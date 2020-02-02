«Договор действует»: Эстония не признает границу с Россией

Тартуский договор: в Эстонии считают своей часть Ленинградской области

Таллин будет продолжать настаивать на актуальности Тартуского договора от 1920 года, и потому считает нынешние границы с Россией «фальсификацией истории». Об этом заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупреждал Эстонию, что Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории.

Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией, заключенный 2 февраля 1920 года, действует до сих пор – заявил спикер Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии), член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

По условиям Тартуского договора, РСФСР и недавно образовавшаяся Эстонская республика признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий.

«Договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке», — указал политик.

Эстония считает свое вхождение в состав СССР в 1940 году «аннексией» (в этой точке зрения ее поддерживают США и Великобритания), поэтому Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор является результатом эстонской борьбы за ее «свободу как на фронтах Освободительной войны, так и за столом переговоров».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также в воскресенье, 2 февраля, возложил венок к подножию памятника Калевипоэгу — монументу Освободительной войны — в Тарту по случаю 100-летия Тартуского мирного договора.

«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — сказал дипломат.

В прошлом месяце правящая коалиция в Эстонии заявила, что не намерена ратифицировать договор о границе с Россией.

По словам Пыллуааса, даже если данный договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.

«Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий [части российских территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии], это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — подчеркнул спикер.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на это указал, что Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории.

«Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии [по части] притеснения русскоязычного населения. Многие действия направлены на искажение истории Второй мировой войны. Мы это никогда не принимали и не будем принимать», — заявил депутат.

Согласно ряду пунктов Тартуского соглашения, в состав Эстонии вошла часть Ленинградской и Псковской областей, а также территории к западу от Нарвы. Эти земли пробыли эстонскими до 1944 года. Затем, уже через несколько лет после присоединения Эстонии к СССР, территории были возвращены России.

В 1991 году Верховный совет Эстонии объявил все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы юридически ничтожными.

Сегодня власти Эстонии настаивают на пересмотре границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.

После распада СССР договору была уготована сложная судьба. Соглашение стало настоящим камнем преткновения в российско-эстонских отношениях — к разногласиям по поводу границ добавились споры касательно статуса самого документа.

Российская позиция в этом вопросе однозначна — Тартуский договор силы не имеет. В то же время многие эстонские политики называют его действующим и считают, что российско-эстонские отношения должны строиться, в первую очередь, именно на его основе.

Россия и Эстония согласовали линию госграницы в 2005 году — спустя почти 11 лет переговоров. Тогда же стороны подписали пограничный договор, но после того как его внесли на ратификацию в эстонский парламент, депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года.

В результате Москва отозвала свою подпись под договором о госгранице, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились только в конце 2012 года. Этот документ в феврале 2014 года подписали главы МИД Эстонии и РФ, но для вступления в силу его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Закон о ратификации договора внесли в Госдуму в 2015 году, но до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.