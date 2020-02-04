«Для чего нам 450 депутатов?»: Рада урезала себя

4 февраля депутаты Верховной рады в первом чтении проголосовали за сокращение мест в парламенте с 450 до 300. Внесение конституционных изменений поддержали 236 парламентариев — 197 членов «Слуги народа», 35 членов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и четверо внефракционных депутатов.

Инициатива также предполагает закрепление в конституции пропорциональной избирательной системы. Верховная Рада 9-го созыва, избранная по смешанной системе, продолжит исполнять свои обязанности до следующих выборов.

Кроме того, предлагается добавить некоторые условия для избрания депутатов — проживание на территории Украины не менее пяти последних лет и владение украинским языком.

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«Конституционный состав Верховной рады Украины — 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет…Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий на Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект был внесен президентом еще 29 августа. 3 сентября депутаты проголосовали за отправку инициативы в конституционный суд — его заключение требуется для подобных внесений изменений в конституцию.

Свой вердикт КС вынес лишь 18 декабря. Хотя заключение конституционного суда было положительным, судьи все же добавили два замечания.

Во-первых, в своем постановлении суд ставит под сомнение необходимость внесения изменений касательно избирательной системы в конституцию Украины. Порядок проведения выборов определяется на уровне избирательного кодекса. В конце декабря Владимир Зеленский подписал измененный избирательный кодекс с открытыми региональными списками. Соответственно, мажоритарная система парламентских выборов уже отменена.

Тем не менее, в офисе украинского президента все же решили закрепить нововведения на уровне конституции.

Помимо этого, конституционный суд заметил, что при уменьшении численности парламентариев сохраняется количество голосов, необходимых для подачи представлений в КС. Для этого требуется 45 голосов — сейчас это одна десятая от состава Верховной рады. Однако уменьшения этой цифры не предвидится в законопроекте о внесении изменений в конституцию.

Первые попытки внести соответствующие изменения глава государства предпринял сразу после инаугурации.

Законопроект об изменении системы выборов со смешанной на пропорциональную был внесен президентом еще в мае прошлого года. Однако предыдущий состав Рады отказался рассматривать инициативу.

Тогда же начали звучать призывы к сокращению мест в парламенте. В окружении президента инициативу сократить количество депутатов объясняют снижением численности населения.

«Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?» — говорил в мае представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в интервью 112.ua.

Против инициативы категорически выступила партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». В сентябре, после того как президент внес законопроект в Раду, депутат Ирина Фриз заявила, что партия в полном составе будет голосовать против.

«Мы считаем, что эта инициатива содержит коррупционные риски, так как может привести фактически к узурпации и концентрации власти отдельными группами, фактически будет нивелировать право народа избирать и быть избранными. Мы будем голосовать против данной инициативы», — заявляла она.

Идею президента же поддержала «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Мы считаем, что сокращать количество депутатов надо, и эта наша позиция, которая сложилась в течение многих лет. Мы считаем, что необходимо уменьшать не до 300, а до 225 депутатов. И, действительно, избирать их по пропорциональной системе с открытыми списками», — говорил тогда глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Примечательно, что без поддержки «Оппозиционной платформы» законопроект не прошел бы первое чтение в парламенте. Для его предварительного принятия необходимо было получить минимум 226 голосов. Несмотря на абсолютное большинство «Слуги народа», за законопроект высказались 197 членов партии президента.