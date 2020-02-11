«Меркель проиграла»: кто рвется во власть в Германии

Решение председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называли не иначе как «преемницей» Ангелы Меркель, покинуть должность руководителя партии внесло существенный беспорядок во внутреннюю политику ФРГ. По сути, объявление, прозвучавшее 10 февраля, возродило в Берлине дискуссии, которые уже казались решенными, — о том, кто же будет бороться за пост федерального канцлера в 2021 году, когда закончатся полномочия Меркель.

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Меркель проиграла

Оставив в стороне вопрос о конфликте, который непосредственно предшествовал отставке Крамп-Карренбауэр, относительно сотрудничества законодателей-консерваторов в Тюрингии с праворадикалами из «Альтернативы для Германии», обращает на себя внимание тот момент, что председатель ХДС частично возложила вину за происходящее внутри партии чуть ли не на саму Меркель.

По словам Крамп-Карренбауэр, разделение позиций канцлера и лидера партии «делает ХДС слабее».

Несмотря на то что процесс выбора нового председателя может затянуться до конца года (ведь назначение нового лидера будет фактически означать досрочный старт избирательной кампании — и не только для ХДС, но и для других партий в Германии), даже появление нового руководства у христианских демократов, по сути, не снимет главного вопроса — как ХДС планирует решать дилемму разделения полномочий лидера партии и канцлера.

Эти рассуждения даже наталкивают наблюдателей на вывод, что Меркель, которая и так уже заявляла, что планирует оставить должность в 2021 году, возможно, придется сложить полномочия на год раньше срока.

Об этом, в частности, пишет обозреватель Politico Мэтью Карнитшниг.

И хотя подобный сценарий на данном этапе все же оценивается как критический, отрицать, что внутри правящей в Германии партии сложилась кризисная ситуация, становится практически невозможно. В Берлине полагают, что Крамп-Карренбауэр, по сути, была протеже Меркель: именно ее канцлер сначала сделала генеральным секретарем ХДС, а позже и вовсе поддержала ее кандидатуру на пост лидера партии.

Фактически Крамп-Карренбауэр была вторым лицом в государстве, и, конечно, тот факт, что она отказывается от поста и участия в гонке за канцлерство, эксперты оценивают как поражение нынешнего руководства партии.

«Но госпожа Крамп-Карренбауэр потерпела крах не из-за ситуации в Тюрингии, а потому, что она стремительно потеряла свой авторитет, который внутри ХДС у нее был и так не таким уж большим.

Конечно, в этом виновата сама Меркель, которая не хотела преждевременно отдавать своей наследнице полноту власти»,

— говорит «Газете.Ru» немецкий политолог, научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

В целом, подобное мнение не лишено оснований: Крамп-Карренбауэр разделяет вполне умеренные политические взгляды, которые во многом совпадают с позициями Меркель, что могло обеспечить — в случае если бы лидер ХДС сменила ее на посту канцлера — вполне последовательный и мягкий переход власти (а Меркель находится во главе ФРГ с 2005 года).

«Меркель хотела уйти, но она хотела также, чтобы ее политическая линия, ее курс, «система Меркель», которую она создала за 16 лет, осталась. Поэтому она подобрала себе Крамп-Карренбауэр в уверенности, что она действительно сможет именно ее курс на 99% продолжить. Этим она хотела войти в историю Германии.

А сейчас, я думаю, можно говорить о провале попытки продлить «систему Меркель», хотя мы еще не знаем, кто будет наследником на самом деле»,

— подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

При этом, продолжает Рар, уже сейчас ясно, что проигрыш Крамп-Карренбауэр — это, прежде всего, поражение Меркель.

Кто метит в канцлеры

В 2018 году, когда Меркель объявила о своей отставке с поста лидера ХДС, Крамп-Карренбауэр в борьбе за кресло противостояли тогда замминистра финансов, а сейчас министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и лидер фракции консерваторов в бундестаге Фридрих Мерц, которых в Германии называли чуть ли не врагами действующего канцлера. Меркель тогда играла против этих двух политиков, и естественно, что Крамп-Карренбауэр, которую немецкий лидер поддержала, называли «ученицей» канцлера.

Сейчас и Шпан, и Мерц, как ожидается, могут включиться в борьбу за лидерство в ХДС, что может стать началом демонтажа политики Меркель.

