Дело о прослушке премьера: СБУ пришла на канал Коломойского

В Киеве в одном из офисов медиа-группы «1+1» олигарха Игоря Коломойского сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски. Представитель спецслужбы Елена Гитлянская заверила, что следственные действия вызваны не работой телеканала, а его отдельными сотрудниками, которые на рабочем месте «создавали и хранили аудио файлы, полученные незаконным способом».

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Кроме того, ряд других сотрудников СМИ проверяется «на причастность к незаконному использованию специальных технических средств». Правоохранители отдельно отметили, что все мероприятия в офисах проектов «Гроші» и «Секретні матеріали» осуществляются согласно решению суда.

Как рассказал руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы «1+1» Максим Шиленко, обыски, в ходе которых силовики забирают все электронные информационные носители, проводятся на рабочих местах и в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.

«Следователь требовал предоставить устройство, которым, с его слов, я осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука.

В постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании Гончарука», — рассказал сам Куксин.

В ходе обыска в офисе один из оперативников СБУ попросил Куксина назвать пароль для входа в операционную систему на компьютере. Журналист не стал этого делать, после чего правоохранители забрали системный блок компьютера. Затем сотрудники СБУ узнали, на каких еще компьютерах работал Куксин, и полностью изучили данные на этих дисках.

«Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в «1+1».

Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности», — заявили на самом телеканале.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что обыски начались с того, что сотрудники СБУ удерживали всех внутри здания телеканала, запрещали снимать происходящее, а ослушавшимся выбивали телефоны из рук.

«Я вижу попытки забрать системные блоки абсолютно в хаотичном порядке. Хотя у них есть определение на обыски только двух сотрудников телеканала «1+1» и у одного человека, который на канале не работает. Они ищут какие-то данные, которые могли бы подтвердить, что один из подозреваемых Евгений Куксин записал и смонтировал «пленки Гончарука», — добавил парламентарий.

15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика, на которых были записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с Зеленским.

«История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», — гласила подпись под первым роликом.

Премьер просил собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признал, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Кроме того, за столом обсуждалась возникшая пирамида гособлигаций и то, что она тревожит Зеленского. На другой записи Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой, которую он называет «соросятами».

«Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорит Гончарук на русском языке, подразумевая проценты роста ВВП.

По его словам, нужно предлагать план, но внятные инициативы не звучат, как нет и четкой картины происходящего.

«Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 млрд. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике!» — как бы оправдывался за сказанные слова потом украинский премьер.

После публикации этих записей Гончарук написал заявление об отставке, однако президент страны Владимир Зеленский отказался его подписывать, дав премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.

Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству такую возможность при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Так, он поручил премьер-министру урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром».

Кроме того, Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к «прослушке».

Сам Гончарук прокомментировал отказ президента принять его отставку. По словам премьера, никаких разладов в высших эшелонах власти Украины нет. В своем посте в Facebook премьер также указал, что простые жители страны также доверяют правительству, поэтому кабмин будет продолжать работать.

«У нас высокий кредит доверия от президента и граждан. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и продолжать системные изменения в стране. Впереди тяжелая и упорная работа», — заявил Гончарук.