение этого подхода на территории континентальной Норвегии в части развития разнообразной хозяйственной деятельности, с другой на Шпицбергене создаются препятствия», — добавили российские дипломаты.

Они обратили внимание, что те вопросы по Шпицбергену, которые затронул Сергей Лавров в своем послании, «не закрыты и носят долгосрочный характер».

«В большей степени они касаются нормальной организации хозяйственной деятельности и при безусловном уважении суверенитета Норвегии в отношении архипелага. Наши призывы улучшить взаимодействие связаны с тем, что жизнь за 100 лет изменилась, в том числе и на Шпицбергене. Природоохранные задачи требуют новых подходов к экономическому развитию, что не могло быть учтено в Договоре о Шпицбергене», — продолжили российские представители.

Подчеркивалось, что договор, составленный век назад, прописан таким образом, что в нем нет пунктов, препятствующих «внедрению новых видов деятельности на архипелаге».

Ранее в дипмиссии уточнили, что норвежским властям ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Таким образом действия Норвегии привели к тому, что у российских компаний практически нет «возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». В посольстве также добавили, что подобная ситуация складывается с минеральными ресурсами.

Вместе с тем норвежские власти поступают противоречиво и в отношении российских ученых, которые работают на архипелаге Шпицберген.

«Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают [доступ] российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов», — отметил в интервью НСН зампредседателя Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Владимир Павленко.

По мнению ученого, такое поведение становится трендом. Норвежские власти своими действиями мешают расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики.