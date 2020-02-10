Разочарование Запада: НАТО теряет доверие

Доверие общественности к НАТО резко упало в США и ведущих европейских странах после того, как Белый дом возглавил Дональд Трамп. Согласно исследованию Pew Research Center, рейтинг одобрения альянса на Западе снизился на 10 процентных пунктов в период с 2017 по 2019 год.

Так, в США к НАТО положительно относятся 52% респондентов, что на 10% ниже показателей двухлетней давности. Зеркальная ситуация в Германии, где рейтинг одобрения альянса упал с 67% до 57%. Во Франции — еще хуже — 49%, хотя в 2017 году НАТО поддерживали 60% опрошенных. В Венгрии к альянсу положительно относятся 48% респондентов — на 12% меньше, чем два года назад.

При этом наибольший показатель доверия к НАТО зафиксирован в Польше, действия альянса поддерживают 82% граждан — на 3% больше, чем в 2017 году. На втором месте идет Литва — 77%, следом Нидерланды — 72%, затем Канада — 66%, а замыкает пятерку Великобритания с 65%. Во всех этих странах, за исключением Нидерландов, рейтинг доверия к альянсу вырос или не изменился.

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Наименьший показатель по традиции зафиксирован в Турции — 21%, за последние два года он упал еще на 2%. Слабый рейтинг поддержки у НАТО и в Греции — 37%, хотя в 2017 году доверяли альянсу еще меньше греков — 33%. В Болгарии же альянс одобряют лишь 42% респондентов.

К слову, исследование также проводилось в странах, не входящих в альянс, а именно — в Швеции, России и на Украине. Так, более 63% шведов доверяют НАТО — против 65% в 2017 году. В России же к деятельности альянса положительно относятся лишь 16% респондентов, что на 4% выше прошлых результатов. На Украине доверяют НАТО 53% опрошенных — показатель снизился на 5%.

Отсутствие единства

Причин для снижения доверия к НАТО за последние несколько лет было предостаточно, и главным фактором тут выступает президент США Дональд Трамп, чей курс на пересмотр большинства международных соглашений, открытая критика в адрес своих союзников по НАТО и показательное недовольство самой организацией определенно влияют на отношение к альянсу в США и европейских странах.

Американский лидер начал критиковать НАТО еще во время президентской кампании 2016 года и с тех пор лишь усиливает натиск на альянс.

Трамп не раз называл альянс «устаревшим», а союзников обвинял в невыполнении своих обязательств. В частности, президента США не устраивает нежелание ведущих европейских стран — Франции и Германии — повышать расходы на оборону до 2% ВВП, о чем сам Трамп упоминал множество раз.

Подрывает доверие европейцев и желание президента США выйти из альянса. Об этом неоднократно сообщали различные СМИ, по их информации, за счет подобных угроз Трамп пытался надавить на союзников, чтобы добиться увеличения расходов на оборону.

Кроме того, негативно влияет на альянс и односторонний характер действий Трампа. Так, осенью прошлого года в НАТО возникла определенная напряженность из-за операции Турции на севере Сирии. Анкара начала военные действия против сирийских курдов, получив согласие США, но без консультаций с остальными членами альянса.

Эта ситуация вызвала возмущение в Европе и споры относительно жизнеспособности альянса. Наиболее резко отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, он констатировал «смерть мозга» НАТО и призвал усомнился в целесообразности «сдерживания России» — фактически основного направления деятельности альянса.

Высказывания французского лидера встретили в штыки в Польше и странах Балтии, но в целом в Европе отделались дежурными фразами о единстве и отсутствии «смерти» каких-либо органов альянса.

Тем не менее ситуация повторилась вновь в начале 2020 года, когда США единолично приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, что привело к эскалации на Ближнем Востоке. Тегеран пообещал отомстить Вашингтону и даже атаковал ряд американских объектов на территории Ирака.

В итоге повышенная напряженность между странами привела к гибели мирных граждан. В ожидании ответных действий США иранские военные сбили украинский пассажирский самолет, приняв его за американскую ракету, — в результате погибли 176 человек.

Впрочем, разногласия в НАТО — явление отнюдь не новое. Так, в 2003 году Франция и Германия отказались поддержать США в военных действиях в Ираке, что вызвало резкую реакцию главы Пентагона Дональда Рамсфельда. Он заявил, что существует две Европы — старая и новая, в лице бывших стран Варшавского договора, которые поддержали США.

«Сдерживание России»

Пожалуй, одной из главных причин проблем внутри альянса является Россия, а именно отношения стран-членов НАТО к ней. Несмотря на то что «сдерживание» Москвы значится в числе ключевых задач альянса, большинство европейских стран не собираются отказываться от сотрудничества.

Так, 55% респондентов в Венгрии выступают за тесные отношения одновременно с США и Россией, в Польше это мнение разделяют 53% опрошенных, а в Словакии — 50%. В Германии же одновременное сотрудничество с Москвой и Вашингтоном считают выгодным 30% респондентов, а во Франции — лишь 13%. При этом в Италии и Болгарии данный показатель составляет 45% и 47% соответственно.

Взаимодействие только с США в основном поддерживают в Великобритании (83%), Нидерландах (82%) и Испании (73%). В то же время за взаимодействие только с Россией выступает большинство респондентов в Болгарии — 28% против 16% за США.

К слову, подобные мнения существенно отличаются от позиции жителей стран Запада в отношении соблюдения 5-й статьи Устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на всех.

По данным опроса, жители Болгарии, Италии, Греции, Германии и Испании выступают против вмешательства в конфликт в случае «нападения» России на одного из членов НАТО.

Наиболее активно эту позицию поддерживают болгары — 69%, на втором месте итальянцы — 66%, затем греки — 63% и следом немцы — 60%. Более половины респондентов среди французов и турков также против ответного нападения на Россию.

Среди ярых сторонников ответных действий — голландцы (64%), американцы (60%) и канадцы (56%). Также эту точку зрения поддерживают в Великобритании (55%) и Литве (51%). Как отмечается в исследовании, против вмешательства в конфликт с Россией, в целом, выступает половина респондентов из 16 стран-членов НАТО.

Впрочем, большинство из участников опроса уверено, что США защитят альянс от любого возможного нападения, в том числе со стороны России. Так, в Италии это мнение разделяют 75% опрошенных, в Великобритании — 73%, а в Испании — 72%. Меньше всего в защиту со стороны США верят в Венгрии — 39% и Чехии — 41%. К этому также скептически относятся в Турции (46%) и Польше (47%), но в целом большинство стран блока уверены в поддержке со стороны США в случае военного конфликта с третьим государством.

Результаты исследования нельзя назвать неожиданными, однако они демонстрируют определенное падение доверия к НАТО в европейском регионе. Подобные выводы касаются только ведущих европейских держав, в странах Балтии и Польше доверие к блоку лишь растет.

Положительные подвижки зафиксированы и в Великобритании, что, вероятно, связано с выходом страны из Евросоюза и частичным разворотом в сторону США — главного спонсора военного блока. Британские власти обещают своим гражданам активно взаимодействовать с США, делая особый акцент на будущем торговом соглашении сторон. Подобные сигналы поступают и со стороны Белого дома, что лишь увеличивает поддержку со стороны британцев.