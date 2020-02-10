Поражение канцлера: преемница Меркель покидает пост главы ХДС

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила уйти с поста лидера партии и не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на предстоящих выборах.

«Председательство в партии и кандидатура в канцлеры, на мой взгляд, в конечном итоге должны быть в руках одного человека. Поэтому я буду оставаться председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидате в канцлеры»,

— заявила Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в Берлине.

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Ее решение связано со скандалом вокруг выборов премьер-министра Тюрингии, которые состоялись в начале февраля, пишет Focus со ссылкой на источники в партии.

Избирательная кампания на этой немецкой земле завершилась победой Томаса Кеммериха от Свободной демократической партии (СвДП) — оппозиции к правящей коалиции в бундестаге. Ведущим кандидатом на выборах был предыдущий премьер Бодо Рамелов от Левой партии, который возглавлял кабмин Тюрингии в течении шести лет. Кеммериху удалось обойти политика за счет объединения вокруг его кандидатуры СвДП, ХДС и правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Итоги выборов вызвали скандал, так как региональное отделение ХДС получило четкие указания от Крамп-Карренбауэр — не вступать в альянс с АдГ ни при каких обстоятельствах. Как говорила канцлер Германии Ангела Меркель, голосование стало «черным днем для демократии». По ее словам, выборы в Тюрингии нарушили «основное убеждение ХДС» не сотрудничать с правыми силами, поэтому результат голосования необходимо аннулировать.

Требования Меркель поддержал и Кеммерих, всего через несколько дней после своей победы он подал в отставку, чтобы устранить из своей победы «позорное пятно» поддержки со стороны АдГ. А следом за ним свой пост покинул уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте, он поздравил нового премьера с победой, чем также вызвал гнев канцлера.

«В разговоре Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным федерального правительства по делам восточных земель. Следуя ее предложению, я попросил о своем увольнении», — написал Хирте в Twitter.

Ситуации, когда премьер федеральной земли Германии получал свой пост благодаря голосам АдГ, еще не было в истории ФРГ. Поэтому, вероятно, отставка Крамп-Карренбауэр с поста лидера правящей партии вполне закономерна. Меркель уже поддержала ее решение, а также выступила за сохранение за ней поста министра обороны.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белом, глава ХДС приняла правильное и продуманное решение.

«Женщина умная, видит свой рейтинг, что авторитета в партии нет. Тюрингия показала, что этого авторитета нет.

Президиум [ХДС] обратился к руководству федеральной земли с призывом отказаться от результатов голосования и к роспуску ландтага, но они не стали ее слушать», — поясняет эксперт.

Неугодная преемница

Крамп-Карренбауэр заняла пост главы ХДС чуть более года назад после того, как его покинула Меркель. С этого момента в СМИ за ней закрепилось прозвище «преемница Меркель», а многие аналитики утверждали, что Крамп-Карренбауэр сменит свою наставницу на посту канцлера в 2021 году.

Тем не менее, успешным ее путь в качестве лидера ХДС назвать нельзя, так как на ее срок пришлось усиление правых сил — АдГ — по всей Германии. Первым крупным ударом для Крамп-Карренбауэр стали выборы в Европейский парламент, где ее партия совместно с Христианско-социальным союзом (ХСС) потеряла пять мест — четыре из них ушли правым.

Затем последовала череда провалов на земельных выборах, ХДС показала плохие результаты в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии. Впрочем, нельзя не отметить, что поражения начались еще при Меркель, в 2018 году правые усилили свои позиции в землях Гессен и Баварии.

В середине прошлого года рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума в 24%, а их партнеры по коалиции социал-демократы набирали лишь 12%. При этом персональный рейтинг Крамп-Карренбауэр также резко провалился до 11%, хотя она изначально не пользовалась большой поддержкой среди населения.

Кроме того, преемница Меркель успела поучаствовать в нескольких скандалах. Так, СМИ обвиняли Крамп-Карренбауэр в желании отправить канцлера в отставку раньше намеченного срока, а также подозревали в «гомофобии» из-за шутки про гендерно-нейтральные туалеты.

«Меркель рассчитывала, что Крамп-Карренбауэр исправит проблемы партии и сможет справиться с постом главы партии. Канцлер сделала ставку на темную лошадку, но в итоге ничего не вышло. Тем не менее, она остается министром обороны Германии, там она, в целом, справляется со своими обязанностями», — считает Владислав Белов.

Провал Крамп-Карренбауэр даст повод СМИ «кидать камнями» в Меркель, уверен эксперт, но после событий в Тюрингии было понятно, что критики канцлеру не избежать.

Кто станет главой ХДС?

Пост главы ХДС, по словам лидера партии, освободится летом этого года, а, значит, гонка за место главы христианских демократов уже началась. Среди основных фаворитов стоит выделить премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, экс-соперника Крамп-Карренбауэр на выборах главы ХДС Фридриха Мерца и министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлию Клекнер.

Несмотря на то что решение Крамп-Карренбауэр об уходе с поста главы партии было достаточно неожиданным, немецкие СМИ последовательно указывали этих четырех политиков в качестве вероятных претендентов на пост канцлера в 2021 году.

«На первом месте Лашет, второе делят Мерц и Шпан, а на третье я бы поставил Юлию Клекнер. Мерц каким-то образом почувствовал и еще до Тюрингии ушел из бизнеса и вернулся в политику — человек с небывалым чутьем, да еще и тяжеловес в политике. Тем не менее, Лашет пока более популярен, вероятно, у него больше шансов, но это решат в партии»,

— резюмирует Владислав Белов.