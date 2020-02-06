«Пятно позора»: премьер Тюрингии уходит в отставку

Новый премьер-министр федеральной земли Тюрингия на востоке Германии Томас Кеммерих продержался на своем посту меньше суток. Свободная демократическая партия, членом которой он является, объявила в Twitter, что Кеммерих сложит полномочия, чтобы смыть «позорное пятно» поддержки правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ).

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Накануне в парламенте Тюрингии прошло голосование за кандидатов в премьер-министры. Это был уже третий тур, поскольку в первых двух никто не набрал большинства голосов.

Свободная демократическая партия (СвДП) выдвинула Кеммериха уже на третьем этапе. Главным же кандидатом был предыдущий премьер Бодо Рамелов, представитель Левой партии (ЛП), возглавлявший кабмин уже шесть лет.

Победа Томаса Кеммериха стала пощечиной для правящего в Германии Христанско-демократического союза (ХДС). Его поддержали не только СвДП и ХДС, но и вся фракция АдГ, что стало неожиданностью для всех.

Так, во всей Германии впервые премьером земельного правительства стал кандидат, получивший поддержку правопопулистской «Альтернативы для Германии».

«АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это», — заявил Кеммерих после встречи с председателем СвДП Кристианом Линднером.

Канцлер Германии и член ХДС Ангела Меркель назвала ход голосования «черным днем для демократии». По ее словам, выборы в Тюрингии нарушили «основное убеждение ХДС» не сотрудничать с правыми силами. Чтобы христианские демократы доказали, что инцидент противоречит их взглядам, голосование надо отменить, уверена канцлер.

«Произошедшее непростительно, результат нужно отменить», — заявила Меркель в четверг, во время своего визита в ЮАР.

ХДС действительно неоднократно подчеркивали, что сотрудничество с «Альтернативой для Германии» для них недопустимо в любой форме. При этом очевидно, что голосовавшие за Кеммириха силы попросту не хотели допустить представителя Левой партии к власти. Соответственно, итоги голосования вполне могут быть результатом сговора. Для правых популистов же голосование стало первым политическим процессом, в который они включились как равные игроки.

Теперь Свободная Демократическая партия подаст заявку на роспуск парламента, Тюрингию ждут новые выборы. Для роспуска, однако, необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов.

В то же время прошедшие 27 октября местные выборы в федеральной земле стали неудачей для христианских демократов.

Впервые на региональных выборах победила Левая партия с результатом в 29%, второе же место досталось «Альтернативе для Германии» (22%) — АдГ более чем в два раза улучшила свой прошлый результат. Лишь на третьем месте разместились ХДС с 21%.

До этого Тюрингия была единственным регионом Германии, где правительство возглавлял представитель ЛП — лидер партии Бодо Рамелов.

До выборов правящая коалиция в местном парламенте состояла из Левой партии, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых», однако результаты выборов не позволяли вернуться к устоявшейся формуле. Уже тогда, в октябре, было понятно, что процесс формирования правительства будет осложнен тем, что большинство партий отказываются от сотрудничества с АдГ.

При этом Рамелов еще в конце октября был уверен в том, что проблем у Левой партии с этим не возникнет.

«Мы доказали, что можем управлять трехсторонней коалицией, и делать это успешно. Текущий мандат правительства мне пока не очень понятен, но однозначно у руля остаюсь я», — говорил он.

В условиях твердой антинационалистической риторики появившейся в 2013 году «Альтернативы для Германии» никто не пророчил успеха. Партия изначально взяла антиевропейский курс, однако, миграционный кризис, который потряс Европу, сместил приоритеты АдГ на борьбу с мигрантами. Политические очки партия набрала на фоне того, что в политике распахнутых дверей Европы обвиняли именно канцлера Ангелу Меркель.

К слову, лидер «Альтернативы» в Тюрингии Бьорн Хеке считается самым одиозным из всех членов партии по всей Германии. Политик, например, называл Мемориал холокоста в Берлине «памятником позора», чем вызывал в свой адрес массу критики и возмущения.

Первые зачатки успеха АдГ получила в 2017 году, когда по итогам парламентских выборов заручилась 12,6% голосов, впервые попала в бундестаг и стала в нем третьей по численности.

Впрочем, к присутствию правопопулистской силы остальные партии, особенно правящая ХДС, привыкнуть не могут из-за параллелей с нацизмом.

«Нацизму в Германии действительно не место, это абсолютное табу в общественном мировоззрении, и все, кто это пытаются поставить это под сомнение, я думаю, просто пиарятся. Невозможно, чтобы в Германии возродился нацизм, — говорила в беседе с «Газетой.Ru» доцент истфака МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Тимофеева. — Поскольку имела место глубокая переработка прошлого, признание коллективной вины. И именно нацизм — именно в Германии — не имеет никаких шансов».