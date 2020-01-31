«Бесконечные санкции»: Госдеп потребовал от России вернуть Крым

«Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не установит мир в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка — Украине», — заявила представитель Госдепа.

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Это заявление обещает бесконечную санкционную войну Москвы и Вашингтона, спрогнозировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Учитывая, что вопрос с Крымом для нашей страны решен и передавать кому-либо российский регион мы не собираемся, то можно считать, что санкционная гонка уходит в бесконечность», — приводит RT слова парламентария.

По его словам, любая уважающая себя страна в мире защищает свои территории, а также не слушает указаний извне по своей политике. В этой связи Бальбек привел два факта.

«Один неприятный — санкции США могут быть бесконечными, второй — Крым наш и будет наш», — пояснил депутат.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Киеве. В ходе встречи глава Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.

Киев благодарен Вашингтону за твердую позицию по войне в Донбассе и «аннексии» Крыма, продолжил президент Украины, а также за санкционную политику в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Безусловно, в настоящее время США работают над тем, чтобы на Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины. Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признают Крым российским», — ответил госсекретарь.

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы «в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма».

Под санкции попало руководство Крыма и Севастополя: председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава севастопольского Законодательного собрания Владимир Немцев, председатель избирательной комиссии города федерального значения Сергей Даниленко.

Кроме того, американские санкции были введены против заместителя председателя севастопольской избирательной комиссии Лидии Басовой и секретаря этого органа — Екатерины Пырковой. Также под ограничительными мерами оказалась член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Кроме того, в список внесено АО «Гранд Сервис Экспресс» и его генеральный директор Александр Ганов.

Эта частная компания осуществляет железнодорожные перевозки в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, чем, согласно заявлению американской стороны, «оказывает поддержку усилиям России по углублению экономической интеграции с Крымом».

«Действия казначейства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановлению свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

По его словам, данные санкции ограничивают возможности этих людей вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии «продолжающейся агрессии России».

Юрий Гоцанюк в Facebook заявил, что «с иронией воспринял новость» о расширении перечня лиц, подпадающих под санкции.

«Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы», — написал госслужащий.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Тем не менее Украина, США и европейские страны не признают суверенитета России над полуостровом. Киев систематически требует «вернуть» Крым, Москва же называет вопрос его принадлежности закрытым.