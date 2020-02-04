Провал демократов: как прошли кокусы в Айове

Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии — кокусы — прошел в штате Айова 3 февраля. Его результаты должны были появится в ночь на 4 февраля, однако процесс подсчета голосов обернулся скандалом для демократов.

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Собрания сторонников политических партий для республиканцев завершились вполне ожидаемо: действующий президент США Дональд Трамп одержал сокрушительную победу, заручившись поддержкой 97,15% однопартийцев. Его конкуренты — бывший конгрессмен от штата Иллинойс, радиокомментатор Уильям Джозеф Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд — получили совместно менее 3% голосов соответственно.

«Большая победа для нас в Айове сегодня вечером. Спасибо!» — написал Трамп в Twitter после публикации итогов голосования.

Провал демократов

В то же время соперники президента США от Демократической партии не смогли с полной уверенность заявить о своей победе или поражении. Дело в том, что

результаты кокусов демократов так и не были опубликованы, и официальные причины задержки до сих пор неизвестны.

Как заявила секретарь Демократической партии в Айове Мэнди Макклюр, ключевое значение имеет достоверность итогов голосования, а в ходе голосования имели место некие «задержки».

«Были выявлены несоответствия в поступающих трех комплектах данных, для проверки потребуется время», — указала Макклюр.

В настоящее время представители партии проводят сравнение электронных данных с зафиксированными на бумаге, подчеркнула секретарь демократов Айовы, также в сверке используются фотоматериалы.

Задержка публикации информации об итогах собраний вызвана неполадками в работе компьютерного приложения, передает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, речь идет о программе, которая предназначена для обработки данных с избирательных участков.

Руководство Демпартии пытается найти решение данной проблемы, подчеркивает CNN, столь долгий подсчет голосов на собраниях демократов является «очень необычным».

Кроме того, ряд американских СМИ объясняют инцидент «взломом или вторжением» в сети Демократической партии. Однако официальные представители демократов опровергают эту информацию.

Три победителя

В настоящее время в гонке за место кандидата в президенты от Демократической партии участвуют 11 человек. Айова имеет особое значение для демократов, результаты голосования в штате зачастую определяют фаворита гонки, который в итоге может стать единым кандидатом от партии.

Срыв подсчета голосов, вероятно, нарушил планы ведущих кандидатов — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По январскому опросу NBC News/The Wall Street Journal, на общенациональном уровне Сандерс лидировал с результатом в 27%, Байден занимал второе место — 26%, а Уоррен удерживала третью строчку — 15%.

При этом опросы в Айове также указывали на лидерство Сандерса, сенатора поддерживали 23% респондентов, а Байден получал лишь 19%. Тройку лидеров в штате замыкал мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич — 16,8%, хотя на общенациональном уровне он не мог преодолеть планку в 8%. Уоррен же занимала четвертую позицию с 15,5%.

Таким образом, кокусы в Айове должны были стать битвой между Байденом и Сандерсом, по итогам которой должен был определится основной фаворит гонки. Но срыв публикации результатов привел к тому, что кандидаты самостоятельно определили свои результаты.

Так, Сандерс, Уоррен и Буттиджич в выступлениях по итогам кокусов выразили уверенность в том, что выборы прошли успешно. При этом мэр Саут-Бенда и вовсе объявил себя победителем партийных собраний. Команда Сандерса же опубликовала собственные подсчеты, по которым лидером стал сенатор от Вермонта.

В свою очередь, штаб Байдена потребовал от организаторов мероприятия дать полноценные разъяснения по подсчету голосов. Сам бывший вице-президент отметил, что покидает Айову с «хорошей долей» делегатов. «Мы не знаем, сколько их будет, но у нас хорошие предчувствия на этот счет. Дело продолжится в Нью-Гэмпшире», — подчеркнул Байден.

Следующий этап

Остальные кандидаты, так же как и бывший вице-президент, покинули Айову, так и не дождавшись результатов голосования. Политики направились в штат Нью-Гэмпшир, где 11 февраля пройдут первые праймериз этой предвыборной кампании.

Голосование в Нью-Гэмпшире имеет не меньшее значение, чем кокусы в Айове. В ходе праймериз может окончательно утвердиться кандидат от каждой партии. Как ожидается, у республиканцев им станет Дональд Трамп. Относительно демократов ситуация сложнее, большую роль в установлении кандидата сыграют результаты первых кокусов.

Представители Демократической партии не называют конкретных сроков публикации итогов голосования. По предварительным данным, результаты будут опубликованы 4 февраля, но точное время все еще неизвестно.