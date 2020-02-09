Проблемы на Шпицбергене: Россия выдвинула претензии к Осло

Как указывается в сообщении в Facebook посольства РФ в Норвегии, Москва лишена возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки по энергоносителям.

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«Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора, как нарушающее обязательства Норвегии», — указывает диппредставительство.

Посольство уточнило, что не ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом, но напомнило, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией» и был получен Осло только благодаря соглашению столетней давности.

В целом, Москва признала, что «на Шпицбергене накопились проблемы» и Осло игнорирует сигналы российской стороны об озабоченности создавшимся положением.

Осенью прошлого года сентября на страницах норвежского портала Aldrimer.no появилась информация: местной разведке якобы стало известно, что российские военные проводили на территории материковой части Норвегии и архипелага Шпицберген разведку на местности. Более того, они будто бы изучали важные объекты инфраструктуры и находились на территории страны под видом штатских.

Согласно этим данным, самолеты США устроили в этом районе Норвегии в целях разведки съемку с воздуха и сделали снимки с российскими «спецназовцами». Нахождение российских военных связывают с учениями, в которых задействован Северный флот России.

В министерстве обороны Норвегии никак не прокомментировали появление на территории государства российских бойцов. Посольство России в Осло назвало публикацию «грубой провокацией». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дипломатического представительства в Facebook.

«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — указывается в тексте.

«Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил. Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике», — подчеркнули в посольстве РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросом» и агрессивной информационной политикой сообщения, что в Норвегии якобы присутствует российский спецназ.

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства.

На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и вообще от профессиональных норм журналистики. <...> Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России», — отметила Захарова на брифинге.

Она также выразила надежду, что Осло будет выстраивать отношения с Москвой, учитывая долгосрочные интересы и партнерское уважение, и не делать этого на основе «провокационных фейков».

Она также заверила, что российский МИД не оставит без внимания тот факт, что многие СМИ, в том числе русскоязычные, распространяли эту информацию.

«Мы можем констатировать, что в Норвегии последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика. Мне очень хочется, чтобы наши коллеги в министерстве иностранных дел Норвегии это зафиксировали», — подчеркнула дипломат.