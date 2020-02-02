«Договор действует»: Эстония не признает границу с Россией

Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией, заключенный 2 февраля 1920 года, действует до сих пор – заявил спикер Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии), член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

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По условиям Тартуского договора, РСФСР и недавно образовавшаяся Эстонская республика признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий.

«Договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке», — указал политик.

Эстония считает свое вхождение в состав СССР в 1940 году «аннексией» (в этой точке зрения ее поддерживают США и Великобритания), поэтому Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор является результатом эстонской борьбы за ее «свободу как на фронтах Освободительной войны, так и за столом переговоров».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также в воскресенье, 2 февраля, возложил венок к подножию памятника Калевипоэгу — монументу Освободительной войны — в Тарту по случаю 100-летия Тартуского мирного договора.

«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — сказал дипломат.

В прошлом месяце правящая коалиция в Эстонии заявила, что не намерена ратифицировать договор о границе с Россией.

По словам Пыллуааса, даже если данный договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.

«Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий [части российских территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии], это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — подчеркнул спикер.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на это указал, что Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории.

«Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии [по части] притеснения русскоязычного населения. Многие действия направлены на искажение истории Второй мировой войны. Мы это никогда не принимали и не будем принимать», — заявил депутат.

Согласно ряду пунктов Тартуского соглашения, в состав Эстонии вошла часть Ленинградской и Псковской областей, а также территории к западу от Нарвы. Эти земли пробыли эстонскими до 1944 года. Затем, уже через несколько лет после присоединения Эстонии к СССР, территории были возвращены России.

В 1991 году Верховный совет Эстонии объявил все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы юридически ничтожными.

Сегодня власти Эстонии настаивают на пересмотре границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.

После распада СССР договору была уготована сложная судьба. Соглашение стало настоящим камнем преткновения в российско-эстонских отношениях — к разногласиям по поводу границ добавились споры касательно статуса самого документа.

Российская позиция в этом вопросе однозначна — Тартуский договор силы не имеет. В то же время многие эстонские политики называют его действующим и считают, что российско-эстонские отношения должны строиться, в первую очередь, именно на его основе.

Россия и Эстония согласовали линию госграницы в 2005 году — спустя почти 11 лет переговоров. Тогда же стороны подписали пограничный договор, но после того как его внесли на ратификацию в эстонский парламент, депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года.

В результате Москва отозвала свою подпись под договором о госгранице, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились только в конце 2012 года. Этот документ в феврале 2014 года подписали главы МИД Эстонии и РФ, но для вступления в силу его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Закон о ратификации договора внесли в Госдуму в 2015 году, но до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.