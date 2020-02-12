Торговля водой: в Раде предлагают «компромисс» по Крыму

Глава фракции в Верховной раде правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил возобновить подачу воды в Крым. В эфире телеканала «Прямой» он заявил, что это может помочь в переговорах с Россией по поводу Донбасса.

«Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил парламентарий.

Арахамия также подчеркнул, что после подачи воды Киев должен установить контроль над границей с полуостровом. Тогда Украина получит преимущество, убежден нардеп.

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Ранее глава городской администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах, питающих столицу Крыма, хватит лишь на три с небольшим месяца. В связи с этим в городе принято решение — принять особый режим водоснабжения.

Однако глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что воды в Симферополе хватает. «Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.

Тема водоснабжения Крыма стала особенно актуальна после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал в Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей Крыма в питьевой воде. В апреле 2017 года поставки днепровской воды сократились примерно в три раза. Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «Киев отвечает, что надо изучить документы, договор переписать».

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили». По его словам, теперь

республика уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по госстроительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс также заявил, что, хотя республика уже три года не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.

В сентябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в прекращении поставок воды из Днепра в Крым. Он заявил, что «это не Украина отрезала Крым от воды», а напротив — Россия, «силой отрезавшая» Крым от Украины. Ранее Климкин заявил, что пресная вода никогда не будет поставляться в Крым, пока он будет оставаться российским.

В том же месяце бывший тогда заместителем министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что поставки воды в Крым с Украины могут быть возобновлены после того, как Россия «признает факт захвата полуострова». Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявление Грымчака заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма после референдума 2014 года закрыт раз и навсегда.

«Если он [Юрий Грымчак] настолько тупой, что этого не понимает, это его проблема с головой. Во-вторых, мы без украинской воды четыре года и как-то выживаем. И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны», — заявил парламентарий, отметив, что природные катаклизмы случаются во всем мире. Черняк добавил, что

никаких проблем с питьевой водой в Крыму нет.

Некоторые проблемы, вызванные засухой, в Крыму, действительно были, однако масштаб стихийного бедствия со стороны украинских политиков был изрядно преувеличен. Так, летом 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в четырех районах Крыма — Красногвардейском, Первомайском, Советском и Нижнегорском, — то есть в четырех административно-территориальных образованиях из 25. Вместе с тем, по словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, в результате засухи погиб урожай на площади 20 тыс. га.