Реванш социалистов: правительство Румынии уходит в отставку

Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра Людовика Орбана от Национал-либеральной партии (НЛП). Данное решение в ходе тайного голосования одобрил 261 из 465 депутатов.

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Согласно законодательству Румынии, для принятия решения отставку кабмина должны были поддержать как минимум 233 парламентария.

В тайном голосовании приняли участие 319 депутатов из 465. В соответствии с решением парламентариев, правительство Орбана ушло в отставку в полном составе, однако министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.

Инициаторами вотума недоверия выступили представители Социал-демократической партии (СДП), депутаты зарегистрировали соответствующий документ в конце января — всего через три месяца после назначения нового кабмина во главе с Орбаном.

Социал-демократы объяснили необходимость отставки правительства принятием множества поправок в законы без консультаций и обсуждений. По мнению партии, премьер Орбан попытался «приватизировать румынскую демократию».

Депутаты пошли на этот шаг после того, как кабмин взял на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в несколько туров — Орбан решил изменить действующее законодательство менее чем за полгода до голосования.

В СДП уверены, что попытка провести подобные реформы противоречит решениям Конституционного суда страны, а также не соответствует рекомендациям экспертов Венецианской комиссии. При этом ряд румынских СМИ связывают инициативу оппозиции с тем, что выборы мэров в один тур дают преимущество представителям партии, которая находится у власти. Хотя СДП и оказалась в оппозиции три месяца назад, ее представители остаются во главе большинства румынских мэрий, а в парламенте социал-демократы по-прежнему сохраняют относительное большинство, отражающее результат выборов 2016 года.

Это уже вторая отставка правительства Румынии за три месяца, 10 октября прошлого года парламентарии также проголосовали за вотум недоверия кабмину. Тогда в отставку было отправлено правительство социал-демократов во главе с Виорикой Дэнчилэ. Депутаты вынесли вотум недоверия премьеру, чтобы «перестроить Румынию».

Соответствующий документ поддержали почти 240 парламентариев, в частности, депутаты от Национал-либеральной партии, партии «Союз за спасение Румынии», «Народное движение», «Про-Румыния», Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), Демократического союза венгров Румынии и даже четыре парламентария из СДП.

Кабмин Дэнчилэ депутаты называли правительством «потерянных шансов» и «наиболее вредным» для страны за последние 30 лет. Инициаторы вотума недоверия говорили, что новое правительство будет работать на развитие и модернизацию Румынии, а также для процветания каждого гражданина страны.

На тот момент отставка правительства сложилась из ряда факторов. Одним из них стал распад левоцентристской правящей коалиции в парламенте — СДП и АЛДЕ — после выхода либерал-демократов из нее в августе. СМИ же связывали уход кабмина с усилением позиций национал-либералов в Румынии, которых поддерживает президент Клаус Йоханнис — бывший лидер НЛП.

Кроме того, в конце ноября прошлого года в Румынии прошли президентские выборы, по итогам которых Йоханнис переизбрался на новый срок. Основным конкурентом президента в ходе избирательной кампании была Виорика Дэнчилэ, показатели которой сильно пострадали из-за отставки кабмина и распада коалиции.

Таким образом, осенью прошлого года социал-демократы проиграли национал-либералам по всем фронтам. Успешное вынесение вотума недоверия правительству 5 февраля можно считать их частичной реабилитацией. На принятие решения, в частности, повлияло то, что СДП по-прежнему сохраняет относительное большинство в парламенте. Однако в НЛП рассчитывают исправить эту ситуацию с помощью внеочередных выборов.

Президент Румынии также поддерживает данную инициативу и обещал проконсультироваться с лидерами партии по этому вопросу. Йоханнис подчеркивал, что досрочные выборы стоит провести весной 2020 года.