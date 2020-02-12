Защита от России: в Киеве предложили продать земли американцам

Чтобы защитить Украину от «агрессии» России, нужно продать земли на востоке страны в Сумской и Харьковской областях американским компаниям. Такой план предложил украинский экономист, глава Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, передает портал «Обозреватель».

«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — заявил эксперт, обсуждая законопроект о свободной продаже земли на Украине.

По его мнению, если Киев будет проводить «системную работу», то компании из США «спокойно пойдут на это». Он также подчеркнул, что Украине нужно искать партнеров для защиты от угроз.

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«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — добавил он.

По его словам, также продажа земли американцам позволила бы разобраться с добычей на Украине сланцевого газа и других полезных ископаемых.

Депутаты Верховной рады на заседании 13 ноября решили в первом чтении, что с 1 октября 2020 года мораторий на продажу земель должен быть отменен. Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником. До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам.

Стоит отметить, что вызвавшая возмущение оппозиции земельная реформа была поддержана Всемирным банком. В организации отметили важность проведения данной реформы, а также добавили, что она позволит фермерам покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, земельная реформа должна обеспечить доступ к кредитам украинским земледельцам. По мнению представителей Всемирного банка, принятие реформы даст владельцам земли возможность получать «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».

7 февраля депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила мнение, что поддерживаемый партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа» законопроект о земле приведет к распродаже Украины.

Она предположила, что именно олигархи и иностранцы раскупят «украинские поля и просторы». «Помните, как было в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты что же это казенные земли разбазариваешь?» — написала Поклонская.

По словам парламентария, на Украине появился собственный «самозванец Бунша», который готов раздавать «губернии» направо и налево».

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами ООН. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом

российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии.

Конфликт в Донбассе является внутренней украинской гражданской войной, Россия не имеет к нему отношения, подчеркивали также в Москве. Отсутствие российских Вооруженных сил в регионе признали и международные наблюдатели ОБСЕ.