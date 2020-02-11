«Они все слабые»: как Трамп издевается над демократами

В Манчестере (штат Нью-Гэмпшир, США) прошел предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, который собирается в этом году баллотироваться на второй срок. Мероприятие состоялось за день до праймериз демократов, которые назначены в штате на 11 февраля.

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Сторонники Трампа приехали со всего региона, несмотря на дождь и снег, чтобы принять участие в митинге в Манчестере, бывшем промышленном городе с населением 110 000 человек. Некоторые прибыли более чем за 24 часа.

Глава США не упустил шанса использовать встречу, чтобы вновь напомнить американцам о неудавшейся попытке импичмента, инициированной демократами.

«Наши добрые республиканцы в сенате Соединенных Штатов проголосовали за то, чтобы отвергнуть возмутительную мистификацию с партийным импичментом и вынести абсолютный оправдательный приговор, — прогремел Трамп на переполненном стадионе в центре Манчестера. — Это было даже не близко!»

Еще перед митингом Трамп написал в Twitter, что надеется «немного встряхнуть демов». Праймериз в Нью-Гэмпшире всегда играли огромную роль в процессе выдвижения кандидатов на пост президента, но они приобрели повышенное значение после катастрофической неудачи кокусов в Айове.

Трамп игриво спрашивал толпу, знает ли кто-нибудь, кто выиграл демократические кокусы. «Никто не знает. Подбросьте монетку!» — цитирует его слова The Guardian.

«Демократическая партия хочет управлять вашим здравоохранением, но они не могут даже провести собрание в Айове», — добавил президент.

Часовая речь Трампа повторила некоторые из его самых запоминающихся замечаний, включая утверждение, что нелегальные мигранты, въезжающие в страну, являются «убийцами и насильниками».

Он не забыл упомянуть и про праймериз демократов, которые состоятся во вторник.

«Многие завтра проголосуют за самого слабого кандидата из возможных демократов, — сказал он. — Моя единственная проблема в том, что я пытаюсь выяснить, кто самый слабый кандидат. Я думаю, что они все слабые».

Это уже не первый предвыборный митинг в 2020 году. Первый состоялся месяц назад, 10 января, в Огайо. Однако эта встреча с избирателями имеет куда большее значение из-за предстоящих праймериз. Демократам жизненно важно реабилитироваться, и Трамп пытается нанести по их позициям мощный превентивный удар.

Силы для этого у президента накоплены внушительные — Трамп только что с триумфом вышел из ситуации с импичментом, будучи полностью оправданным по итогам слушаний в сенате. Президента признали невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса.

Таким образом, тянувшиеся уже много месяцев попытки демократической оппозиции «свалить» Трампа окончились для них неудачей, что не могло негативно не отразиться на их рейтингах, и наоборот, не укрепить авторитет президента.

Президент по итогу слушаний об импичменте сразу же перешел в наступление — уволил ряд высокопоставленных чиновников, дававших против него показания, а также обрушился на оппонентов, назвав их «бесчестными коррумпированными людьми».

Конфликт между Трампом и его противниками в последнее время вскипает все сильнее — после президентского выступления перед конгрессом спикер палаты представителей и ярый критик Трампа Нэнси Пелоси порвала текст его речи, после того, как глава США не пожал ей руку. А ведь именно ей принадлежала инициатива импичмента.

Трамп не упустил возможности напомнить о ее поступке на митинге. Он поблагодарил ее за свой растущий рейтинг одобрения.

На данный момент позиции кандидатов, выдвинутых демократами, выглядят довольно уязвимо — на кокусах в Айове ни один из них не набрал и трети голосов. Убедительнее всего оказались позиции социалиста Берни Сандерса и умеренного демократа Пита Буттиджича, каждый из которых снискал около 26% поддержки. Тем не менее, даже эти показатели были подвергнуты сомнению — подсчет голосов был прерван, как объявлялось, из-за сбоя электронной системы, разработанной специально для этого. Сильнее всего эту систему критиковали сторонники бывшего вице-президента Джо Байдена, считающегося одним из главных оппонентов Трампа. По итогу он занял лишь четвертое место с примерно 15% голосов.

В Нью-Гэмпшире каждый из демократов рассчитывает перевернуть ситуацию в свою пользу, и выступление Трампа может им в этом серьезно помешать.

Цель действующего президента на подобных предвыборных митингах — вовсе не работа с собственным «ядерным электоратом», ведь Трамп и так выглядит единственно возможным кандидатом от республиканцев, его рейтинги среди них стабильно выбиваются за 90%.

Вместо этого Трамп намерен саботировать предвыборную кампанию демократов и оттягивать на свою сторону неопределившихся. Как пишет Boston Herald, такой «троллинг» со стороны президента может быть очень эффективен — ни одному из его оппонентов пока что не хватает поддержки даже «своих» избирателей, не говоря уж о неопределившихся.

Присутствие в непосредственной близости магнетического Трампа, чьи рейтинги среди всего населения в последнее время в основном растут, могут сделать ситуацию критической.