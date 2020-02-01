«Собаку продайте»: депутат дал совет, как прожить на пенсию

Чтобы заплатить коммунальные услуги, следует продать собаку элитной породы, если таковая есть. Такой совет дал 25-летний депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире телеканала «112 Украина».

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Во время программы в студию позвонила жительница села Аджамка Кировоградской области. Пенсионерка спросила, что ей делать, если не хватает денег, чтобы оплатить газ. Она объяснила, что получает пенсию 2 тыс. гривен (5100 руб.) и субсидию в размере 200 грн, из них 1953 грн уходит на газ и еще 154 грн она оплачивает за его транспортировку. В итоге, по словам женщины, на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 грн (около 275 руб.).

«Пусть объяснит, мы же его [Брагаря] выбирали для чего?» — спросила телезрительница.

«Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир», — заявил в ответ нардеп.

Ведущий возразил, что в данном случае, скорее всего, не такая ситуация, чтобы у женщины было много имущества. В ответ на это Брагар сказал, что «мы точно не знаем». Он добавил, что, если у женщины есть собака элитной породы, то она может ее продать, чтобы были деньги на оплату коммунальных услуг.

«Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», — заявил депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Рекомендация парламентария возмутила студию и пользователей соцсетей. Нардепа раскритиковали и его однопартийцы. В частности, шуточный пост написал в Facebook его коллега Макс Бужанский. Он предложил на законодательном уровне дать пенсионерам право красть собак элитных пород, чтобы потом их продавать и оплачивать газ.

«Коллеги по фракции предлагают пенсионерам, которым нечем расплатиться за коммуналку, продать для этих целей собаку элитной породы, если таковая имеется. А как быть с теми пенсионерами, у которых нет собак элитной породы? Я думаю, нужно рекомендовать им ловить или красть где-то собак элитных пород», — написал депутат.

Он добавил, что можно закрепить в законе «сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном». «И платить пенсии борзыми щенками, вырастил — продай. Класс, мы ж про собак обещали на выборах, разве нет?» — заметил депутат от фракции партии «Слуга народа».

В свою очередь политолог Константин Бондаренко с иронией намекнул на то, что следующим советом станет продажа собственных органов. «Я не боюсь повышений цен на газ и электроэнергию! У меня четыре собаки элитных пород. И элитный кот. И обе почки у меня здоровые, если что», — написал в соцсети Бондаренко.

Осознав, что дал не совсем правильный совет, Брагар попытался оправдаться, что его неправильно поняли. Так, он выложил в Facebook пост, в котором принес извинение за недоразумение.

«Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии», — начал политик.

Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть. «Только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни», — пояснил свое высказывание в эфире телеканала Брагар.

В комментарии «Стране.ua» депутат сказал, что он хотел обратить на очень сложную ситуацию с субсидиями. «Ситуация с коммунальными тарифами действительно сложная. Реформа внедрения субсидий является ключевой в социальной политике за последние годы, но все же мое выражение не совсем правильно поняли, необходимо действительно проверять людей, которые получают субсидию, потому что в последние годы были случаи, когда ее получали люди, имеющие по несколько квартир и машин, но при этом скрывали свое состояние», — отметил он.