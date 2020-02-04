«У него партнер его же пола?»: враг Трампа лишился голоса

Бывший мэр американского Саут-Бенда Пит Буттиджич становится победителем среди демократов на первых кокусах в штате Айова — собрании партийного актива, которое остается традиционной неформальной процедурой избрания кандидатов в президенты США.

Реклама

Буттиджича по праву можно назвать неучтенной переменной в текущей избирательной кампании, так как по общенациональным опросам он не входил даже в тройку лидеров. Политик во многом отличается от своих соперников, так, например, он первый открытый и женатый гей среди кандидатов в президенты США.

«Вы сказали, что у него партнер его же пола?»

Пока неизвестно, насколько нетрадиционная ориентация политика повлияла на его результаты в Айове, но как минимум один голос благодаря этому он потерял, и подтверждение есть в Сети.

Видеозапись с одной из участниц кокусов Аннабель Парк обрела популярность в интернете еще в день голосования — 3 февраля. Женщина изначально поддерживала Буттиджича, но, услышав о его ориентации от других избирателей, резко изменила свое мнение, хотя уже успела отдать голос.

«Вы сказали, что у него партнер его же пола? У Пита? Вы издеваетесь? В таком случае я не хочу, чтобы кто-то такой работал в Белом доме», — возмущается Парк на видео.

Факт замужества Буттиджича окончательно расстроил женщину: она забрала карточку со своим голосом у представителей политика и демонстративно передала ее сторонникам сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети. Некоторые засомневались в том, знает ли она что-то о партии, которую поддерживает, так как многие демократы выступают в поддержку гей-браков и в целом сексуальных меньшинств.

Не секрет, что этой линии придерживаются и кандидаты в президенты от политической силы. В частности, гей-браки активно поддерживает Уоррен, за которую в итоге отдала свой голос Парк.

Всю иронию ситуации емко описал один из пользователей YouTube под ником Andiе. «С ума сойти, как сексуальная ориентация может свести к нулю все действия, которые ты только совершил», — отметил он.

Буттиджич действительно успел сделать многое за свою политическую карьеру. К тому же он самый молодой кандидат в президенты — на данный момент экс-мэру всего 38 лет, а если ему удастся победить, он станет и самым молодым главой государства.

При этом Буттиджич впервые занял должность градоначальника Саут-Бенда в 29 лет, став самым юным среди мэров городов с населением более 100 тыс. человек. На своих первых выборах политик получил поддержку 74% горожан, а в 2015 году был переизбран с результатом в 80%.

Кроме того, Буттиджич, находясь в должности мэра, семь месяцев служил в Афганистане как офицер разведки ВМС США, впоследствии он получил звание лейтенанта. Для службы ему был предоставлен специальный отпуск.

Партнер кандидата-демократа Частен Глезмен — школьный учитель из Саут-Бенда. А сам Буттиджич называет себя верующим христианином и ходит в Англиканскую церковь.

В своей предвыборной кампании бывший мэр придерживается основного принципа Демпартии — критики в отношении действующего президента Дональда Трампа, однако ,так же как и американский лидер, выступает за укрепление отношений с Израилем.

Буттиджич в своей программе предлагает радикально изменить избирательное законодательство США. Он считает необходимым отказаться от формирования коллегий выборщиков после голосования и перейти к прямым выборам главы государства.

Демократы тасуют карты

Победу на кокусах экс-мэру праздновать пока рано, несмотря на лидерские позиции. Спустя уже целых два дня после завершения процедуры результатов еще нет, из-за технических заминок подсчитан лишь 71% голосов. Версии о внешнем вмешательстве республиканцев и даже России появились практически сразу. Однако демократы заявили, что задержка не связана с хакерскими атаками.

У Буттиджича 26,8% голосов, следом идет Берни Сандерс с 25,2%, за ним — Элизабет Уоррен с 18,4%. Считающийся основным кандидатом от демократов Джо Байден на четвертом месте, его поддержали 15,4% участников кокусов.

Примечательно, что подсчетом голосов занималась IT-компания Shado, одним из спонсоров которой являлась предвыборная кампания Пита Буттиджича, сообщает издание The Washington Examiner. Представитель кандидата пояснил, что Shadow платили за «сервисы текстовых сообщений, чтобы общаться с избирателями».

Некоторые кандидаты от партии не только выразили свое возмущение, но и представили альтернативные результаты.

По данным команды Сандерса, он набрал 29,7% голосов. Вторым пришел Пит Буттиджич с 24,6%, третьей была сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (21,2%), Джо Байден пришел четвертым с 12,4%, Эми Клобушар — пятой с 11%. Всего проголосовали более 79 тысяч избирателей-демократов, говорится в сообщении.

«Мы понимаем, что это не заменяет полные данные от Демократической партии Айовы, но мы твердо верим, что наши сторонники слишком много и долго работали, чтобы результаты этой работы были задержаны», — заявил советник штаба Сандерса Джефф Уивер.

Для Джо Байдена, которого называли наиболее вероятным противником Трампа, президентская гонка началась крайне плохо. Штаб экс-президента уже направил письмо с требованием тщательной перепроверки результатов.

