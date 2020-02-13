20 лет у власти: губернатор Калужской области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сообщает пресс-служба Кремля. На место главы региона временно назначен Владислав Шапша, с 2015 года исполнявший полномочия главы администрации города Обнинска Калужской области. Шапша — выходец из «школы губернаторов», сейчас он обучается на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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Артамонов подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2000 года, по длительности пребывания на губернаторском посту его обошел лишь глава Белгородской области Евгений Савченко, руководящий регионом с 1993 года.

Полномочия Артамонова истекали в этом году. В декабре 2019 года принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к Совету Федерации, сообщало, что губернатор после отставки станет сенатором. Более того, по информации издания, законопроект, позволяющий бывшим главам регионов стать членами Совфеда, не дожидаясь выборов, был разработан и принят специально для Артамонова.

Темпы роста экономики в Калужской области на протяжении долгого времени оцениваются как высокие, регион остается в числе лидеров по этому критерию. С именем Артамонова политологи связывают феномен «калужского экономического чуда». Во время губернаторства Артамонова в области было открыто около 40 крупных предприятий, в частности появились автомобильные заводы Volkswagen, Peugeot и Citroen.

8 февраля Анатолий Артамонов выступил перед Заксобранием Калужской области, чтобы отчитаться о результатах деятельности правительства региона за 2019 год. В своей речи губернатор, однако, рассказал об итогах работы за 20 лет.

«Стартовые позиции, с которых мы начинали в то время, были близки к катастрофическим — дышащая на ладан промышленность, мизерный бюджет, запредельный уровень безработицы, огромные долги по зарплате. Почти половина населения области жила за чертой бедности. Люди тысячами уезжали в поисках лучшей доли в более благополучные регионы. В своем развитии мы отставали от всех ближайших соседей», — констатировал Артамонов.

По его словам, объем промышленного производства за эти годы поднялся с 22 млрд руб. до 889 млрд, а уровень дохода региона вырос в 16 раз.

Выборы губернатора в Калужской области пройдут в единый день голосования 13 сентября. Об этом заявил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

В целом, о губернаторских полномочиях активно ведутся разговоры после того, как президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января.

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне, — заявил российский лидер. — За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов, считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета».

Напомним, что осенью — вопреки ожиданиям — на уровне глав российских регионов не было кадровых перестановок. Однако в декабре со своих постов ушли губернатор-коммунист Сергей Левченко, возглавлявший Иркутскую область, а также Александр Левинталь — глава Еврейской автономной.

В январе произошла еще одна громкая отставка — свою должность покинул глава Чувашии Михаил Игнатьев. До этого его исключили из партии «Единая Россия». Этому предшествовали сразу два скандала, которые повлияли на решение президента и партии.

В интернете появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин. На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра новой аварийно-спасательной техники.

Незадолго до этого, 18 января 2020 года, губернатор оказался в центре другого скандала — поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, он заявил, что «отдельных» журналистов надо «мочить».