Новый герб: Белоруссия сменит Россию на Европу

Белорусские чиновники рассмотрят вопрос об изменении изображения государственного герба республики. Соответствующий законопроект будет вынесен на повестку дня парламента страны весной. Об этих планах рассказал министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский, передает РИА «Новости».

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Он отметил, что политики хотят сделать герб страны более миролюбивым. При этом, по его словам, уже подготовлен проект закона, который корректирует законодательство республики о госсимволах. Собеседник агентства отметил, что у граждан неоднократно возникали вопросы к изображению белорусского герба. При этом белорусы, как рассказал Слижевский, обращались с предложениями внести изменения в его внешний вид.

«Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — обратил внимание белорусский министр.

close Старый и новый государственный герб Белоруссии Старый и новый государственный герб Белоруссии

Он добавил, что над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии. Он оценил действующую символику и пришел к выводу, что изображение герба нуждается «в совершенствовании», рассказал глава ведомства.

Слижевский обратил внимание на несколько нюансов, которые, по его словам, вызывают «не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно».

Так, в качестве примера он обратил внимание на звезду, которая изображена на современном гербе Белоруссии и, по мнению чиновников, носит «воинственный характер».

«В геральдике есть общепризнанные подходы, согласно которым для разных случаев символика может нести иное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на государственном гербе исполнена звезда, с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер», — считает министр юстиции Белоруссии.

Вместе с тем, по его словам, изменено будет и изображение земного шара, расположенного в нижней части герба. По словам Слижевского, параллели и меридианы вместе создают не «всегда правильные ассоциации», что также необходимо изменить, чтобы не создавать двоякости.

«То, как исполнены на нем параллели и меридианы, в таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он, получается, помещен в некую клетку», — указал глава ведомства.

Как отмечает издание «КП.Беларусь», в проекте законопроекта чиновники отметили, что герб будет выглядеть более объемно за счет изменений в изображении. В частности, надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче.

Кроме того, белорусские политики считают, что необходимо изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображение льна и клевера. Также власти планируют поменять цвет границы страны с зеленого на золотой, увеличив сами очертания в объеме. Помимо этого, власти предлагают по-новому прорисовать контуры материков на земном шаре.

На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России. В проекте же предлагается изменить очертания карты на европейскую часть, где больше места будут занимать европейские страны.

Как отмечает издание, изменения в большей степени коснутся художественной части. Например, краски будут не такими «кислотными», как сейчас. В то же время цвет красной коммунистической звезды станет более темным, а сама звезда, венчающая герб, увеличится в объеме.

Ранее белорусский герб уже подвергался изменениям. Так, восемь лет назад — в 2012 году — республиканские власти изменили, например, количество лепестков на цветках льна, а также скорректировали шрифт и оттенки.

В целом, нынешний государственный герб Белоруссии — это измененная копия герба БССР. Это изображение стало официальным символом страны после того, как в 1995 году прошел референдум по инициативе белорусского президента Александра Лукашенко.