И хотя кокусы в Айове — это лишь первый, небольшой шаг на пути к участию в выборах, для всех кандидатов он очень важен. Исторически так сложилось, что именно Айова открывает этот этап гонки, за ней проходят кокусы в Нью-Гемпшире. Это маленькие сельскохозяйственные штаты, однако результаты кокусов и праймериз задают тон дальнейшей кампании.

К победителям в этих штатах приковано особое внимание журналистов, соответственно, их имена часто мелькают в СМИ — в положительном или же отрицательном ключе, зависит от самих кандидатов и их команд.

Нельзя отрицать и психологический эффект, победителя уже воспринимают как лидера гонки, к которому, возможно, стоит присмотреться. Существует и финансовый аспект — лидерам первых кокусов и праймериз легче получить финансовую поддержку своих кампаний.

Впрочем, на примере самого Трампа доказано, результаты первых кокусов вовсе не гарантируют победу. Четыре года назад в Айове лидерство среди республиканцев заполучил сенатор от Техаса Тед Круз. Дональд Трамп занял второе место.

При этом, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, заминка с результатами кокусов выглядит странной.

Дело в том, что сам процесс кокусов сильно отличается от праймериз. Члены партий собираются в публичном месте и разбиваются на группы, в зависимости от поддерживаемого ими кандидата. Затем наступает самая главная часть — убеждение. Сторонники определенных кандидатов уговаривают «противников» отказаться от своего фаворита. Через два часа начинается подсчет групп, кандидат, в чьей группе больше всего делегатов, становится победителем.

«Чем отличается кокус от праймериз: все видят, как кто проголосовал. Все видят, какая из групп, выступающая за того или другого кандидата, набирает большее число голосов, — поясняет эксперт. — Это открытые голосования. Это тот случай, когда все видят, как оно проходит, поэтому какая там могла быть заминка?»

По мнению эксперта, пауза с оглашением результатов связана с внутренними разборками среди представителей Демпартии.

«Если кто и был больше всего обижен и ущемлен, с его точки зрения, в том, что он пришел четвертым, а не первым и даже не вторым, то это был Байден. И, скорее всего, это была попытка как-то подействовать (все-таки, бывший вице-президент) на руководство Демпартии, но руководство Демпартии его откровенно слило», — уверен Домрин.

Как сообщает Politico, лидеры Демократической партии вовсю обсуждает, как «остановить Сандерса на [летнем номинационном] съезде».

Эксперт также напоминает о результатах кокусов в Айове 2016 года, когда, по его словам, демократы попросту «задвинули» Сандерса, поставив на «неизбираемую» Хиллари Клинтон. Тогда кандидаты сыграли практически вничью.

Впрочем, нежелание демократов видеть Сандерса в качестве своей кандидатуры в президенты уже не новость. Заговор руководства партии против сенатора всплыл на поверхность еще во время предыдущих выборов, когда WikiLeaks обнародовал несколько тысяч писем и документов DNC, связанных с Хиллари Клинтон.

Импичмент Трампа бьет по демократам

Конечно, для республиканцев демократические кокусы в Айове стали подарком судьбы. К тому же партия справилась с подсчетом голосов практически в день кокусов — оглушительную победу одержал Трамп, заручившись 97% голосов.

«Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной», — написал президент США в Twitter.

Избирательная кампания в США фактически уже вовсю идет, причем с особой жестокостью. Для демократов победа на этих президентских выборах — вопрос принципа и чести. Победа Трампа в 2016 году стала для них пощечиной, а его президентство превратилось в затяжное и изнуряющее противостояние с ним самим, его реформами, а также действиями во внешней политике.

Оппоненты президента потратили за последние годы огромное количество средств на расследование о сговоре президента с Россией в ходе предыдущих выборов — это стоило бюджету США почти $32 млн.

Сейчас же в США идет расследование по импичменту главы Белого дома. Вскоре сенаторы проголосуют по обоим пунктам обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Так как сенат контролируется республиканцами, сомнений в том, что верхняя палата Конгресса оправдает президента, практически нет.

Импичмент стал попросту инструментом избирательной кампании в США, расследование в отношении Трампа нацелено, по большому счету, на американских избирателей. И в этом ключе провал демократов на самом старте президентской гонки выглядит еще хуже.

По мнению Александра Домрина, такой старт президентской гонки может оказать сильное негативное влияние на положение демократов. Эксперт обращает внимание, что лидерами среди партии на место кандидата в президенты стали представители меньшинств. Берни Сандерс — еврей, Пит Буттиджич — гомосексуалист, Элизабет Уоррен — женщина. Последняя при этом неоднократно рассказывала, что в числе ее предков были индейцы племени Чероки. В прошлом году Уоррен заявила, что лгала о своем происхождении, и принесла извинения перед участниками Американского президентского форума коренных народов.

«Конечно, демократы так и не оправились от поражения четыре года назад. Они так и не поняли, почему американский народ проголосовал против них. Они продолжают делать ставки на меньшинства», — резюмирует эксперт.