Оба политика занимают более правые позиции, с которых и подвергали критике канцлера. Преимущественно за ее политику в области мигрантов и в таких сферах, как социальное обеспечение, где, по их мнению, Меркель явно взяла влево.

Правое крыло ХДС, в целом, восприняло заявление Крамп-Карренбауэр как появившийся шанс на изменение положения партии в политическом спектре Германии.

«Настало время положить конец многолетнему левому курсу фрау Меркель», — говорит, в частности, лидер так называемого «Союза ценностей» ХДС (правоориентированного внутрипартийного блока ХДС) Александер Митч.

И если к власти в партии придут представители правого блока, в сторону Меркель полетят все шишки — и за миграционный кризис, и за партнерские отношения с «Зелеными».

Меркель за годы правления, действительно, сделала ХДС более «зеленой» и более левой, а потому логично, что внутри партии за это время появились течения, которые хотят восстановить консерватизм христианских демократов. И после того как предложенный, по сути, самой канцлером сценарий провалился, логично предположить, что в 2020 году ХДС ждет борьба за власть внутри самой партии.

«Впереди масса баталий, и есть опасность для ХДС, что он разделит участь социал-демократов, которые несколько лет не могут никак найти подходящих лидеров, не могут составить подходящую программу, за счет чего СДПГ потеряла за 20 лет три четверти своих избирателей», — говорит Александр Рар.

Если говорить о потенциальном лидере ХДС, то, конечно, и Шпан, и Мерц включатся в борьбу. Однако оба из них имеют свои недостатки в глазах однопартийцев.

Если говорить о Йенсе Шпане, то он все же достаточно молод (ему 39 лет), что может стать препятствием для христианских демократов. С другой стороны, «ядро» ХДС, которое стремится вернуть консервативные очертания своей партии, может выступить против этой кандидатуры из-за его сексуальной ориентации. Все же непонятно, будут ли немцы голосовать за открытого представителя ЛГБТ-сообщества.

От Фридриха Мерца же могут оттолкнуть его правые и трансатлантические взгляды. По словам Александра Рара, Мерц все же больше ассоциируется с политиком, приближенным к США.

Среди других претендентов эксперт называет также премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, обладающего большим опытом руководства крупными организациями.

Примечательно, что источники Politico в ХДС, например, говорили, что

в последние месяцы на встречах с коллегами Меркель, которая уже некоторое время понимала судьбу Крамп-Карренбауэр, завуалированно продвигала кандидатуру Лашета.

Этот политик, в целом, занимает похожие по умеренности позиции, как и канцлер, а также, в случае лидерства в ХДС, сможет опираться во время избирательной кампании на электоральную базу самой густонаселенной земли Германии.

«Борьба за наследство Меркель будет продолжительной, будет происходить много неаппетитных вещей, партия, конечно, будет терять вес, но после какого-то периода серьезных баталий все-таки, я думаю, согласится на Лашета», — полагает Рар.

ХДС рано списывать со счетов

Вместе с тем хаос, в который погружается ХДС в предвыборный период, вовсе не означает, что партия сдает позиции, поскольку другие участники политического процесса, отмечают наблюдатели, находятся не в лучшем состоянии.

Нынешний партнер христианских демократов по коалиции — СДПГ — за последние 20 лет растеряли свой электорат, поэтому ставить на них в следующем электоральном цикле вряд ли приходится.

Праворадикальная «Альтернатива для Германии» не может рассчитывать на поддержку избирателей в том объеме, который позволил бы ей участвовать в распределении министерских портфелей. А другие партии сделают все возможное, чтобы исключить АдГ из этого процесса.

«Свободные демократы», по опросам общественного мнения, могут рассчитывать на результат в районе 5%.

Теоретически, полагает Александр Рар, к победе может прийти партия «Зеленых», которая сейчас является единственной структурой, деятельность которой не сопровождается скандалами.

«Это, конечно, с моей точки зрения, будет катастрофой для российско-германских отношений, поскольку «Зеленые» — наиболее антироссийская партия», — подчеркивает эксперт, отмечая, правда, что такой вариант развития событий с текущих позиций выглядит, все же наименее вероятным.

Поэтому у ХДС все еще остается время, чтобы уладить внутрипартийные разногласия и выступить во время избирательной кампании со стройной программой и четким курсом, однако гарантировать, что «система Меркель» будет продолжена, не берется никто.