Заработать на Крыме: на Украине хотят продавать воду

В пропрезидентской партии «Слуга народа» украинские политики предложили начать зарабатывать на продаже воды в Крым. Эту мысль выразил в интервью «Радио Свобода» глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов.

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«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — обратил внимание парламентарий. По словам Аристова, украинский бюджет мог бы пополниться за счет продажи воды на Крымский полуостров. Он также рассказал, что этот вопрос поднимался на обсуждении украинского парламента.

В ответ на это предложение российский депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу станет для украинских властей тестом на политическую зрелость.

«Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти», — сказал в комментарии РИА «Новости» парламентарий.

Вместе с тем член Госдумы обратил внимание, что возобновление поставок днепровской воды выгодна прежде всего украинской стороне. «Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство», — подчеркнул Шеремет.

«Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами», — полагает собеседник агентства.

Тем временем вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков выразил мнение о том, что Украина не готова к возобновлению подачи воды на территорию региона. Кроме того, он отметил, что возникает вопрос, нужна ли украинская вода жителям полуострова.

«На Украине с определенной периодичностью появляются здравые мысли, но затем очень быстро нивелируются, как только дело доходит до реализации. Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе», — сказал Бобков в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что Киев не готов к возобновлению водоснабжения региона. «Другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода», — задался вопросом собеседник агентства.

Он обратил внимание, что для реализации этой инициативы необходимо, чтобы украинские власти для начала вложили средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала, который проходит в Херсонской области.

«Крыму также нужно инвестировать в восстановление насосных станций и проверить сохранность всего русла канала, но быть уверенным, что поставки воды будут постоянные, при такой нестабильной власти на Украине, нет. Нет гарантий, что вода будет поставляться в долгосрочной перспективе и история не повторится», — обратил внимание парламентарий.

Вместе с тем есть вопрос о качестве воды, которую может поставлять Украина. «Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций», — считает политик.

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.

«Я не верю [в перспективу возобновления подачи днепровской воды] и коллегам говорю, чтобы рассчитывали на то, что у нас не будет никаких подвижек в переговорном процессе», — обратил он внимание в интервью радиостанции «Спутник в Крыму».

Вместе с тем он отметил, что республика не находится в критическом состоянии, так как наполнение крымских водохранилищ составляло на тот момент 40%.

«Ситуация аналогичная прошлым годам. Никаких критических моментов нет. Основные притоки у нас — декабрь-январь. Это традиционно по наблюдениям в течение 150 лет», — подчеркнул он.

До 2014 года Украина обеспечивала порядка 85% потребностей Крыма в пресной воде. Поставлялась вода на полуостров Северо-Крымским каналом. Эту воду использовали также для полива около 140 тыс. га сельхозугодий. После того, как почти шесть лет назад Крым перешел под российскую юрисдикцию, Киев прекратил поставки воды.