«Собаку продайте»: депутат дал совет, как прожить на пенсию

Депутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ

Если нет денег на оплату коммунальных услуг, следует продать собаку элитной породы (если она есть), считает депутат Верховной рады Евгений Брагар. Такой совет дал парламентарий в ответ на вопрос пенсионерки, что ей делать, если не хватает денег на оплату газа. Ответ нардепа возмутил не только студию, но и соцсети. Некоторые коллеги молодого парламентария подняли его на смех.

Чтобы заплатить коммунальные услуги, следует продать собаку элитной породы, если таковая есть. Такой совет дал 25-летний депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире телеканала «112 Украина».

Во время программы в студию позвонила жительница села Аджамка Кировоградской области. Пенсионерка спросила, что ей делать, если не хватает денег, чтобы оплатить газ. Она объяснила, что получает пенсию 2 тыс. гривен (5100 руб.) и субсидию в размере 200 грн, из них 1953 грн уходит на газ и еще 154 грн она оплачивает за его транспортировку. В итоге, по словам женщины, на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 грн (около 275 руб.).

«Пусть объяснит, мы же его [Брагаря] выбирали для чего?» — спросила телезрительница.

«Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир», — заявил в ответ нардеп.

Ведущий возразил, что в данном случае, скорее всего, не такая ситуация, чтобы у женщины было много имущества. В ответ на это Брагар сказал, что «мы точно не знаем». Он добавил, что, если у женщины есть собака элитной породы, то она может ее продать, чтобы были деньги на оплату коммунальных услуг.

«Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», — заявил депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Рекомендация парламентария возмутила студию и пользователей соцсетей. Нардепа раскритиковали и его однопартийцы. В частности, шуточный пост написал в Facebook его коллега Макс Бужанский. Он предложил на законодательном уровне дать пенсионерам право красть собак элитных пород, чтобы потом их продавать и оплачивать газ.

«Коллеги по фракции предлагают пенсионерам, которым нечем расплатиться за коммуналку, продать для этих целей собаку элитной породы, если таковая имеется. А как быть с теми пенсионерами, у которых нет собак элитной породы? Я думаю, нужно рекомендовать им ловить или красть где-то собак элитных пород», — написал депутат.

Он добавил, что можно закрепить в законе «сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном». «И платить пенсии борзыми щенками, вырастил — продай. Класс, мы ж про собак обещали на выборах, разве нет?» — заметил депутат от фракции партии «Слуга народа».

В свою очередь политолог Константин Бондаренко с иронией намекнул на то, что следующим советом станет продажа собственных органов. «Я не боюсь повышений цен на газ и электроэнергию! У меня четыре собаки элитных пород. И элитный кот. И обе почки у меня здоровые, если что», — написал в соцсети Бондаренко.

Осознав, что дал не совсем правильный совет, Брагар попытался оправдаться, что его неправильно поняли. Так, он выложил в Facebook пост, в котором принес извинение за недоразумение.

«Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии», — начал политик.

Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть. «Только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни», — пояснил свое высказывание в эфире телеканала Брагар.

В комментарии «Стране.ua» депутат сказал, что он хотел обратить на очень сложную ситуацию с субсидиями. «Ситуация с коммунальными тарифами действительно сложная. Реформа внедрения субсидий является ключевой в социальной политике за последние годы, но все же мое выражение не совсем правильно поняли, необходимо действительно проверять людей, которые получают субсидию, потому что в последние годы были случаи, когда ее получали люди, имеющие по несколько квартир и машин, но при этом скрывали свое состояние», — отметил он.