Свои правила: в чем Германия обвинила США, Россию и Китай

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил США, Китай и Россию в национальном эгоизме, который приводит к «росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности».

Тезис о том, что каждая страна должна «ставить свои интересы выше чужих», стал девизом нынешней администрации США, считает президент ФРГ. «Как будто, когда каждый думает о себе, учтены интересы всех», — добавил он.

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, продолжил немецкий президент.

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«Россия без оглядки на международное право аннексировала Крым... Это сделало военную силу и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова средством политики», — указал Штайнмайер.

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.

В то же время Штайнмайер уверен, что Европе следует улучшить отношения с России, однако этого не стоит делать за счет других стран.

«Нам нужны другие, улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо — обдумать будущие отношения с Россией, но ... не за счет государств и народов Центральной Европы. Нужно разработать европейскую политику по отношению к России», — уверен президент ФРГ.

Эта политика не должна ограничиваться отчуждениями и санкциями, резюмировал Штайнмайер, так как это приносит вред. Президент ФРГ также вновь сделал особый акцент на «аннексии Крыма», подчеркнув, что она привела к «неуверенности и непредсказуемости, конфронтации и потери доверия» сторон.

Стоит отметить, что полуостров вошел в состав России путем референдума. Несмотря на это, Запад вместе с Украиной не признают его итогов и последовательно требуют от России «вернуть Крым». Москва же считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.

При этом слова Штайнмайера о Пекине связаны с тем, что Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море. Критика в отношении ущемления прав нацменьшинств — отсылка к докладу ООН о нахождении 1 млн этнических уйгуров в китайских «лагерях перевоспитания», хотя Пекин не раз опровергал эту информацию.

Вступительная речь Штайнмайера в целом схожа с выводами ежегодного доклада организаторов Мюнхенской конференции, который был по традиции опубликован в преддверии форума.

Так, эксперты указывали на ряд вызовов, с которыми сталкивается Запад из-за России и Китая. Крымский вопрос и ситуация в Южно-Китайском море также упоминались авторами доклада. Кроме того, особое внимание было уделено взаимодействию Москвы и Пекина, которое создает определенные проблемы для Европы.

Эксперты констатировали изоляцию Евросоюза из-за усиления популизма и национализма в европейском регионе. Специалисты уверены, что Европе стоит укрепить сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить свое влияние в мире. Необходимость взаимодействия авторы доклада объясняют проблемами в НАТО — спорами среди участников о повышении трат на оборону.

В речи Штайнмайера не нашлось места для упоминания побед России, он лишь призвал к сотрудничеству с Москвой. Эксперты Мюнхенской конференции, напротив, отметили успехи российской стороны в 2019 году. В частности, они отметили продажу вооружений Турции — одной из стран НАТО, завершение антироссийской кампании в ПАСЕ и возвращение российской делегации, а также особую роль Москвы на Ближнем Востоке.

Все эти вопросы будут обсуждаться в ходе Мюнхенской конференции, которая завершится 16 февраля. На форуме Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.